Уткин: «Измайлов – пиарщик. Возможно, он пытался продвигать Кононова в «Спартаке»

Блогер Василий Уткин порассуждал на тему ухода Массимо Карреры из «Спартака» в 2018 году.

– Большинство комментаторов «Матч ТВ» летом 2017-го были настроены против Карреры. Это какой-то заказ, лоббирование? Была ли часть людей в клубе настроена и специально заточена на то, чтобы отправить в отставку Карреру.

– Очень может быть. Там же был какой-то парень с татарской фамилией. Измайлов. Он же пиарщик. Вполне возможно, он и шел такими путями.

Но как они пытались продвигать Кононова – это же просто наивно и смешно. Это очень примитивные лекала грубой PR-работы, которая может возобладать в случае, если вы там, не знаю, под Нижневартовском продвигаете депутата в городское собрание. Вот там это, может быть, будет эффективно. Я там давно не был, хотя часто бывал в Нижневартовске. Но сейчас-то… Тогда там даже такие вещи не проходили. Это просто более чем наивно.Кстати, Трахтенберг же однажды опубликовал интервью с Анатолием Тарасовым, взятое им после смерти Тарасова. Они разговаривали во сне.

Как бы то ни было, все равно дело в том, что вы сами решаете… Я не очень понимаю, зачем нужно выводить людей на чистую воду – тем более что представление об этом тоже у всех разное – людей, которых можно просто тупо не слушать. Какая разница?