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  • Цорн: «Спартак» должен был прибавить в инновационности, поэтому мы переманили бывшего главного скаута ЦСКА»

Цорн: «Спартак» должен был прибавить в инновационности, поэтому мы переманили бывшего главного скаута ЦСКА»

30 марта 2020, 17:25

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о том, что изменилось в московском клубе с момента его вступления в должность.

«Мы, например, обновили весь отдел скаутинга и расстались с некоторыми из его сотрудников. Это была вынужденная мера. Речь шла не о том, чтобы расстаться с людьми без особой на то причины. Как раз в этой сфере клуб должен был прибавить в инновационности. Мы, например, переманили бывшего главного скаута ЦСКА. В последние годы клуб всегда позитивно выделялся на трансферном рынке, привлекая к сделкам хороших и молодых игроков. При этом очень важно знать российский рынок – он в будущем имеет еще более высокое значение», – сказал Цорн.

  • В феврале бывший координатор селекции ЦСКА Антон Чистяков возглавил селекционную службу «Спартака».

Цорн: «В апреле разберемся, что будем дальше делать с Шюррле. Решение по нему еще не принято»

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Цорн Томас
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