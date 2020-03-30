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  • Цорн – о работе Тедеско в «Спартаке»: «На поле и за его пределами атмосфера просто идеальная»

Цорн – о работе Тедеско в «Спартаке»: «На поле и за его пределами атмосфера просто идеальная»

30 марта 2020, 22:15
6

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн ответил на вопросы о работе главного тренера команды Доменико Тедеско.

– Мы провели качественную трансферную кампанию летом 2019 года, в общей сложности нас покинуло 17 игроков, и мы приобрели 11 новых игроков – многие футболисты, ставшими победителями чемпионата 2017 года покинули клуб. Это было воспринято болельщиками отчасти негативно. Но надо смотреть вперед, чтобы сделать клуб более конкурентоспособным.

Так или иначе, множество игроков, уже прошли свой пик карьеры, а их уход был безальтернативным. Новички – это молодые перспективные игроки, на которых мы рассчитываем и ждем от них прогресса и развития. Они впоследствии представят собой экономическую ценность для клуба. Для этого мы создали инфраструктуру внутри всего клуба, а Доменико Тедеско – подходящий тренер-инноватор, который умеет работать с молодыми игроками.

– Как Вы оцениваете его работу?

– Он создал вокруг себя хорошую спортивную атмосферу, очень заинтересован в благополучии всего клуба. Поэтому в свободное от тренировок время по собственной инициативе он собрал всех тренеров клуба – в том числе из Академии – и дал им свои наставления, чтобы объяснить свои принципы.

Если главный тренер так предан и находит время на такие вещи, то это будет отлично принято всеми специалистами в клубе. Он очень хорошо работает с молодыми игроками, которых мы продвигаем и хотим развивать, и, возможно, когда-нибудь их выгодно продадим.

На поле и за его пределами атмосфера просто идеальная, общение с тренерским штабом – отличное.

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Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Цорн Томас
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1585598010
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ключевые слова в этом вью ..." мы их выгодно продадим" ( для кого выгодно?)
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Диктор
1585622762
Блин почитал коменты и сам в шоке,одно газпромовское дерьмо.
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Дедуктор
1585625034
Атмосфера - атмосферой. Но игра - полное дерррмо. Даже в выигранных матчах очень неприятное впечатление от качества и содержания игры. Да, еще "Спартак" при Тедеске каким то трусливым стал. Убери ты из "Спартака" Бакаева, в остатке получишь глуповатую, плохоорганизованную и трусливую команду. Нынешнее достижение "Спартаком" вполне приличного 8-го места это исключительно заслуга индивидуального мастерства игроков - Бакаева, Жиго с Джикией и Максименко. В командном плане - это самое (см. выше).
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New Life
1585649634
Вперед Спартак ! синитовские тролли, ОУКБ.
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zigbert
1585664483
Тедеско тренер молодой, энергичный. Хорошо если все что говорит Цорн имеет место на самом деле.
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