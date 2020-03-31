Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Появились фото новой формы сборной России

    Опубликованы фотографии новой формы сборной России на сезон-2020/21.

    Домашний комплект почти не отличается от презентованной в ноябре прошлого года формы, к которой было много претензий. Футболка выполнена в красном цвете, вместо перевернутого российского флага на манжетах – белая полоса. Гостевой комплект сшит в белом цвете, на груди и на рукавах футболки – синяя и красная полосы, образующие с основным цветом майки российский триколор.

    В 2019 году компания adidas презентовала домашнюю форму российской сборной, которая была резко встречена критиками. После этого руководство команды решило продолжить отборочный цикл в прежнем комплекте форм.

    Источник: Todo Sobre Camisetas

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.03.2020 20:05
    Комментарии49
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3712

      3a zenit 5 часов назад

      хреньполная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      Cromathaar 11 часов назад

      Ну, ужасно если честно. В предыдущей красной форме хотя бы отсыл какой-то был к классике, а это что? Жалкое подражаение? А гостевая настолько безыдейная, что я даже не берусь предполагать, сколько миллионов дизайнеру заплатили. В Адидасе вообще заметили, что у них абсолютно разный крой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22519

      VVM1964 14 часов назад

      ГОСПОДА , МОДЕРАТОРЫ . ПРЕКРАТИТЕ ЭТУ ВАКХАНАЛИЮ . ПРЕВРАТИЛИ САЙТ ЧЕРТ ЗНАЕТ ВО ЧТО !!!!!!!!!
      Думаешь , что заходишь в комнату отдыха , а попадаешь в вонючий сортир ( не уверен , что мужской ) . Кодлы боратов , алармов и литейных засрали всё (((((((( Не пора ли устроить дезинфекцию ? Думаю разумное большинство будет только радо если всю эту нечисть выметут с сайта , ведь она распространятся не хуже коронавируса !!!!!! Даешь карантин на бомбардире !!!

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +677

      FROL001 > VVM1964 14 часов назад

      Без них сайт снова превратится в тихое болото с 3 комментариями. Гыгыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > FROL001 14 часов назад

      Правильно - знай наших . Мы будем здесь командовать парадом . Гыгы .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +677

      FROL001 > Бoрат 13 часов назад

      Я и есть Литейный4
      Дурилка ты картонная (С)
      Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > FROL001 13 часов назад

      А я - Борат , я всех знаю , но конспирацию никто не отменял , ну раз уж ты сам себя выдал - выдавай и остальных ( клонов ) напоследок .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5057

      Литейный4 > FROL001 13 часов назад

      Пошли брат на свой сайт. Там всё запущено. Пора разгребать и там Авгиевы Конюшни. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > Литейный4 11 часов назад

      " А как же я , чем я хуже собаки ( аларма ) " ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      dezhneffa 14 часов назад

      надо спать ид ти пожалуй!три ***** три гада на сайте!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5057

      Литейный4 > dezhneffa 14 часов назад

      Пусть тебе приснится, Пальма – де – Майорка,
      В Каннах, или в Ницце, ласковый прибой.
      Или в Подмосковье, роща вдоль пригорка,
      А в итоге Кащенко с абоссаной кроватью.
      Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14235

      sssrspartak > Литейный4 14 часов назад

      ты не стихи сочиняй,а сухари суши!за оскорбление российского флага сидеть тебе на зоне!вот так то вот парень!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5057

      Литейный4 > sssrspartak 14 часов назад

      У нас в стране флаг России - ТРИКОЛОР!!! Красно белая тряпка никак не флаг? Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14235

      sssrspartak > Литейный4 14 часов назад

      если вместо головы у тебя просто пустота ,тогда все ясно с тобой!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5057

      Литейный4 > sssrspartak 14 часов назад

      И вообще я как и обещал покидаю Вас.
      Расшевелил ваше сонное болотце. Проба пера прошла удачно. Погонял почитателей свиней, заодно и рейтинг сайта приподнял.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5057

      Литейный4 > sssrspartak 14 часов назад

      Der Mohr hat seine ************ getan, der Mohr kann gehen.
      Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить.
      Гыгыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14235

      sssrspartak > Литейный4 14 часов назад

      ты не расшевелил,ты все обгадил,все за.рал ,все опоганил своим присутствием!твой рейтинг равен нулю ,как и твой ум и твои бездарные комменты!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5057

      Литейный4 > sssrspartak 13 часов назад

      Я Вас так же люблю!!! Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > Литейный4 13 часов назад

      А я тебя и так любил и эдак и туда и сюда . Гыгы . Не уходи , буду скучать . Или еще лучше " возьми меня с собой , там в краю далёком буду тебе женой " , а потом мужем . Гыгыгы .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4571

      GoldPlayFIFARus9 14 часов назад

      Теперь когда мы будем поднимать руки, мы будем делать сербский флаг?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5057

      Литейный4 15 часов назад

      Красный цвет в нашем чемпионате ассоциируется с лузерством и аутсайдерством. Гыгыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > Литейный4 15 часов назад

      Голубизны явно не хватает . Гыгы .

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5057

      Литейный4 > Бoрат 15 часов назад

      Это что тут за вошь кашляет со стрингами на аватарке? Путается какая то пыль под ногами. Гыгыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > Литейный4 15 часов назад

      Это я - твой дружочек Борат , али не признал ? Гыгы .

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5057

      Литейный4 > Бoрат 15 часов назад

      СD молча и не DVD меня! Гыгыгы

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > Литейный4 15 часов назад

      Не волнуйся ты так , а то от волнения понос случается , а с поносом какая жизнь , одни оральные утехи ? Гыгы .

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5057

      Литейный4 > Бoрат 15 часов назад

      Чтобы меня шокировать, тебе хряк придется сказать что-нибудь умное. Гыгыгы

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > Литейный4 14 часов назад

      Гыгыгы , что бы тебя шокировать мне пришлось снять трусишки - ты был шокирован , забыл ? Гыгыгы .

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14235

      sssrspartak > Литейный4 14 часов назад

      надо зюганову сказать или покойного сталина поднять с берией!и сгнил бы степка на лубянке!и ваще не погань тварь красный цвет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1063

      afw13 15 часов назад

      сойдет. всяко лучше аватарок бората и аларма.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2546

      Черкизовский Кот 15 часов назад

      Как по мне, самая красивая форма была на Евро-2008.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2075

      alarm > Черкизовский Кот 15 часов назад

      как по мне - пора уходить от этих цветов и делать форму сине-белой, как было когда-то.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2771

      Борат 15 часов назад

      сегодня носит адидас, а завтра родину продаст !
      гыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      rammax fcsm > Борат 15 часов назад

      сборная российская скатилася в говно...
      В ней бразильским ни ге ра м играть разрешено..
      Этому ПОЗОРУ борат лишь только рад..
      В радужной футболке идет на гей-парад...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > Борат 14 часов назад

      Кто носит адидас тот настоящий ... - продолжи фразу , кому как ни нам с тобой всё знать про " адидасов " Гыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      dezhneffa > Борат 14 часов назад

      вчера носил ты адидас-сегодня полный пдраст

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > dezhneffa 14 часов назад

      А я ношу адидас - я настоящий .... болельщик Зенита ! Гыгыгы Зенит - чемпион ! И хоть сегодня пошли уже вбросы в Англии что бы признать чемпионат несостоявшимся , надеюсь наши до такого не дойдут , иначе все старания - работа с судьями , помощь фарм клубов всё зря ???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10084

      KLIM777 15 часов назад

      у кого реально там пена из головы идет, какая форма, какой новый логотип???

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75807
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru