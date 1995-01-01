Уткин: «Измайлов – пиарщик. Возможно, он пытался продвигать Кононова в «Спартаке»

Ну да смешно было слушать этого упыря Кононова. Что он фото Бескова под подушкой хранит. Хорошо что не ногу Бескова или руку. Главное как его через СМИ представляли. Что он вернет фирменный спартаковский стиль и что он продолжатель спартаковских традиций. Бред!!!
Блогер Василий Уткин порассуждал на тему ухода Массимо Карреры из «Спартака» в 2018 году.
– Большинство комментаторов «Матч ТВ» летом 2017-го были настроены против Карреры. Это какой-то заказ, лоббирование? Была ли часть людей в клубе настроена и специально заточена на то, чтобы отправить в отставку Карреру.
– Очень может быть. Там же был какой-то парень с татарской фамилией. Измайлов. Он же пиарщик. Вполне возможно, он и шел такими путями.
Но как они пытались продвигать Кононова – это же просто наивно и смешно. Это очень примитивные лекала грубой PR-работы, которая может возобладать в случае, если вы там, не знаю, под Нижневартовском продвигаете депутата в городское собрание. Вот там это, может быть, будет эффективно. Я там давно не был, хотя часто бывал в Нижневартовске. Но сейчас-то… Тогда там даже такие вещи не проходили. Это просто более чем наивно.Кстати, Трахтенберг же однажды опубликовал интервью с Анатолием Тарасовым, взятое им после смерти Тарасова. Они разговаривали во сне.
Как бы то ни было, все равно дело в том, что вы сами решаете… Я не очень понимаю, зачем нужно выводить людей на чистую воду – тем более что представление об этом тоже у всех разное – людей, которых можно просто тупо не слушать. Какая разница?
- Каррера проработал в «Спартаке» с 2016-го по 2018-й.
- С ним «Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок России.