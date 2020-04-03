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  • Орлов – о влиянии коронавируса на российский футбол: «Просто останется меньше профессиональных команд»

Орлов – о влиянии коронавируса на российский футбол: «Просто останется меньше профессиональных команд»

3 апреля 2020, 12:20
8

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, как повлияет пандемия коронавируса на ситуацию в российском футболе.

«Некоторые бюджетные клубы, конечно, исчезнут. Жаль... Они просто перейдут в любительский статус. Первая такая весть уже пришла – из Владивостока («Луч» из-за сокращения финансирования прекратит выступления в ФНЛ – примечание «Бомбардира»). Надо готовиться к худшему варианту. Просто останется меньше профессиональных команд.

Здесь, конечно, двоякая история. Некоторые призывают во что бы то ни стало сохранять бюджетные коллективы в регионах. Но ведь нужно же смотреть и на то, что происходит с экономикой. С другой стороны, не хотелось бы, чтобы команды исчезали просто так, необоснованно, под шумок...

Посмотрим, как проблемы скажутся на Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, где построены прекрасные стадионы. Какие-то тревожные новости про «Крылья» уже появляются (Клуб могут ликвидировать из-за долгов – примечание «Бомбардира»). Не хочется, чтобы сейчас губернаторы начали рубить с плеча», – сказал Орлов.

  • Все футбольные турниры в России из-за эпидемиологической ситуации приостановлены до лета.
  • В РФ коронавирус выявлен у 4149 человек.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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bset
1585906347
Орлов - о влиянии коронавируса на человечество: "Просто останется меньше людей"
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koli4ka
1585908470
та лишь бы Спартак был в высшей лиге,а остальных бойцов потерю не заметят...
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Ziklop
1585909054
Футбол уже пох, сколько людей наживут проблем без работы и смертей будет от этого больше чем от короны
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Hektor 84
1585909910
Гена решил хайпануть на коронавирусе
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Hektor 84
1585910000
Как это он не упомянул о зените.
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Axe111
1585913079
Зачем ты вообще что-то бормочишь!!!!
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subbotaspartak
1585921409
И не нужно будет столько "профессиональных" комментаторов.
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dim29
1585934589
и правда,всё просто,просто меньше команд,главное у зенита всё нормально-да Генадий Сергеевич?
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