Суарес – о сокращении зарплаты на 70%: «Игроки «Барселоны» и клуб приняли решение по взаимному согласию»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал о том, как он и его одноклубники приняли решение пойти на понижения зарплаты.

«Люди считали, что игроки не хотели на это идти. Потом говорили, что игроки из других команд общества договорились о снижении. На самом деле мы просто старались найти лучшее решение для клуба.

Обидно, когда люди говорят такие вещи, ведь именно мы в первую очередь хотели договориться, потому что в курсе, в какой ситуации оказался клуб. Никто в команде не был против снижения зарплаты. Игроки и клуб приняли решение по взаимному согласию», – поделился уругваец.