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    Бюджет «Спартака» на сезон – 11 миллиардов рублей

    «Коммерсантъ» обнародовал общий бюджет «Спартака» на сезон. Он составляет 11 миллиардов рублей.

    Наибольший процент из этой суммы тратится на фонд оплаты труда – более 60. Что касается доходной части, то, например, за один домашний матч «Спартак» зарабатывает в среднем 1,4 миллиона евро.

    • «Спартак» договорился с игроками о снижении зарплаты на время пандемии коронавируса.
    • Сокращение не коснется зарплат меньше миллиона рублей в месяц, пишет телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ».
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: «Коммерсантъ»

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    01.04.2020 19:37
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2077

      alarm 6 часов назад

      рылам позор!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2758

      Борат 9 часов назад

      Позор рылам !
      Гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2758

      Борат 9 часов назад

      Рылы, думаю завтра комедию посмотреть - ливерпуль-спартак вот это умора !!! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2758

      Борат 9 часов назад

      Рылы, добавьте мне минусов, а то мне так стыдно за вашу свинарню ! Гыгы

      2
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      Рейтинг: +71

      Бoрат > Борат 8 часов назад

      Не так ты обычно кричишь - ДА ДА ЕЩЕ ЕЩЕ ГЛУБЖЕ ГЛУБЖЕ оооооооооо ееееееееее das ist fantastisch . Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +394

      Damir07 11 часов назад

      Самый покорный клуб 21 века этот Спартак. Вы представляйте 11 миллиардов на этих деб..... идио...... на этих деревянных вас разводят иностранные мешки на деньги и вы столько тратите это за один сезон за 9 месяцев а вы знайте что этих деньги хватило бы обычное средней школе где учились бы минимум 380 детей на 1050 лет их зарплаты из этих детей точно бы получилось 11 нормальных детей которые бы и наш сраный чемпионат выиграли и в Европе показали бы больше

      0
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      Рейтинг: +71

      Бoрат > Damir07 9 часов назад

      Дамир , душка , вынь что там у тебя во рту - ну ничего не понятно , что говоришь . Гыгы.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1078

      FENIX-SL 12 часов назад

      а про какой сезон речь?
      такими темпами сезон 22/23

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2758

      Борат 12 часов назад

      Хорошо федун уселся на трубу с народной нефтью ! Разогнать бы его рыл на вольные хлеба и закрыть убыточный мазутный проект ! Позор пищевикам !!! Гыгы

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1002

      Aston > Борат 11 часов назад

      Позор убогой монопольной газовой трубке и убогим уродцам,сосущим ее!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      Бoрат > Борат 11 часов назад

      Я тоже могу усесться куда скажешь , у меня правда не нефть , то тоже продукт полезный . Гыгы ю

      6
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      Рейтинг: +71

      Бoрат > Aston 11 часов назад

      Ну мы то с братом - Боратом сосем не из газовых а из кожаных трубок . Гыгы .

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      New Life 12 часов назад

      А как присосаться ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16025

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      И всё???...

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