Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Измайлов – пиарщик. Возможно, он пытался продвигать Кононова в «Спартаке»

Уткин: «Измайлов – пиарщик. Возможно, он пытался продвигать Кононова в «Спартаке»

3 апреля 2020, 11:05
5

Блогер Василий Уткин порассуждал на тему ухода Массимо Карреры из «Спартака» в 2018 году.

– Большинство комментаторов «Матч ТВ» летом 2017-го были настроены против Карреры. Это какой-то заказ, лоббирование? Была ли часть людей в клубе настроена и специально заточена на то, чтобы отправить в отставку Карреру.

– Очень может быть. Там же был какой-то парень с татарской фамилией. Измайлов. Он же пиарщик. Вполне возможно, он и шел такими путями.

Но как они пытались продвигать Кононова – это же просто наивно и смешно. Это очень примитивные лекала грубой PR-работы, которая может возобладать в случае, если вы там, не знаю, под Нижневартовском продвигаете депутата в городское собрание. Вот там это, может быть, будет эффективно. Я там давно не был, хотя часто бывал в Нижневартовске. Но сейчас-то… Тогда там даже такие вещи не проходили. Это просто более чем наивно.Кстати, Трахтенберг же однажды опубликовал интервью с Анатолием Тарасовым, взятое им после смерти Тарасова. Они разговаривали во сне.

Как бы то ни было, все равно дело в том, что вы сами решаете… Я не очень понимаю, зачем нужно выводить людей на чистую воду – тем более что представление об этом тоже у всех разное – людей, которых можно просто тупо не слушать. Какая разница?

  • Каррера проработал в «Спартаке» с 2016-го по 2018-й.
  • С ним «Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок России.

Источник: Ютуб-канал «Мы к вам приедем»
Россия. Премьер-лига Спартак Кононов Олег Каррера Массимо Уткин Василий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1585902808
" Дела давно минувших дней ..." - чего теперь вспоминать об этом , Карреры уж давно нет в Спартаке , к большому моему сожалению , впрочем как нет и Измайлова , к огромной радости .
Ответить
vka1970
1585904849
Не слепым ещё тогда, в те времена, всё было видно и понятно.Кто такой Измайлов и какие цели он перед собой ставил.Бараны же и его и его протеже Кононова пытались защищать.До сих пор не понимаю как можно было поддерживать людей, которые откровенно валили твой любимый клуб.Просто сюр какой то.
Ответить
Hektor 84
1585909740
Ну да смешно было слушать этого упыря Кононова. Что он фото Бескова под подушкой хранит. Хорошо что не ногу Бескова или руку. Главное как его через СМИ представляли. Что он вернет фирменный спартаковский стиль и что он продолжатель спартаковских традиций. Бред!!!
Ответить
New Life
1585921259
И вопрос и ответ какие то странные. Такое впечатление, что разговор ведут два самоизолированных алкаша.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+