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  • Журналист Егоров: тренерский штаб «Спартака» покинул Россию на время карантина

Журналист Егоров: тренерский штаб «Спартака» покинул Россию на время карантина

1 апреля 2020, 14:40
4

Тренерский штаб «Спартака» улетел из России домой до возобновления тренировок, сообщил журналист Сергей Егоров.

Кроме тренеров москвичей страну покинули полузащитник клуба Андре Шюррле и несколько легионеров команды. По возвращении в Москву всем им предстоит пробыть 14 дней в карантине.

  • Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. «Спартак» занимает в РПЛ 8-е место, набрав 28 очков.
  • Ранее футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплат на 40%. Мера будет действовать во время карантина.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре
Комментарии (4)
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New Life
1585752911
Из нашей тихой малоопасной страны с самой правдивой статистикой в мире полетели в рассадник заразы. По возвращении - на карантин их, пока синит не объявят чемпионом.
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Пастырь
1585759131
Обращаюсь к админам. Вы уже сами видите, что на ветках стало мало адекватных коментов. Это все из-за ублюдков типа Бората. Раньше было интересно общаться и высказывать свои мысли. Сейчас все забито пошлостью типа ГЫ-ГЫ. Была ведь у вас хорошая идея блокировать этих недоразвитых.
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Hektor 84
1585809636
А Егоров что следил за ними, когда те пересекали границу?
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zigbert
1585828068
Самое главное не прихватить эту заразу.
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