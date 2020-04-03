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РФС сообщил о краже экипировки со склада сборной России

3 апреля 2020, 12:53
19

В Российском футбольном союзе подтвердили факт кражи экипировки со склада национальной сборной.

«Мы обратились в правоохранительные органы, ведeтся расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда: подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей. Всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым», – сообщили в РФС.

По информации телеграм-канала «Мутко против», злоумышленники украли имущество на сумму 3,5 миллиона рублей.

Инцидент произошел в конце марта в московском районе Бирюлево.

Появились фото новой формы сборной России

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (19)
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New Life
1585908280
Нерабочая неделя ? Только не для жуликов. Или просто форма такая некрасивая, что она даже вирус отталкивает и нужна московским больницам.
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Ziklop
1585908767
Переоценили ущерб, это за сотню и то не продать.
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Mister_Tomsk
1585909047
т.е. скок варует чинуша, миллер и тд, это норм? а тут сетку сперли, и сразу в полицию, да уж))
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Ден 781
1585909509
Дзюба ?
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Hektor 84
1585910289
Это Шлюба по любому
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BarcaRulezz
1585912760
Это начало, с такой обстановкой, чтобы людям оставаться на плаву, придется заниматься темными делами. Печально...
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Axe111
1585913039
Да кому она на*** нужна!!! Сами растащили У НАС УКРАЛИ!
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нейтральныйкакникто
1585920085
Это ещё мелочь ,начинается рассвет бандитизма, кушать то и ОТПУСКНИКИ захотят
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Hektor 84
1585924453
Кому сдалась экипировка сборной России?
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vladimir-7
1585927735
А Черчесов жив или тоже его украли?
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