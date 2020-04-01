Бюджет «Спартака» на сезон – 11 миллиардов рублей

«Коммерсантъ» обнародовал общий бюджет «Спартака» на сезон. Он составляет 11 миллиардов рублей.

Наибольший процент из этой суммы тратится на фонд оплаты труда – более 60. Что касается доходной части, то, например, за один домашний матч «Спартак» зарабатывает в среднем 1,4 миллиона евро.