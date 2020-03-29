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    «Урал» распустил игроков до 1 мая, легионерам разрешили уехать домой

    Футболисты «Урала» получили выходные до 1 мая. Информацию сообщил агент полузащитника команды Эрика Бикфалви Даниэл Драгош.

    «Урал» действительно дал игрокам выходные до 1 мая, легионеров отпустил домой. Не знаю, когда возобновится чемпионат, в клубе об этом не сказали», – цитирует Драгоша «Чемпионат».

    • По мнению президента «Урала», сезон РПЛ возобновится не раньше 1 июня.
    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 30000 человек.
    • «Урал» в РПЛ идет десятым.

    Источник: «Чемпионат»

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    29.03.2020 18:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +30

      the teacher 30 марта, 07:51

      А потом они приедут и будут сидеть 14 дней на карантине?

      0
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      Рейтинг: +2030

      solodealer 29 марта, 23:10

      ..А где вся эта ТРОЛЛЬЧАТИНА, что ещё неделю назад тут орала, что "нету вируса...мерканци придумали..."?)) В МОСКВЕ УЖЕ ПОЧТИ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС...

      0
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      Рейтинг: +2030

      solodealer 29 марта, 23:06

      9 мая построение на параде...А потом опят по домам..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4852

      Литейный4 29 марта, 21:16

      Домой по шпалам пойдут легионеры? Самолёты не летают. Гыгыгы

      9
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    • ...
      Рейтинг: +1174

      FRZZ 29 марта, 19:18

      Легионерам разрешили уехать домой??? На чем?

      1
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      Рейтинг: +10070

      KLIM777 > FRZZ 29 марта, 19:38

      На велосипеде

      0
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      Рейтинг: +190

      GreyDM > FRZZ 29 марта, 20:25

      нааа лабутенах нах... (пешком то-есть)

      0
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      Рейтинг: +5726

      Сильвербой 29 марта, 19:10

      Все правильно, люди должны быть со своими семьями! Чемпионат окончен, хватит дрочить судьбу!!!

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