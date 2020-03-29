«Урал» распустил игроков до 1 мая, легионерам разрешили уехать домой

А потом они приедут и будут сидеть 14 дней на карантине?
Футболисты «Урала» получили выходные до 1 мая. Информацию сообщил агент полузащитника команды Эрика Бикфалви Даниэл Драгош.
«Урал» действительно дал игрокам выходные до 1 мая, легионеров отпустил домой. Не знаю, когда возобновится чемпионат, в клубе об этом не сказали», – цитирует Драгоша «Чемпионат».
- По мнению президента «Урала», сезон РПЛ возобновится не раньше 1 июня.
- По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 30000 человек.
- «Урал» в РПЛ идет десятым.