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    Кучаев: «Пора перестать называть ЦСКА «пионеротрядом». Надоело»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказал мнение о текущих результатах своей команды. По мнению игрока, московский клуб имеет шансы занять самые высокие места в чемпионате.

    — Армейцев уже два года называют «пионеротрядом». Сколько еще вам надо дать времени?

    — На вашем месте, я бы прямо сейчас перестал так говорить. Вся эта тема немного надоела. Нужно объективно оценивать игру команды уровня РПЛ. Говорить, что получилось, что нет. И не обращать внимания на возраст или отсутствие опыта. И уж тем более не оправдывать поражения или неудачную игру молодостью. Предъявляйте к нам требования, как к игрокам команды, которая борется за самые высокие места!

    — Тогда с чем связываете неудачные результаты ЦСКА в этом сезоне?

    — Мне кажется, в большинстве матчей мы играли неплохо. Контролировали ход встречи, создавали моменты. Но пропала реализация моментов. Не всегда правильно действуем в завершении атаки, не создаем должную остроту.

    • В этом сезоне РПЛ Кучаев провел за ЦСКА 18 матчей, не отметившись результативными действиями.
    • ЦСКА занимает в турнирной таблице пятое место с 36-ю очками.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +14011

      bset 33 минуты назад

      Будут заслуги - называть перестанут. Ну а пока, судя по результатам, по-другому не назовешь...

      0
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      Рейтинг: +2397

      Давид59 39 минут назад

      Правильно! Комсомол уже!

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