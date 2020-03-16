Sport24: Шюррле уйдет на карантин и присоединится к «Спартаку» не раньше апреля

Игрок московского «Спартака» Андре Шюррле сможет восстановить тренировки с командой не раньше апреля, так как будет отправлен на карантин.
В настоящее время футболист находится в Германии, где восстанавливается после травмы. Германия находится в списке стран, по возвращении из которых нужно соблюдать двухнедельный карантин, сообщает Sport24.
- 1 февраля Шюррле получил повреждение стопы в матче Кубка «Париматч» Премьер с «Ростовом».
- Права на 29-летнего немца принадлжежат дортмундской «Боруссии»
- В этом сезоне РПЛ Шюррле провел 13 матчей и забил 1 гол.
Источник: Sport24