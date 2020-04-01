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    Журналист Егоров: тренерский штаб «Спартака» покинул Россию на время карантина

    Тренерский штаб «Спартака» улетел из России домой до возобновления тренировок, сообщил журналист Сергей Егоров.

    Кроме тренеров москвичей страну покинули полузащитник клуба Андре Шюррле и несколько легионеров команды. По возвращении в Москву всем им предстоит пробыть 14 дней в карантине.

    • Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. «Спартак» занимает в РПЛ 8-е место, набрав 28 очков.
    • Ранее футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплат на 40%. Мера будет действовать во время карантина.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    01.04.2020 14:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +529

      Пастырь 13 часов назад

      Обращаюсь к админам. Вы уже сами видите, что на ветках стало мало адекватных коментов. Это все из-за ублюдков типа Бората. Раньше было интересно общаться и высказывать свои мысли. Сейчас все забито пошлостью типа ГЫ-ГЫ. Была ведь у вас хорошая идея блокировать этих недоразвитых.

      2
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      Рейтинг: +2758

      Борат 14 часов назад

      Стыдно за этих гастролёров!
      Ну и спартаку форменный позор !
      Гыгы

      2
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      Рейтинг: +189

      New Life 14 часов назад

      Из нашей тихой малоопасной страны с самой правдивой статистикой в мире полетели в рассадник заразы. По возвращении - на карантин их, пока синит не объявят чемпионом.

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