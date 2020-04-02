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Сон пройдет в Южной Корее четырехнедельные военные сборы

2 апреля 2020, 16:07
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Форвард «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон пройдет в Южной Корее четырехнедельные военные сборы. Они начнутся в конце апреля, информирует The Sun.

Если сезон АПЛ возобновится в мае, то Сон пропустит какое-то количество матчей ввиду участия в армейских сборах на родине. От травмы, полученной зимой, игрок восстановился.

  • Сон в сезоне АПЛ провел 20 матчей, забил девять голов, сделал семь результативных передач.
  • На рынке игрок стоит 80 миллионов евро.
  • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Сон Хын-Мин
Комментарии (1)
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Cules2013
1585849148
Что-то всё его никак Родина отпускать не хочет. Я удивлён, что в такой прогрессивной стране, как Южная Корея, до сих пор обязательный призыв.
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