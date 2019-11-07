Новая форма сборной: перевернули флаг, взяли стандартный шаблон и разозлили РФС

С adidas теперь могут разорвать контракт.

7 ноября сборная Россия представила новую форму, в которой сыграет на Евро-2020. К ней сразу появилось много претензий: раскладываем их прямо здесь и сравниваем с предыдущими майками.

На форме – перевернутый флаг сборной России

В этом году adidas сделал почти всем клиентам форму, в которой на рукаве нарисованы полоски в виде государственного флага. Одна проблема с российской футболкой – флаг перевернут.

Так как сама форма красного цвета, adidas решил не запариваться и сделал так, чтобы белая полоска на рукаве была снизу. Приглядываемся внимательнее.

Кстати, не удивляйтесь, что все фотографии такого плохого качества. РФС просто не выложил официальные – об этом поговорим чуть позже.

Всем командам подготовили похожий дизайн

Ниже – формы других команд, которым Adidas подготовил форму на 2020-й год. Подборку подготовил сайт Footyheadlines, который следит за новинками футбольных форм.

В целом многие современные формы используют один и тот же шаблон. Но в этом году они действительно отличаются только цветом: ну и флагом, который нарисован неправильно у многих команд.

РФС может разорвать контракт с adidas

Такую информацию выкатил сегодня телеграм-канал «Мутко против». Ниже – цитата из канала.

«По данным источников, в руководстве РФС сегодня обсуждались итоги вчерашней презентации формы. К слову, контракт РФС с adidas был переподписан этим летом и действует до 2021 года. Сумма контракта – порядка 400 миллионов рублей в год. В настоящий момент руководство РФС рассматривает возможность разрыва контракта. В таком случае ведомству придется срочно находить новых партнеров».

Есть как минимум один факт, который выглядит странным. РФС и официальные каналы сборной почти не повесили никаких официальных фотографий новой футболки. Все, что доступно – пара фоток не самого лучшего качества с самой презентации.

При этом качественные фотографии нового комплекта существуют: их публиковал сайт Footyheadlines. Но то ли adidas не доставил их вовремя, то ли РФС настолько не понравилась форма, что ее решили пока не публиковать.

Интересно, что Россия – не единственная сборная, рассматривавшая вариант с разрывом контракта с adidas. В начале этого года это пыталась сделать Испания, но в итоге не нашла альтернативного партнера и сохранила контракт.

В Испании странный конфликт. Сборная обвиняет Adidas и пытается разорвать долгосрочный контракт

Какую форму делал adidas для России?

Компания начала партнерство со сборной России с необычного сочетания цветов: бордового и золотого. Тогда она объяснила свой выбор цветом кремлевской стены, но мнения болельщиков разделились.

После провального ЧМ-2010 сборной России вернули красный цвет. Но этот выбор опять растянулся лишь на два комплекта и четыре года: в 2014-м опять завезли бордовый цвет. С 2017 adidas снова выпускал красные футболки, включая форму для домашних Кубка Конфедераций и чемпионата мира.