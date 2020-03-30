Цорн: «Спартак» должен был прибавить в инновационности, поэтому мы переманили бывшего главного скаута ЦСКА»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о том, что изменилось в московском клубе с момента его вступления в должность.

«Мы, например, обновили весь отдел скаутинга и расстались с некоторыми из его сотрудников. Это была вынужденная мера. Речь шла не о том, чтобы расстаться с людьми без особой на то причины. Как раз в этой сфере клуб должен был прибавить в инновационности. Мы, например, переманили бывшего главного скаута ЦСКА. В последние годы клуб всегда позитивно выделялся на трансферном рынке, привлекая к сделкам хороших и молодых игроков. При этом очень важно знать российский рынок – он в будущем имеет еще более высокое значение», – сказал Цорн.

В феврале бывший координатор селекции ЦСКА Антон Чистяков возглавил селекционную службу «Спартака».

Цорн: «В апреле разберемся, что будем дальше делать с Шюррле. Решение по нему еще не принято»