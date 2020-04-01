Журналист Егоров: тренерский штаб «Спартака» покинул Россию на время карантина

Тренерский штаб «Спартака» улетел из России домой до возобновления тренировок, сообщил журналист Сергей Егоров.
Кроме тренеров москвичей страну покинули полузащитник клуба Андре Шюррле и несколько легионеров команды. По возвращении в Москву всем им предстоит пробыть 14 дней в карантине.
- Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. «Спартак» занимает в РПЛ 8-е место, набрав 28 очков.
- Ранее футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплат на 40%. Мера будет действовать во время карантина.
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова