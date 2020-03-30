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  • Цорн: «Многие планы «Спартака» были испорчены пандемией коронавируса»

Цорн: «Многие планы «Спартака» были испорчены пандемией коронавируса»

30 марта 2020, 17:57
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, какие меры принимает московский клуб из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«80% наших сотрудников находится дома на удаленной работе. Команда оснащена индивидуальными тренировочными планами. Мы с лигой, федерацией и правительством страны находимся в тесном контакте, чтобы обсудить дальнейшие планы действий. Времена неспокойные, каждый день происходит новые изменения в регулировании ситуации. Но здоровье сейчас стоит на первом плане.

Многие планы клуба были подпорчены пандемией? Конечно. Мы хорошо использовали зимнюю паузу со спортивной точки зрения, чтобы Доменико Тедеско мог привить команде свою идею игры. В последних играх команда была в порядке. Из первых четырех матчей мы выиграли три, в том числе в «Московских дерби» против «Динамо» и ЦСКА. И это со средним возрастом состава «Спартака» немного превышающим 22 года, это самый молодой состав «Спартака» за последние 20 лет. Из-за паузы мы должны откорректировать стратегию развития – но это должен сделать и весь футбольный мир», – сказал Цорн.

Цорн: «Спартак» должен был прибавить в инновационности, поэтому мы переманили бывшего главного скаута ЦСКА»

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (2)
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vka1970
1585583563
Да, короновирус всем на мозоль наступил.
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upiter622
1585591100
Говорят,в связи с пандемией москва закрывает границы с Россией!)))
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