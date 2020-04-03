Орлов – о влиянии коронавируса на российский футбол: «Просто останется меньше профессиональных команд»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, как повлияет пандемия коронавируса на ситуацию в российском футболе.

«Некоторые бюджетные клубы, конечно, исчезнут. Жаль... Они просто перейдут в любительский статус. Первая такая весть уже пришла – из Владивостока («Луч» из-за сокращения финансирования прекратит выступления в ФНЛ – примечание «Бомбардира»). Надо готовиться к худшему варианту. Просто останется меньше профессиональных команд.

Здесь, конечно, двоякая история. Некоторые призывают во что бы то ни стало сохранять бюджетные коллективы в регионах. Но ведь нужно же смотреть и на то, что происходит с экономикой. С другой стороны, не хотелось бы, чтобы команды исчезали просто так, необоснованно, под шумок...

Посмотрим, как проблемы скажутся на Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, где построены прекрасные стадионы. Какие-то тревожные новости про «Крылья» уже появляются (Клуб могут ликвидировать из-за долгов – примечание «Бомбардира»). Не хочется, чтобы сейчас губернаторы начали рубить с плеча», – сказал Орлов.