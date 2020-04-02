Форвард «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон пройдет в Южной Корее четырехнедельные военные сборы. Они начнутся в конце апреля, информирует The Sun.

Если сезон АПЛ возобновится в мае, то Сон пропустит какое-то количество матчей ввиду участия в армейских сборах на родине. От травмы, полученной зимой, игрок восстановился.