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  • Уткин: «Мир изменится, но останется одно: где Канделаки, там унитазно бездонный провал»

Уткин: «Мир изменится, но останется одно: где Канделаки, там унитазно бездонный провал»

29 марта 2020, 20:22
19

Журналист и блогер Василий Уткин опубликовал пост в своем телеграм-канале, который посвятил генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки.

«Без спорта, бездарная женщина, плохо не федеральному каналу, а нам. Всем нам.

А ты, бездарная женщина, не можешь показать за неделю ничего более привлекающего внимание публики, чем спортивная программа канала «Карусель» -, а именно утренняя зарядка. Вот о чем идет речь.

Лично к тебе, бездарная жадная женщина, люди, живущие своим трудом в профессии, испытывают только презрение. Потому что именно такие показатели называется «ниже плинтуса».

А вместо своей прямой работы ты спекулировала масками. По тысяче рублей за пять штук, я никогда не устану вспоминать. И сейчас есть только один способ сделать так, чтобы «Матч» наконец-то уделал «Карусель».

Это назначить Канделаки главной по «Карусели». Ведь зарядки твой хлеб, именно зарядку ты проводила в месте концентрации всяческого начальства, когда поздравила с победой игрока сборной России Сердара Азмуна

Мир изменится, но останется одно: где Тина Канделаки, там унитазно бездонный провал.

Жалкая, которую не жалко», – написал Уткин.

«Ведомости»: рейтинги «Матч ТВ» упали с 3,7% до 2

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Канделаки Тина Уткин Василий
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VVM1964
1585504782
" Мир изменится, но останется одно: где Зенит, там унитазно бездонный провал " )))
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Чехов на Садовой
1585505510
Уничтожить практически все бесплатные популярные телетрансляции !! Опустить единственный в стране спортивный телеканал до состояния полной убыточности ?! Регулярно отмачивать глупые высказывания!! И в довесок - впаривать во время кризиса маски по косарю за пять штук !? Нееет , Василий сильно поделикатничал с эпитетами.
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New Life
1585508872
Браво !
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BRO_football
1585515961
Уткин, конечно, всё правильно говорит. Однако, что тогда он может предложить показывать по Матч ТВ вместо спортивных трансляций в прямом эфире? Лично меня не привлекают ни повторы прошедших матчей (неинтересно, потому что я знаю как он закончится), ни обзоры голов, ни кинофильмы. Уверен, большинство телевизионной аудитории абсолютно так же относится к возникшей ситуации.
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Кронштадт65
1585522206
пусть канделаки не подарок, но уткин ведёт себя хуже бабы, как шакал тявкает.
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СвинкаСправедливости
1585523825
Он прав. Есть подписка на Матч Премьер и меня просто тошнит программы на обоих каналах. Хочется смотреть достойные обзоры, как в нулевых, кстати (Посмотрите на Ютубе записи футбольных программ), хочется достойную аналитику, а мне опять показывают каких-то дилетантов диванных. Им пивка не хватает с сухарями под рукой. И до этого докатимся.
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Ловкий Бубен
1585526552
Уткин страшно безкультурный и невоспитанный человек , понятий приличия для него не сушествует, грязный пошлый рот, но проблема не в этом, а в том что Бомбардир с большим задором его перепечатывает, не чураясь запачкаться
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Zubo
1585526919
Я не вижу никаких проблем с Матч ТВ, а вот ИУткин это глубокий эволюционный провал, видимо бортанули там и никуда не берут из-за того что сквернословит постоянно
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evgevg13
1585538006
Первый раз соглашусь с Уткиным. Канделаки- полный отстой.
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zadira56
1585546998
Здесь я,пожалуй тоже соглашусь с ним.При Канделаки спортканалы стали платными и напичканы рекламой.Как можно,например вставлять рекламу во время стрельбы на ЧМ по биатлону?Канделаки-отстой!
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