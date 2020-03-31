Появились фото новой формы сборной России

Опубликованы фотографии новой формы сборной России на сезон-2020/21.

Домашний комплект почти не отличается от презентованной в ноябре прошлого года формы, к которой было много претензий. Футболка выполнена в красном цвете, вместо перевернутого российского флага на манжетах – белая полоса. Гостевой комплект сшит в белом цвете, на груди и на рукавах футболки – синяя и красная полосы, образующие с основным цветом майки российский триколор.

В 2019 году компания adidas презентовала домашнюю форму российской сборной, которая была резко встречена критиками. После этого руководство команды решило продолжить отборочный цикл в прежнем комплекте форм.