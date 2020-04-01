Журналист Егоров: тренерский штаб «Спартака» покинул Россию на время карантина

Тренерский штаб «Спартака» улетел из России домой до возобновления тренировок, сообщил журналист Сергей Егоров.

Кроме тренеров москвичей страну покинули полузащитник клуба Андре Шюррле и несколько легионеров команды. По возвращении в Москву всем им предстоит пробыть 14 дней в карантине.