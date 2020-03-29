Григорий Иванов: «РПЛ возобновится в лучшем случае в июне»

Президент «Урала» Григорий Иванов поговорил о перспективах возобновления сезона РПЛ. По мнению функционера, оно произойдет не раньше лета.

— А когда, по вашим прогнозам, РПЛ может возобновится?

— Самый оптимальный вариант? Если все будет хорошо, то в июне-июле провести 8 туров и четыре матча Кубка. Возможно, даже играть через два дня на третий и в конце июля начать уже новый чемпионат. Но это пока фантазии — информации четкой нет.

Но раньше июня мы не начнем. Да и то — это только в лучшем случае.