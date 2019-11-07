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    Новая форма сборной: перевернули флаг, взяли стандартный шаблон и разозлили РФС


    3.5
    Голосов: 4
    Сегодня, 18:13
    С adidas теперь могут разорвать контракт.

    7 ноября сборная Россия представила новую форму, в которой сыграет на Евро-2020. К ней сразу появилось много претензий: раскладываем их прямо здесь и сравниваем с предыдущими майками.

    На форме – перевернутый флаг сборной России

    В этом году adidas сделал почти всем клиентам форму, в которой на рукаве нарисованы полоски в виде государственного флага. Одна проблема с российской футболкой – флаг перевернут.

    Так как сама форма красного цвета, adidas решил не запариваться и сделал так, чтобы белая полоска на рукаве была снизу. Приглядываемся внимательнее.

    Кстати, не удивляйтесь, что все фотографии такого плохого качества. РФС просто не выложил официальные – об этом поговорим чуть позже.

    Всем командам подготовили похожий дизайн

    Ниже – формы других команд, которым Adidas подготовил форму на 2020-й год. Подборку подготовил сайт Footyheadlines, который следит за новинками футбольных форм.

    В целом многие современные формы используют один и тот же шаблон. Но в этом году они действительно отличаются только цветом: ну и флагом, который нарисован неправильно у многих команд.

    РФС может разорвать контракт с adidas

    Такую информацию выкатил сегодня телеграм-канал «Мутко против». Ниже – цитата из канала.

    «По данным источников, в руководстве РФС сегодня обсуждались итоги вчерашней презентации формы. К слову, контракт РФС с adidas был переподписан этим летом и действует до 2021 года. Сумма контракта – порядка 400 миллионов рублей в год. В настоящий момент руководство РФС рассматривает возможность разрыва контракта. В таком случае ведомству придется срочно находить новых партнеров».

    Есть как минимум один факт, который выглядит странным. РФС и официальные каналы сборной почти не повесили никаких официальных фотографий новой футболки. Все, что доступно – пара фоток не самого лучшего качества с самой презентации.

    При этом качественные фотографии нового комплекта существуют: их публиковал сайт Footyheadlines. Но то ли adidas не доставил их вовремя, то ли РФС настолько не понравилась форма, что ее решили пока не публиковать.

    Интересно, что Россия – не единственная сборная, рассматривавшая вариант с разрывом контракта с adidas. В начале этого года это пыталась сделать Испания, но в итоге не нашла альтернативного партнера и сохранила контракт.

    В Испании странный конфликт. Сборная обвиняет Adidas и пытается разорвать долгосрочный контракт

    Какую форму делал adidas для России?

    Компания начала партнерство со сборной России с необычного сочетания цветов: бордового и золотого. Тогда она объяснила свой выбор цветом кремлевской стены, но мнения болельщиков разделились.

    После провального ЧМ-2010 сборной России вернули красный цвет. Но этот выбор опять растянулся лишь на два комплекта и четыре года: в 2014-м опять завезли бордовый цвет. С 2017 adidas снова выпускал красные футболки, включая форму для домашних Кубка Конфедераций и чемпионата мира.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Russian Look, sportfotodienst, АГН Москва, ZUMAPRESS / Global Look Press
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 4
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +5547

      GoLenaStop 22 минуты назад

      ...А ведь кто-то за этот фуфловый заказ получил откат и , вор-подонок, даже не взглянул на перевёрнутый символ нашей страны..
      Что, свои спецы по проектированию и производству спортивной одежды перевелись?
      Не верю!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2606

      m40 30 минут назад

      Дичь какая то. Наверняка было несколько вариантов и все должны ли обсуждать. А тут похоже сами наплевательски отнеслись, а теперь на адидас сваливают

      0
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      Рейтинг: +1287

      Karpathian 35 минут назад

      как там в Пиратах Карибского Моря кричали? ДНОООООООО! ДНОООО!

      0
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      Рейтинг: +913

      DMитрий 37 минут назад

      Самое странное, - неужели дизайн не согласовывается с федерацией? А раз так Адидас решил сшить в одностороннем порядке, то тогда надо нашим название на футболке поменять на Abibas, как было на китайских шмотках в 90-е, - поверх логотипа нашить, тоже в одностороннем порядке и так выйти на матч Евро. Если уж не результатом, то данной фишкой на весь мир прогремят.

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      Рейтинг: +1732

      _Kesh_Suntar_ 56 минут назад

      Да уш!,,, если често какое то г***но! Капец старые лучше смотрятся! )

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