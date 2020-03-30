Цорн: «В апреле разберемся, что будем дальше делать с Шюррле. Решение по нему еще не принято»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о будущем полузащитника Андре Шюррле, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии».

«Он как раз находится в трудной фазе, он должен был после въезда из Германии отправиться на карантин, 14 дней он находится в изоляции в московском отеле. У него был отличный старт сезона. В зимнем перерыве он боролся с осложнениями после простуды, но так и не смог оправиться до возобновления сезона и был вынужден продолжить лечение. Решение о его будущем пока не принято.

К счастью, договоренность с «Боруссией» Дортмунд позволяет нам подольше подумать над его принятием. Вместе с тренерским штабом мы соберемся в апреле и разберемся, что будем делать с ним дальше. Решение же, безусловно, будет вынесено до 30 июня. Мы всегда идем навстречу Андре с точки зрения его благополучия и будущего. Но сначала мы смотрим на краткосрочные цели, чтобы он восстановился и снова появился на тренировках с командой. Как он себя проявил зимой на сборах — было вполне прилично. Все остальное мы увидим в будущем», – сказал Цорн.

1 февраля Шюррле получил повреждение стопы в матче Кубка «Париматч» Премьер с «Ростовом».

Права на 29-летнего немца принадлжежат дортмундской «Боруссии»

В этом сезоне РПЛ Шюррле провел 13 матчей и забил 1 гол.

Sport24: Шюррле уйдет на карантин и присоединится к «Спартаку» не раньше апреля