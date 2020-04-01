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Бюджет «Спартака» на сезон – 11 миллиардов рублей

1 апреля 2020, 19:37
5

«Коммерсантъ» обнародовал общий бюджет «Спартака» на сезон. Он составляет 11 миллиардов рублей.

Наибольший процент из этой суммы тратится на фонд оплаты труда – более 60. Что касается доходной части, то, например, за один домашний матч «Спартак» зарабатывает в среднем 1,4 миллиона евро.

  • «Спартак» договорился с игроками о снижении зарплаты на время пандемии коронавируса.
  • Сокращение не коснется зарплат меньше миллиона рублей в месяц, пишет телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ».
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

Источник: «Коммерсантъ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1585759753
И всё???...
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New Life
1585760345
А как присосаться ?
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Damir07
1585766437
Самый покорный клуб 21 века этот Спартак. Вы представляйте 11 миллиардов на этих деб..... идио...... на этих деревянных вас разводят иностранные мешки на деньги и вы столько тратите это за один сезон за 9 месяцев а вы знайте что этих деньги хватило бы обычное средней школе где учились бы минимум 380 детей на 1050 лет их зарплаты из этих детей точно бы получилось 11 нормальных детей которые бы и наш сраный чемпионат выиграли и в Европе показали бы больше
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Hektor 84
1585810993
Бюджет пишут в рублях, а доходы в евро. Автор не удосужился бюджет в евро перевести? Или просто нужен был громкий заголовок? Перевести на евро не так уж и много.
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