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  • Сульшер: «Клан Сопрано» – настоящая классика. Всем рекомендую»

Сульшер: «Клан Сопрано» – настоящая классика. Всем рекомендую»

1 апреля 2020, 08:32

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, чем занимается в условиях карантина.

«Сейчас я убиваю время так же, как и все остальные. Есть «Острые козырьки» с кучей серий, есть кое-что из старого, например, «Клан Сопрано», настоящая классика, всем рекомендую. Недавно посмотрел «Джокера.

На прошлой неделе мы с детьми занимались домашним обучением, и могу сказать, что все стало немного по-другому. Домашнее задание – это одно, но тут настоящая учеба!

Мы прошли через это на прошлой неделе, но никто не знает, как долго это все продлится. Но у детей все очень хорошо», – поделился Сульшер.

  • Сезон в Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.
  • В турнирной таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль».

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Сульшер Уле-Гуннар
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