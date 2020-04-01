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Гендиректор «Уфы» – о сокращении зарплат: «Мы это сделали еще месяц назад»

1 апреля 2020, 16:41

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о сокращении зарплат футболистов в московском «Спартаке».

— У меня в этом проблем не было никогда. Просто мы об этом не говорили. «Спартак» объявил публично, ну и ладно. Я мог об этом сказать еще месяц назад. «Спартак» сообщил всем, ну и хорошо, молодцы.

— То есть вы это сделали и не объявляли?

— В футболе трудно что-то утаить. Все прекрасно знали, как мы поступили. Наши ребята молодцы. Уверен, другие игроки РПЛ также пойдут на это. Других мнений быть не может. Сейчас весь мир объединяется вокруг общей беды. Это касается всех.

— Назовете процент, на который согласились в «Уфе»?

— Нет. Это дело каждого конкретного клуба. Для кого-то 40% — большая сумма. Для кого-то и 70 — не спасение.

— Разговаривали с каждым отдельно?

— Эта тема очень деликатная и вопрос не только апреля. Это же не значит, что мы в апреле не заплатим, а дальше уже все вернется. Нет, этого не случится. Давайте говорить открыто: эти изменения должны быть на длительный срок — не исключаю, что до конца года. Месяц — хорошая тема, но не спасительная.

— Ни с кем не возникло проблем?

— Если футболист выступает за клуб, то должен все понимать. Все должны пойти навстречу друг другу. Когда появится возможность, клуб может и компенсировать временные потери.

  • В среду «Спартак» объявил о сокращении зарплат футболистов первой команды на время карантина.
  • «Уфа» занимает в РПЛ 9-е место, набрав 27 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
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