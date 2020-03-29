«Урал» распустил игроков до 1 мая, легионерам разрешили уехать домой

Футболисты «Урала» получили выходные до 1 мая. Информацию сообщил агент полузащитника команды Эрика Бикфалви Даниэл Драгош.

«Урал» действительно дал игрокам выходные до 1 мая, легионеров отпустил домой. Не знаю, когда возобновится чемпионат, в клубе об этом не сказали», – цитирует Драгоша «Чемпионат».