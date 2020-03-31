«Лестер» может арендовать Коутиньо за 30 миллионов

«Лестер» хочет летом взять в аренду полузащитника «Барселоны» Филлипе Коутиньо.

Английский клуб ищет варианты усиления под Лигу чемпионов. В футболисте заинтересован тренер «Лестера» Брендан Роджерс, который уже работал с бразильцем в «Ливерпуле» и остался с ним в хороших отношениях. Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро, также будет предусмотрена опция выкупа.

Из возможных вариантов продолжения карьеры Коутиньо в Англии называется «Челси».