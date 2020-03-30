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  • Цорн: «В апреле разберемся, что будем дальше делать с Шюррле. Решение по нему еще не принято»

Цорн: «В апреле разберемся, что будем дальше делать с Шюррле. Решение по нему еще не принято»

30 марта 2020, 16:50
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о будущем полузащитника Андре Шюррле, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии».

«Он как раз находится в трудной фазе, он должен был после въезда из Германии отправиться на карантин, 14 дней он находится в изоляции в московском отеле. У него был отличный старт сезона. В зимнем перерыве он боролся с осложнениями после простуды, но так и не смог оправиться до возобновления сезона и был вынужден продолжить лечение. Решение о его будущем пока не принято.

К счастью, договоренность с «Боруссией» Дортмунд позволяет нам подольше подумать над его принятием. Вместе с тренерским штабом мы соберемся в апреле и разберемся, что будем делать с ним дальше. Решение же, безусловно, будет вынесено до 30 июня. Мы всегда идем навстречу Андре с точки зрения его благополучия и будущего. Но сначала мы смотрим на краткосрочные цели, чтобы он восстановился и снова появился на тренировках с командой. Как он себя проявил зимой на сборах — было вполне прилично. Все остальное мы увидим в будущем», – сказал Цорн.

  • 1 февраля Шюррле получил повреждение стопы в матче Кубка «Париматч» Премьер с «Ростовом».
  • Права на 29-летнего немца принадлжежат дортмундской «Боруссии»
  • В этом сезоне РПЛ Шюррле провел 13 матчей и забил 1 гол.

Sport24: Шюррле уйдет на карантин и присоединится к «Спартаку» не раньше апреля

Источник: Transfermarkt
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Спартак Боруссия Д Шюррле Андре Цорн Томас
Комментарии (12)
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New Life
1585578008
Что-то Джано напоминает.
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Mister_Tomsk
1585578414
да уж, он конкретно прибил свою карьеру, с перехом в спартак, хотя только бабла стреганул. не более того. пользы ни какой я не заметил
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vka1970
1585583703
Отпускать Шурика надо.Не желает он играть в нашей лиге.Не желает.
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Proker
1585589839
Настоящий дармоед шурля-мурля,как же этот немец не оказалось шпионом в маске, правда жаль за Спартака
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