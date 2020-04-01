Сульшер: «Клан Сопрано» – настоящая классика. Всем рекомендую»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, чем занимается в условиях карантина.

«Сейчас я убиваю время так же, как и все остальные. Есть «Острые козырьки» с кучей серий, есть кое-что из старого, например, «Клан Сопрано», настоящая классика, всем рекомендую. Недавно посмотрел «Джокера.

На прошлой неделе мы с детьми занимались домашним обучением, и могу сказать, что все стало немного по-другому. Домашнее задание – это одно, но тут настоящая учеба!

Мы прошли через это на прошлой неделе, но никто не знает, как долго это все продлится. Но у детей все очень хорошо», – поделился Сульшер.