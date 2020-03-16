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    Sport24: Шюррле уйдет на карантин и присоединится к «Спартаку» не раньше апреля

    Игрок московского «Спартака» Андре Шюррле сможет восстановить тренировки с командой не раньше апреля, так как будет отправлен на карантин.

    В настоящее время футболист находится в Германии, где восстанавливается после травмы. Германия находится в списке стран, по возвращении из которых нужно соблюдать двухнедельный карантин, сообщает Sport24.

    • 1 февраля Шюррле получил повреждение стопы в матче Кубка «Париматч» Премьер с «Ростовом».
    • Права на 29-летнего немца принадлжежат дортмундской «Боруссии»
    • В этом сезоне РПЛ Шюррле провел 13 матчей и забил 1 гол.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4847

      серега кашин 11 минут назад

      заплатили оставшуюся зарплалу до конца аренды и пусть живет и дальше в германии все равно толку нет от него

      1
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      Рейтинг: +2449

      Томик > серега кашин 5 минут назад

      Да уж, как-то не вышло...

      0
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      Рейтинг: +3381

      Литейный4 11 минут назад

      Как тот чемодан без ручки. Тащить не удобно и бросить жалко. Он сам то понял куда вляпался. Был чемпионом стал лузером в мазутном проекте. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1490

      serhio80 24 минуты назад

      да отпустите вы его уже на совсем

      1
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      Рейтинг: +302

      кто там 27 минут назад

      Нормально так Цорн Федуна развёл) привёз называется шампиньона мира) про тиля с баду вообще молчу)

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      Рейтинг: +2346

      Борат 31 минуту назад

      шурля может хоть месяц в санатории карантин проходить - ему главное чтобы не играть за кб недоразумение и чтоб баки федуна капали !
      позор хрякам ! так бездарно просирают народную нефть... стыдно за рылов !!!
      гыгы

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