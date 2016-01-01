Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    РФС сообщил о краже экипировки со склада сборной России

    В Российском футбольном союзе подтвердили факт кражи экипировки со склада национальной сборной.

    «Мы обратились в правоохранительные органы, ведeтся расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда: подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей. Всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым», – сообщили в РФС.

    По информации телеграм-канала «Мутко против», злоумышленники украли имущество на сумму 3,5 миллиона рублей.

    Инцидент произошел в конце марта в московском районе Бирюлево.

    Появились фото новой формы сборной России

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:53
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1903

      Hektor 84 10 минут назад

      Это Шлюба по любому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Дон_Карлеоне 20 минут назад

      Это ведь за раз не унесёшь, как так случилось?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1540

      Ден 781 23 минуты назад

      Дзюба ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2526

      Томик > Ден 781 2 минуты назад

      Вот почему-то тоже первая мысль такая возникла. Это же надо такой себе имидж заработать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +832

      Rus9I 30 минут назад

      И почему я не удивлен)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1451

      Mister_Tomsk 30 минут назад

      т.е. скок варует чинуша, миллер и тд, это норм? а тут сетку сперли, и сразу в полицию, да уж))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Ziklop 35 минут назад

      Переоценили ущерб, это за сотню и то не продать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2739

      Борат 38 минут назад

      спортаковский фан в навозе лежал,
      еврокубок себе он во сне представлял

      проходит сезон и ещё 10 лет еврокубка
      у хряков по-прежнему нет

      вот лёня федун уже стал седой
      но нету трофеев, всё накрылось ...здой !

      мечте его сбыться не суждено
      потому что спартак - это го*но !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +985

      "supermax" > Борат 32 минуты назад

      трофей взять всегда есть шансы....а вот исправить рифму борат - п.и.д.е.р.а.т уже нельзя ничем....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      New Life 43 минуты назад

      Нерабочая неделя ? Только не для жуликов.
      Или просто форма такая некрасивая, что она даже вирус отталкивает и нужна московским больницам.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75894
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru