РФС сообщил о краже экипировки со склада сборной России

В Российском футбольном союзе подтвердили факт кражи экипировки со склада национальной сборной.

«Мы обратились в правоохранительные органы, ведeтся расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда: подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей. Всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым», – сообщили в РФС.

По информации телеграм-канала «Мутко против», злоумышленники украли имущество на сумму 3,5 миллиона рублей.

Инцидент произошел в конце марта в московском районе Бирюлево.

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