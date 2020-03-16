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  • Sport24: Шюррле уйдет на карантин и присоединится к «Спартаку» не раньше апреля

Sport24: Шюррле уйдет на карантин и присоединится к «Спартаку» не раньше апреля

16 марта 2020, 14:58
13

Игрок московского «Спартака» Андре Шюррле сможет восстановить тренировки с командой не раньше апреля, так как будет отправлен на карантин.

В настоящее время футболист находится в Германии, где восстанавливается после травмы. Германия находится в списке стран, по возвращении из которых нужно соблюдать двухнедельный карантин, сообщает Sport24.

  • 1 февраля Шюррле получил повреждение стопы в матче Кубка «Париматч» Премьер с «Ростовом».
  • Права на 29-летнего немца принадлжежат дортмундской «Боруссии»
  • В этом сезоне РПЛ Шюррле провел 13 матчей и забил 1 гол.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре
Комментарии (13)
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кто там
1584361043
Нормально так Цорн Федуна развёл) привёз называется шампиньона мира) про тиля с баду вообще молчу)
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serhio80
1584361216
да отпустите вы его уже на совсем
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серега кашин
1584362020
заплатили оставшуюся зарплалу до конца аренды и пусть живет и дальше в германии все равно толку нет от него
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DOCTOR PENALTY
1584362985
Уйдёт, чтобы ВЕРНУТЬСЯ или НЕ ВЕРНУТЬСЯ. Ненужное зачеркнуть.
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fhnv
1584363229
пусть там остаётся.не нужен он тут
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dim29
1584364332
Как по мне,он уже давно на карантине.Не заметим потери бойца.
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Серж 69
1584365504
Да может ему и не присоединяться вообще?Сейчас в Германии,ну и оставайся там,толку то нет никакого от него.Начал хорошо,а потом как подменили его.Плохо сыграл один матч,второй-это ещё ладно,но когда не тянет попросту и дальше,то нужно расставаться.
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vmonomah17
1584366064
То понос, то золотуха. По ходу спартак пытается каждый раз найти оправдания, почему Шюррле не играет. А истинную причину не говорят.
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Иван Петров 1986
1584379059
Еще и тиля нужно в годовой карантин отправить - слава цорну и ему подобным менеджерам.
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zigbert
1584388378
Все равно чемпионат остановят. Так что пусть лечится.
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