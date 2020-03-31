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    Ещенко – о сокращении зарплат футболистам «Спартака»: «Думаю, игроки пойдут на это»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что если руководство клуба решит урезать зарплаты своим футболистам, то игроки согласятся с таким решением.

    – «Барселона» урезала зарплаты своим игрокам. В «Спартаке» это возможно?

    – Наверняка с нами обговорят и обсудят ситуацию. Так ведь уже было в 2014 году, когда курс рубля резко изменился. Руководство к нам обратилось, обсудило все моменты. Без нашего согласия решение не принималось. Пришли и все объяснили. У кого из футболистов было желание – те пошли навстречу.

    – А сейчас игроки готовы гипотетически пойти на урезание зарплаты?

    – Думаю, пойдут.

    • Сезон в России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
    • «Спартак» занимает в текущем чемпионате 8 место, набрав 28 очков.

    Источник: «Российская газета»

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    31.03.2020 15:22
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2040

      solodealer 15 часов назад

      Можно спокойно уже даже не обсуждать эту тему... Наши футболисты - ГОССЛУЖАЩИЕ!
      ОНИ ТУПО ВЫПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ И ВСЕ УКАЗАНИЯ! дажеесли им станут платить, как среднему классу по ВВПу (17 тысяч рублей в месяц)
      То есть:
      1. ЗП у них завышены и не имеют связи с результатами и/или качеством работы
      2. Никакой альернативы у них нету: за пределами РФ на них спрос - 0)))
      3. Ничего другог, кроме как мяч пинать они не умеют...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5057

      Литейный4 18 часов назад

      В Пердиве зарплаты свиньям урежут ещё сильнее. Гыгыгы

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2771

      Борат 19 часов назад

      В пердив улетят рылы, а там зарплаты пониже ! Гыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      rammax fcsm > Борат 15 часов назад

      Нарушив указ Путина,
      борат, как провокатор,
      Пошёл, му дак, в сексшоп
      Купить фаллоиметатор..
      Сознательные граждане от пи зди ли его..
      Будешь знать, как нарушать
      Режим ЧС, ГОВНО!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > rammax fcsm 15 часов назад

      Я обязуюсь ему доставку организовать , тем более его любимый размерчик мне хорошо известен . Гыгы .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12594

      vka1970 19 часов назад

      А питерские миллионеры, разжиревшие на наших налогах, соберутся и потребуют от Миллера прибавки.А не согласится, на встречу с ним отправят Дзюбу как старого карманника гинеколога.Вывернет всё о чём даже Миллер забыл.)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > vka1970 18 часов назад

      Радует , что некоторые начали различать " ху из ху " . Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат 21 час назад

      Это наше Зенитовское , не примазывайтесь . гыгы

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