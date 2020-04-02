Форвард «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон пройдет в Южной Корее четырехнедельные военные сборы. Они начнутся в конце апреля, информирует The Sun.
Если сезон АПЛ возобновится в мае, то Сон пропустит какое-то количество матчей ввиду участия в армейских сборах на родине. От травмы, полученной зимой, игрок восстановился.
- Сон в сезоне АПЛ провел 20 матчей, забил девять голов, сделал семь результативных передач.
- На рынке игрок стоит 80 миллионов евро.
- Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Источник: The Sun