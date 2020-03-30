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    Цорн – о работе Тедеско в «Спартаке»: «На поле и за его пределами атмосфера просто идеальная»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн ответил на вопросы о работе главного тренера команды Доменико Тедеско.

    – Мы провели качественную трансферную кампанию летом 2019 года, в общей сложности нас покинуло 17 игроков, и мы приобрели 11 новых игроков – многие футболисты, ставшими победителями чемпионата 2017 года покинули клуб. Это было воспринято болельщиками отчасти негативно. Но надо смотреть вперед, чтобы сделать клуб более конкурентоспособным.

    Так или иначе, множество игроков, уже прошли свой пик карьеры, а их уход был безальтернативным. Новички – это молодые перспективные игроки, на которых мы рассчитываем и ждем от них прогресса и развития. Они впоследствии представят собой экономическую ценность для клуба. Для этого мы создали инфраструктуру внутри всего клуба, а Доменико Тедеско – подходящий тренер-инноватор, который умеет работать с молодыми игроками.

    – Как Вы оцениваете его работу?

    – Он создал вокруг себя хорошую спортивную атмосферу, очень заинтересован в благополучии всего клуба. Поэтому в свободное от тренировок время по собственной инициативе он собрал всех тренеров клуба – в том числе из Академии – и дал им свои наставления, чтобы объяснить свои принципы.

    Если главный тренер так предан и находит время на такие вещи, то это будет отлично принято всеми специалистами в клубе. Он очень хорошо работает с молодыми игроками, которых мы продвигаем и хотим развивать, и, возможно, когда-нибудь их выгодно продадим.

    На поле и за его пределами атмосфера просто идеальная, общение с тренерским штабом – отличное.

    Цорн: «В апреле разберемся, что будем дальше делать с Шюррле. Решение по нему еще не принято»

    Цорн: «Спартак» должен был прибавить в инновационности, поэтому мы переманили бывшего главного скаута ЦСКА»

    Цорн: «Многие планы «Спартака» были испорчены пандемией коронавируса»​​​​​​​

    ​​​​​​​

    Источник: Transfermarkt

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    30.03.2020 22:15
    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +137

      New Life 17 минут назад

      Вперед Спартак !
      синитовские тролли, ОУКБ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +159

      Ник Уволен 3 часа назад

      Доведет он с тренеришкой свиней до ФНЛа.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4852

      Литейный4 3 часа назад

      Стыдно за срамтак. Гыгыгы

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1374

      Дедуктор 7 часов назад

      Атмосфера - атмосферой. Но игра - полное дерррмо. Даже в выигранных матчах очень неприятное впечатление от качества и содержания игры. Да, еще "Спартак" при Тедеске каким то трусливым стал.
      Убери ты из "Спартака" Бакаева, в остатке получишь глуповатую, плохоорганизованную и трусливую команду.
      Нынешнее достижение "Спартаком" вполне приличного 8-го места это исключительно заслуга индивидуального мастерства игроков - Бакаева, Жиго с Джикией и Максименко. В командном плане - это самое (см. выше).

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. > Дедуктор 5 часов назад

      Ху...ню порешь.
      С нового года Спартак показывал самую симпатичную игру.
      Не без недостатков. Спец , а кто лучше играет ???
      Бакаеву надо на команду играть , толку будет больше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6961

      Диктор 7 часов назад

      Блин почитал коменты и сам в шоке,одно газпромовское дерьмо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2051

      alarm 12 часов назад

      хряки)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7

      Бoрат > alarm 12 часов назад

      И не мечтай , лучше оглянись вокруг - столько очаровательных " соратников " и главное свои . Гыгы .

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ключевые слова в этом вью ..." мы их выгодно продадим" ( для кого выгодно?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. > DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Футбол это ещё и бизнес. Чтобы содержать команду , в наших условиях, приходится лучших продавать. Таков закон жизни.
      Пример для всех Аякс.
      Для 14 команд РФПЛ это не актуально, там идёт освоение госбабок.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10477

      vladimir-7 > Alekxei Z. 3 часа назад

      А ещё 2-е команды на практическом обучении освоения

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2729

      Борат 14 часов назад

      Уже все рылы настроены на вылет в пердив !
      Гыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14210

      sssrspartak > Борат 13 часов назад

      иди об стену постучи тупоголовкой!ничего ей не будет!мозгов то все равно нет ушлепок!

      3
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      ...
      Рейтинг: +7

      Бoрат > Борат 12 часов назад

      Миленький , ну я понимаю что ты скучаешь - в каждом комментарии про пердив , ну терпи - карантин ведь . Гыгы .

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +4852

      Литейный4 14 часов назад

      Цорн хорошо наварился в мазутном проекте, притащив кучу хлама, во главе с физруком Тедеской. Но мы довольны и проводим свиней в Пердив. Гыгыгы

      5
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      ...
      Рейтинг: +7

      Бoрат > Литейный4 12 часов назад

      Ты тоже про пердив , тоже заскучал ? Гыгы .

      -2
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