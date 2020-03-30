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    Цорн: «В апреле разберемся, что будем дальше делать с Шюррле. Решение по нему еще не принято»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о будущем полузащитника Андре Шюррле, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии».

    «Он как раз находится в трудной фазе, он должен был после въезда из Германии отправиться на карантин, 14 дней он находится в изоляции в московском отеле. У него был отличный старт сезона. В зимнем перерыве он боролся с осложнениями после простуды, но так и не смог оправиться до возобновления сезона и был вынужден продолжить лечение. Решение о его будущем пока не принято.

    К счастью, договоренность с «Боруссией» Дортмунд позволяет нам подольше подумать над его принятием. Вместе с тренерским штабом мы соберемся в апреле и разберемся, что будем делать с ним дальше. Решение же, безусловно, будет вынесено до 30 июня. Мы всегда идем навстречу Андре с точки зрения его благополучия и будущего. Но сначала мы смотрим на краткосрочные цели, чтобы он восстановился и снова появился на тренировках с командой. Как он себя проявил зимой на сборах — было вполне прилично. Все остальное мы увидим в будущем», – сказал Цорн.

    • 1 февраля Шюррле получил повреждение стопы в матче Кубка «Париматч» Премьер с «Ростовом».
    • Права на 29-летнего немца принадлжежат дортмундской «Боруссии»
    • В этом сезоне РПЛ Шюррле провел 13 матчей и забил 1 гол.

    Sport24: Шюррле уйдет на карантин и присоединится к «Спартаку» не раньше апреля

    Источник: Transfermarkt

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    30.03.2020 16:50
    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +308

      Proker 16 часов назад

      Настоящий дармоед шурля-мурля,как же этот немец не оказалось шпионом в маске, правда жаль за Спартака

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12578

      vka1970 18 часов назад

      Отпускать Шурика надо.Не желает он играть в нашей лиге.Не желает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4852

      Литейный4 19 часов назад

      Цорн ещё подвезет сбитых лётчиков и всякий европейский шлак. На российских недрах и мазуте отобьют этот неликвид. Гыгыгы

      11
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      ...
      Рейтинг: +935

      "supermax" > Литейный4 17 часов назад

      а в твоем маленьком, недалеком, лишенным здравомыслия мире газ относится к российским недрам?....как-то ты про него умалчиваешь

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1441

      Mister_Tomsk 20 часов назад

      да уж, он конкретно прибил свою карьеру, с перехом в спартак, хотя только бабла стреганул. не более того. пользы ни какой я не заметил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +137

      New Life 20 часов назад

      Что-то Джано напоминает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2729

      Борат 20 часов назад

      стыдно за спартак ! сколько баррелей народной нефти скачали на зарплату этого дармоеда ?!
      а насчёт будущего - вряд ли шурля захочет играть в пердиве даже за жирный контракт !
      позор рылам !
      гыгыгыггы

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +935

      "supermax" > Борат 19 часов назад

      когда ты уже от стыда подохнешь падаль

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2729

      Борат > "supermax" 18 часов назад

      Сначала ты от разрыва прямой кишки ! Гыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +935

      "supermax" > Борат 18 часов назад

      ты еще и огрызаешься....а я думал тебе по кайфу когда тебя с дерьмом мешают падаль...ты ж тут только за этим....любишь быть опущенцем у всех на виду

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2729

      Борат > "supermax" 17 часов назад

      Кукарекай погромче, может тебя услышит доминантный самец и оприходует тебя хорошенько во имя клуба раба-мужеложца ! Гыгы

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +935

      "supermax" > Борат 16 часов назад

      ты в курсе что ты больной человек? сообщаю...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +935

      "supermax" > Борат 16 часов назад

      с тобой с.ука даже нормально говорить нельзя...ты ничтожество, додик которого все лупили в детстве...и ты явно болен психически после всего этого...доказательство тому размножение твоей личности....или ты просто пытаешься как то самореализоваться оставляя высеры в комментах? ...лучше бы бабу себе нашел задрот

      1
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      Рейтинг: +909

      seth343 > "supermax" 16 часов назад

      Ему не стыдно, а завидно, что мы так популярны...

      1
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      ...
      Рейтинг: +909

      seth343 > "supermax" 16 часов назад

      Его по ходу и сейчас лупят, он просто здесь отрывается от обиженки...

      1
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      Рейтинг: +935

      "supermax" > seth343 16 часов назад

      лучше бы его за комменты лупили...за каждый высер по е.балу :D ....каким бы чистым стал сайт

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