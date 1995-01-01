Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    Орлов – о влиянии коронавируса на российский футбол: «Просто останется меньше профессиональных команд»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, как повлияет пандемия коронавируса на ситуацию в российском футболе.

    «Некоторые бюджетные клубы, конечно, исчезнут. Жаль... Они просто перейдут в любительский статус. Первая такая весть уже пришла – из Владивостока («Луч» из-за сокращения финансирования прекратит выступления в ФНЛ – примечание «Бомбардира»). Надо готовиться к худшему варианту. Просто останется меньше профессиональных команд.

    Здесь, конечно, двоякая история. Некоторые призывают во что бы то ни стало сохранять бюджетные коллективы в регионах. Но ведь нужно же смотреть и на то, что происходит с экономикой. С другой стороны, не хотелось бы, чтобы команды исчезали просто так, необоснованно, под шумок...

    Посмотрим, как проблемы скажутся на Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, где построены прекрасные стадионы. Какие-то тревожные новости про «Крылья» уже появляются (Клуб могут ликвидировать из-за долгов – примечание «Бомбардира»). Не хочется, чтобы сейчас губернаторы начали рубить с плеча», – сказал Орлов.

    • Все футбольные турниры в России из-за эпидемиологической ситуации приостановлены до лета.
    • В РФ коронавирус выявлен у 4149 человек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:20
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1903

      Hektor 84 14 минут назад

      Как это он не упомянул о зените.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1903

      Hektor 84 15 минут назад

      Гена решил хайпануть на коронавирусе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Ziklop 30 минут назад

      Футбол уже пох, сколько людей наживут проблем без работы и смертей будет от этого больше чем от короны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      koli4ka 39 минут назад

      та лишь бы Спартак был в высшей лиге,а остальных бойцов потерю не заметят...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14029

      bset 1 час назад

      Орлов - о влиянии коронавируса на человечество: "Просто останется меньше людей"

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75894
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru