Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Цорн: «Спартак» должен был прибавить в инновационности, поэтому мы переманили бывшего главного скаута ЦСКА»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о том, что изменилось в московском клубе с момента его вступления в должность.

    «Мы, например, обновили весь отдел скаутинга и расстались с некоторыми из его сотрудников. Это была вынужденная мера. Речь шла не о том, чтобы расстаться с людьми без особой на то причины. Как раз в этой сфере клуб должен был прибавить в инновационности. Мы, например, переманили бывшего главного скаута ЦСКА. В последние годы клуб всегда позитивно выделялся на трансферном рынке, привлекая к сделкам хороших и молодых игроков. При этом очень важно знать российский рынок – он в будущем имеет еще более высокое значение», – сказал Цорн.

    • В феврале бывший координатор селекции ЦСКА Антон Чистяков возглавил селекционную службу «Спартака».

    Цорн: «В апреле разберемся, что будем дальше делать с Шюррле. Решение по нему еще не принято»

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.03.2020 17:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75799
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru