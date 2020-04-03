Суарес – о сокращении зарплаты на 70%: «Игроки «Барселоны» и клуб приняли решение по взаимному согласию»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал о том, как он и его одноклубники приняли решение пойти на понижения зарплаты.
«Люди считали, что игроки не хотели на это идти. Потом говорили, что игроки из других команд общества договорились о снижении. На самом деле мы просто старались найти лучшее решение для клуба.
Обидно, когда люди говорят такие вещи, ведь именно мы в первую очередь хотели договориться, потому что в курсе, в какой ситуации оказался клуб. Никто в команде не был против снижения зарплаты. Игроки и клуб приняли решение по взаимному согласию», – поделился уругваец.
- Из-за пандемии коронавируса и отмены всех футбольных турниров руководство «Барселоны» сократило на 70% зарплаты игрокам.
- Об этом команде сообщил лично капитан Лионель Месси.
Источник: Goal