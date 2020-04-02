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    Сон пройдет в Южной Корее четырехнедельные военные сборы

    Форвард «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон пройдет в Южной Корее четырехнедельные военные сборы. Они начнутся в конце апреля, информирует The Sun.

    Если сезон АПЛ возобновится в мае, то Сон пропустит какое-то количество матчей ввиду участия в армейских сборах на родине. От травмы, полученной зимой, игрок восстановился.

    • Сон в сезоне АПЛ провел 20 матчей, забил девять голов, сделал семь результативных передач.
    • На рынке игрок стоит 80 миллионов евро.
    • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: The Sun

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    02.04.2020 16:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9632

      Cules2013 4 часа назад

      Что-то всё его никак Родина отпускать не хочет. Я удивлён, что в такой прогрессивной стране, как Южная Корея, до сих пор обязательный призыв.

      0
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      Рейтинг: +2063

      solodealer 6 часов назад

      Шойгу, вроде, тоже не служил))) Только сборы после политеха...Зато... сразу после старлея...ПОЛУЧИЛ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА!

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