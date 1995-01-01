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    Суарес – о сокращении зарплаты на 70%: «Игроки «Барселоны» и клуб приняли решение по взаимному согласию»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал о том, как он и его одноклубники приняли решение пойти на понижения зарплаты.

    «Люди считали, что игроки не хотели на это идти. Потом говорили, что игроки из других команд общества договорились о снижении. На самом деле мы просто старались найти лучшее решение для клуба.

    Обидно, когда люди говорят такие вещи, ведь именно мы в первую очередь хотели договориться, потому что в курсе, в какой ситуации оказался клуб. Никто в команде не был против снижения зарплаты. Игроки и клуб приняли решение по взаимному согласию», – поделился уругваец.

    • Из-за пандемии коронавируса и отмены всех футбольных турниров руководство «Барселоны» сократило на 70% зарплаты игрокам.
    • Об этом команде сообщил лично капитан Лионель Месси.

    Источник: Goal

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