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    Президент «Урала», отпустивший легионеров домой: «Семья важнее футбола в такой сложный период»

    Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил информацию о том, что екатеринбургская команда ушла в отпуск до 1 мая, а легионеры улетели к своим семьям.

    — Правда, что ваши легионеры улетели из России и команда будет отдыхать до 1 мая?

    — Я не хотел особо на эту тему говорить. Но раз это уже где-то появилось... Да, это так. Легионеры уехали к своим семьям еще до закрытия границ, а не прямо сейчас. Кто-то успел улететь, кто-то нет. Отпуск у команды до 1 мая.

    — И когда иностранцы теперь вернутся? Границы закрыты... Да если они и прилетят, их наверняка посадят здесь на карантин.

    — Понимаете, семья важнее футбола в такой сложный период. Сейчас ребятам нужно находиться рядом с женами и детьми. Зачем я их буду тут держать? Тренироваться нельзя, ничего нельзя... Вот я и принял такое решение. Правильное оно или нет? Покажет время.

    — А если сезон решат доигрывать, что тогда?

    — Значит, постараемся справиться своими силами. Без легионеров. Думаю, до 1 мая ничего не примут. Как я уже вам сегодня говорил, по моим ощущениям сезон в РПЛ раньше июня не возобновится. Надеюсь, весь мир, Европа, мы победим коронавирус.

    — Подписали с иностранцами дополнительные соглашения, что они должны будут доиграть этот сезон?

    — Ничего мы не подписывали. Все все прекрасно понимают.

    — Но ведь легионеры могут не вернуться?

    — Думаю, все вернутся.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.03.2020 20:59
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