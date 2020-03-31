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  • Ещенко – о сокращении зарплат футболистам «Спартака»: «Думаю, игроки пойдут на это»

Ещенко – о сокращении зарплат футболистам «Спартака»: «Думаю, игроки пойдут на это»

31 марта 2020, 15:22
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что если руководство клуба решит урезать зарплаты своим футболистам, то игроки согласятся с таким решением.

– «Барселона» урезала зарплаты своим игрокам. В «Спартаке» это возможно?

– Наверняка с нами обговорят и обсудят ситуацию. Так ведь уже было в 2014 году, когда курс рубля резко изменился. Руководство к нам обратилось, обсудило все моменты. Без нашего согласия решение не принималось. Пришли и все объяснили. У кого из футболистов было желание – те пошли навстречу.

– А сейчас игроки готовы гипотетически пойти на урезание зарплаты?

– Думаю, пойдут.

  • Сезон в России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
  • «Спартак» занимает в текущем чемпионате 8 место, набрав 28 очков.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (3)
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vka1970
1585666823
А питерские миллионеры, разжиревшие на наших налогах, соберутся и потребуют от Миллера прибавки.А не согласится, на встречу с ним отправят Дзюбу как старого карманника гинеколога.Вывернет всё о чём даже Миллер забыл.)))
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