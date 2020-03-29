Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Григорий Иванов: «РПЛ возобновится в лучшем случае в июне»

29 марта 2020, 13:19
11

Президент «Урала» Григорий Иванов поговорил о перспективах возобновления сезона РПЛ. По мнению функционера, оно произойдет не раньше лета.

— А когда, по вашим прогнозам, РПЛ может возобновится?

— Самый оптимальный вариант? Если все будет хорошо, то в июне-июле провести 8 туров и четыре матча Кубка. Возможно, даже играть через два дня на третий и в конце июля начать уже новый чемпионат. Но это пока фантазии — информации четкой нет.

Но раньше июня мы не начнем. Да и то — это только в лучшем случае.

  • Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от инфекции умерло более 30000 человек.
  • «Урал» в РПЛ идет десятым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1585480136
Когда кукловоды решат завершать шоу, тогда и дадут пожить недолго, до следующего шоу-вируса.....
Ответить
VVM1964
1585481294
Это уже более реалистичный прогноз , но и он мне кажется более чем оптимистичным , сдается мне что этот сезон уже закончен ((( , не думаю что начало нового сезона совместят ( без перерыва ) с окончанием этого.
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1585483547
Бабушка на двое сказала.
Ответить
Граф2019
1585485230
а до июня че? в носу ковыряться...
Ответить
Chernyi Lis
1585491186
вот привезем всех гуляющих с разных стран всего мира!и только через месяц можно что то решать плять ты...
Ответить
GreyDM
1585495183
здесь многое от уефа зависит: если еврокубковый сезон решат доигрывать,то и внутренние чемпионаты "порекомендуют"продолжить
Ответить
vladimir-7
1585495451
На время действия в России пандемии коронавирус, сотрудникам РФС, РПЛ, ФНЛ и ПФЛ и тренерскому штабу сборной РФ необходимо сократить всем зарплату на 90%, т.к. работа в полном объеме не проводится.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+