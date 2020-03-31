Ещенко – о сокращении зарплат футболистам «Спартака»: «Думаю, игроки пойдут на это»

Можно спокойно уже даже не обсуждать эту тему... Наши футболисты - ГОССЛУЖАЩИЕ!
ОНИ ТУПО ВЫПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ И ВСЕ УКАЗАНИЯ! дажеесли им станут платить, как среднему классу по ВВПу (17 тысяч рублей в месяц)
То есть:
1. ЗП у них завышены и не имеют связи с результатами и/или качеством работы
2. Никакой альернативы у них нету: за пределами РФ на них спрос - 0)))
3. Ничего другог, кроме как мяч пинать они не умеют...
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что если руководство клуба решит урезать зарплаты своим футболистам, то игроки согласятся с таким решением.
– «Барселона» урезала зарплаты своим игрокам. В «Спартаке» это возможно?
– Наверняка с нами обговорят и обсудят ситуацию. Так ведь уже было в 2014 году, когда курс рубля резко изменился. Руководство к нам обратилось, обсудило все моменты. Без нашего согласия решение не принималось. Пришли и все объяснили. У кого из футболистов было желание – те пошли навстречу.
– А сейчас игроки готовы гипотетически пойти на урезание зарплаты?
– Думаю, пойдут.
- Сезон в России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
- «Спартак» занимает в текущем чемпионате 8 место, набрав 28 очков.