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«Лестер» может арендовать Коутиньо за 30 миллионов

31 марта 2020, 20:38
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«Лестер» хочет летом взять в аренду полузащитника «Барселоны» Филлипе Коутиньо.

Английский клуб ищет варианты усиления под Лигу чемпионов. В футболисте заинтересован тренер «Лестера» Брендан Роджерс, который уже работал с бразильцем в «Ливерпуле» и остался с ним в хороших отношениях. Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро, также будет предусмотрена опция выкупа.

Из возможных вариантов продолжения карьеры Коутиньо в Англии называется «Челси».

  • Сейчас бразилец играет в «Баварии» на правах аренды.
  • Transfermarkt оценивает Коутиньо в 70 миллионов евро.

Источник: Sport.es
Англия. Премьер-лига Лестер Коутиньо Филиппе
Комментарии (1)
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dinar7777dinar
1585678196
как вариант для фили и лестер сейчас очень хорош !
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