Бюджет «Спартака» на сезон – 11 миллиардов рублей

«Коммерсантъ» обнародовал общий бюджет «Спартака» на сезон. Он составляет 11 миллиардов рублей.
Наибольший процент из этой суммы тратится на фонд оплаты труда – более 60. Что касается доходной части, то, например, за один домашний матч «Спартак» зарабатывает в среднем 1,4 миллиона евро.
- «Спартак» договорился с игроками о снижении зарплаты на время пандемии коронавируса.
- Сокращение не коснется зарплат меньше миллиона рублей в месяц, пишет телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ».
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
Источник: «Коммерсантъ»