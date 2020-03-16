Sport24: Шюррле уйдет на карантин и присоединится к «Спартаку» не раньше апреля

Игрок московского «Спартака» Андре Шюррле сможет восстановить тренировки с командой не раньше апреля, так как будет отправлен на карантин.

В настоящее время футболист находится в Германии, где восстанавливается после травмы. Германия находится в списке стран, по возвращении из которых нужно соблюдать двухнедельный карантин, сообщает Sport24.