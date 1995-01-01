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    Уткин: «Измайлов – пиарщик. Возможно, он пытался продвигать Кононова в «Спартаке»

    Блогер Василий Уткин порассуждал на тему ухода Массимо Карреры из «Спартака» в 2018 году.

    – Большинство комментаторов «Матч ТВ» летом 2017-го были настроены против Карреры. Это какой-то заказ, лоббирование? Была ли часть людей в клубе настроена и специально заточена на то, чтобы отправить в отставку Карреру.

    – Очень может быть. Там же был какой-то парень с татарской фамилией. Измайлов. Он же пиарщик. Вполне возможно, он и шел такими путями.

    Но как они пытались продвигать Кононова – это же просто наивно и смешно. Это очень примитивные лекала грубой PR-работы, которая может возобладать в случае, если вы там, не знаю, под Нижневартовском продвигаете депутата в городское собрание. Вот там это, может быть, будет эффективно. Я там давно не был, хотя часто бывал в Нижневартовске. Но сейчас-то… Тогда там даже такие вещи не проходили. Это просто более чем наивно.Кстати, Трахтенберг же однажды опубликовал интервью с Анатолием Тарасовым, взятое им после смерти Тарасова. Они разговаривали во сне.

    Как бы то ни было, все равно дело в том, что вы сами решаете… Я не очень понимаю, зачем нужно выводить людей на чистую воду – тем более что представление об этом тоже у всех разное – людей, которых можно просто тупо не слушать. Какая разница?

    • Каррера проработал в «Спартаке» с 2016-го по 2018-й.
    • С ним «Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок России.

    Источник: Ютуб-канал «Мы к вам приедем»

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    Сегодня, 11:05
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1903

      Hektor 84 18 минут назад

      Ну да смешно было слушать этого упыря Кононова. Что он фото Бескова под подушкой хранит. Хорошо что не ногу Бескова или руку. Главное как его через СМИ представляли. Что он вернет фирменный спартаковский стиль и что он продолжатель спартаковских традиций. Бред!!!

      0
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      Рейтинг: +2739

      Борат 41 минуту назад

      Рылы, напомню вам легендарный твит жирноваси:
      Утро смотрит мне в окно Жизнь - театр, спартак - хофно !
      Бугага

      -1
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      ...
      Рейтинг: +985

      "supermax" > Борат 27 минут назад

      а напомнить мой легендарный коммент? или сам догадаешься?...там еще слово такое...рифмуется с именем борат

      1
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      Рейтинг: +12604

      vka1970 1 час назад

      Не слепым ещё тогда, в те времена, всё было видно и понятно.Кто такой Измайлов и какие цели он перед собой ставил.Бараны же и его и его протеже Кононова пытались защищать.До сих пор не понимаю как можно было поддерживать людей, которые откровенно валили твой любимый клуб.Просто сюр какой то.

      2
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      Рейтинг: +22538

      VVM1964 2 часа назад

      " Дела давно минувших дней ..." - чего теперь вспоминать об этом , Карреры уж давно нет в Спартаке , к большому моему сожалению , впрочем как нет и Измайлова , к огромной радости .

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