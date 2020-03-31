Ещенко – о сокращении зарплат футболистам «Спартака»: «Думаю, игроки пойдут на это»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что если руководство клуба решит урезать зарплаты своим футболистам, то игроки согласятся с таким решением.

– «Барселона» урезала зарплаты своим игрокам. В «Спартаке» это возможно?

– Наверняка с нами обговорят и обсудят ситуацию. Так ведь уже было в 2014 году, когда курс рубля резко изменился. Руководство к нам обратилось, обсудило все моменты. Без нашего согласия решение не принималось. Пришли и все объяснили. У кого из футболистов было желание – те пошли навстречу.

– А сейчас игроки готовы гипотетически пойти на урезание зарплаты?

– Думаю, пойдут.