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  • Кучаев: «Пора перестать называть ЦСКА «пионеротрядом». Надоело»

Кучаев: «Пора перестать называть ЦСКА «пионеротрядом». Надоело»

31 марта 2020, 12:51
7

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказал мнение о текущих результатах своей команды. По мнению игрока, московский клуб имеет шансы занять самые высокие места в чемпионате.

— Армейцев уже два года называют «пионеротрядом». Сколько еще вам надо дать времени?

— На вашем месте, я бы прямо сейчас перестал так говорить. Вся эта тема немного надоела. Нужно объективно оценивать игру команды уровня РПЛ. Говорить, что получилось, что нет. И не обращать внимания на возраст или отсутствие опыта. И уж тем более не оправдывать поражения или неудачную игру молодостью. Предъявляйте к нам требования, как к игрокам команды, которая борется за самые высокие места!

— Тогда с чем связываете неудачные результаты ЦСКА в этом сезоне?

— Мне кажется, в большинстве матчей мы играли неплохо. Контролировали ход встречи, создавали моменты. Но пропала реализация моментов. Не всегда правильно действуем в завершении атаки, не создаем должную остроту.

  • В этом сезоне РПЛ Кучаев провел за ЦСКА 18 матчей, не отметившись результативными действиями.
  • ЦСКА занимает в турнирной таблице пятое место с 36-ю очками.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кучаев Константин
Комментарии (7)
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Давид59
1585648507
Правильно! Комсомол уже!
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bset
1585648861
Будут заслуги - называть перестанут. Ну а пока, судя по результатам, по-другому не назовешь...
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Victor1961
1585658262
Доказывать свою зрелость надо делами, а не словами, а пока........
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general.lizyukov
1585730409
Хорошо. Ясельная группа "Дубок"?
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Граф2019
1585767102
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