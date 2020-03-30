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    Цорн: «Многие планы «Спартака» были испорчены пандемией коронавируса»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, какие меры принимает московский клуб из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

    «80% наших сотрудников находится дома на удаленной работе. Команда оснащена индивидуальными тренировочными планами. Мы с лигой, федерацией и правительством страны находимся в тесном контакте, чтобы обсудить дальнейшие планы действий. Времена неспокойные, каждый день происходит новые изменения в регулировании ситуации. Но здоровье сейчас стоит на первом плане.

    Многие планы клуба были подпорчены пандемией? Конечно. Мы хорошо использовали зимнюю паузу со спортивной точки зрения, чтобы Доменико Тедеско мог привить команде свою идею игры. В последних играх команда была в порядке. Из первых четырех матчей мы выиграли три, в том числе в «Московских дерби» против «Динамо» и ЦСКА. И это со средним возрастом состава «Спартака» немного превышающим 22 года, это самый молодой состав «Спартака» за последние 20 лет. Из-за паузы мы должны откорректировать стратегию развития – но это должен сделать и весь футбольный мир», – сказал Цорн.

    Цорн: «Спартак» должен был прибавить в инновационности, поэтому мы переманили бывшего главного скаута ЦСКА»

    Источник: Transfermarkt

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    30.03.2020 17:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1629

      upiter622 16 часов назад

      Говорят,в связи с пандемией москва закрывает границы с Россией!)))

      1
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      Рейтинг: +2051

      alarm 18 часов назад

      все планы хряков, как правило, реализуются исключительно в бане.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Бoрат > alarm 17 часов назад

      Не надо о бане , а то меня ностальгия по нашим с тобой развлечениям замучает . Гыгы .

      1
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      Рейтинг: +12578

      vka1970 18 часов назад

      Да, короновирус всем на мозоль наступил.

      1
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      Рейтинг: +2729

      Борат 19 часов назад

      Не будь вируса, рылы бы уже одной ногой в пердиве были !
      Стыдно за хряков !
      Гыгы

      -3
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      Рейтинг: +7

      Бoрат > Борат 17 часов назад

      Братик - Бортик я скучаю , душка . Гыгы .

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