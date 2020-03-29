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    Григорий Иванов: «РПЛ возобновится в лучшем случае в июне»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поговорил о перспективах возобновления сезона РПЛ. По мнению функционера, оно произойдет не раньше лета.

    — А когда, по вашим прогнозам, РПЛ может возобновится?

    — Самый оптимальный вариант? Если все будет хорошо, то в июне-июле провести 8 туров и четыре матча Кубка. Возможно, даже играть через два дня на третий и в конце июля начать уже новый чемпионат. Но это пока фантазии — информации четкой нет.

    Но раньше июня мы не начнем. Да и то — это только в лучшем случае.

    • Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 30000 человек.
    • «Урал» в РПЛ идет десятым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.03.2020 13:19
    Комментарии20
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      Рейтинг: +10477

      vladimir-7 29 марта, 18:24

      На время действия в России пандемии коронавирус, сотрудникам РФС,
      РПЛ, ФНЛ и ПФЛ и тренерскому штабу сборной РФ необходимо сократить всем зарплату на 90%, т.к. работа в полном объеме не проводится.

      0
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      Рейтинг: +190

      GreyDM 29 марта, 18:19

      здесь многое от уефа зависит: если еврокубковый сезон решат доигрывать,то и внутренние чемпионаты "порекомендуют"продолжить

      0
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      Рейтинг: +53467

      Chernyi Lis 29 марта, 17:13

      вот привезем всех гуляющих с разных стран всего мира!и только через месяц можно что то решать плять ты...

      0
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      Рейтинг: +137

      Каменный стояк 29 марта, 16:35

      Да можно вообще не возобновлять. Без этого гавнища и так нормально.

      0
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      Рейтинг: +395

      Граф2019 29 марта, 15:33

      а до июня че? в носу ковыряться...

      1
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      Рейтинг: +15

      dezhneffa > Граф2019 29 марта, 16:55

      спать и есть!а работушка на ум не шла!

      1
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      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. 29 марта, 15:28

      Не суетись.
      Поживём увидим.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Genz 29 марта, 15:13

      С учётом растущего количества зараженных в мире к июлю их будет миллионы. Даже если вирус сдохнет на улице, заболевшие останутся, как больные и как переносчики вируса. До нового года будет твориться ужас. Иванов пи..дабол

      0
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      Рейтинг: +605

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 29 марта, 15:05

      Бабушка на двое сказала.

      0
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      Рейтинг: +4852

      Литейный4 29 марта, 14:55

      Поскорее бы начать. Раньше начнешь, раньше свиней в Пердив проводим. Гыгыгы

      8
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      Рейтинг: +1609

      neim 29 марта, 14:50

      Когда вся гейропа очухается от этой заразы короновируса, в России эпидемия только по настоящему начнется. То, что сейчас происходит в России (вялотекущая фаза), есть отсроченная версия итальянского варианта. Ну или европейского, как хотите. И даже, если допустить, что все пойдет по самому оптимистичному сценарию, то даже после прекращения появления заболевших, все равно будет необходим какой-то промежуток времени, для полной уверенности и безопасного допуска людей к массовым скоплениям. А это примерно месяц, не меньше. Так что август, а то и сентябрь, это в лучшем случае. А это уже новый чемпионат и об этом первенстве стоит уже забыть.

      2
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      Рейтинг: +1285

      Genz > neim 29 марта, 15:14

      До зимы - в лучшем случае карантин

      0
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