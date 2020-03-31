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    «Лестер» может арендовать Коутиньо за 30 миллионов

    «Лестер» хочет летом взять в аренду полузащитника «Барселоны» Филлипе Коутиньо.

    Английский клуб ищет варианты усиления под Лигу чемпионов. В футболисте заинтересован тренер «Лестера» Брендан Роджерс, который уже работал с бразильцем в «Ливерпуле» и остался с ним в хороших отношениях. Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро, также будет предусмотрена опция выкупа.

    Из возможных вариантов продолжения карьеры Коутиньо в Англии называется «Челси».

    • Сейчас бразилец играет в «Баварии» на правах аренды.
    • Transfermarkt оценивает Коутиньо в 70 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    31.03.2020 20:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3063

      dinar7777dinar 16 часов назад

      как вариант для фили и лестер сейчас очень хорош !

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