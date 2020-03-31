Кучаев: «Пора перестать называть ЦСКА «пионеротрядом». Надоело»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказал мнение о текущих результатах своей команды. По мнению игрока, московский клуб имеет шансы занять самые высокие места в чемпионате.

— Армейцев уже два года называют «пионеротрядом». Сколько еще вам надо дать времени?

— На вашем месте, я бы прямо сейчас перестал так говорить. Вся эта тема немного надоела. Нужно объективно оценивать игру команды уровня РПЛ. Говорить, что получилось, что нет. И не обращать внимания на возраст или отсутствие опыта. И уж тем более не оправдывать поражения или неудачную игру молодостью. Предъявляйте к нам требования, как к игрокам команды, которая борется за самые высокие места!

— Тогда с чем связываете неудачные результаты ЦСКА в этом сезоне?

— Мне кажется, в большинстве матчей мы играли неплохо. Контролировали ход встречи, создавали моменты. Но пропала реализация моментов. Не всегда правильно действуем в завершении атаки, не создаем должную остроту.