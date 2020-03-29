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    Уткин: «Мир изменится, но останется одно: где Канделаки, там унитазно бездонный провал»

    Журналист и блогер Василий Уткин опубликовал пост в своем телеграм-канале, который посвятил генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки.

    «Без спорта, бездарная женщина, плохо не федеральному каналу, а нам. Всем нам.

    А ты, бездарная женщина, не можешь показать за неделю ничего более привлекающего внимание публики, чем спортивная программа канала «Карусель» -, а именно утренняя зарядка. Вот о чем идет речь.

    Лично к тебе, бездарная жадная женщина, люди, живущие своим трудом в профессии, испытывают только презрение. Потому что именно такие показатели называется «ниже плинтуса».

    А вместо своей прямой работы ты спекулировала масками. По тысяче рублей за пять штук, я никогда не устану вспоминать. И сейчас есть только один способ сделать так, чтобы «Матч» наконец-то уделал «Карусель».

    Это назначить Канделаки главной по «Карусели». Ведь зарядки твой хлеб, именно зарядку ты проводила в месте концентрации всяческого начальства, когда поздравила с победой игрока сборной России Сердара Азмуна

    Мир изменится, но останется одно: где Тина Канделаки, там унитазно бездонный провал.

    Жалкая, которую не жалко», – написал Уткин.

    «Ведомости»: рейтинги «Матч ТВ» упали с 3,7% до 2

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    29.03.2020 20:22
    Комментарии29
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      Рейтинг: +263

      zadira56 30 марта, 08:43

      Здесь я,пожалуй тоже соглашусь с ним.При Канделаки спортканалы стали платными и напичканы рекламой.Как можно,например вставлять рекламу во время стрельбы на ЧМ по биатлону?Канделаки-отстой!

      2
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      Рейтинг: +1114

      evgevg13 30 марта, 06:13

      Первый раз соглашусь с Уткиным. Канделаки- полный отстой.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3730

      Zubo 30 марта, 03:08

      Я не вижу никаких проблем с Матч ТВ, а вот ИУткин это глубокий эволюционный провал, видимо бортанули там и никуда не берут из-за того что сквернословит постоянно

      -1
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      Рейтинг: +712

      Ловкий Бубен 30 марта, 03:02

      Уткин страшно безкультурный и невоспитанный человек , понятий приличия для него не сушествует, грязный пошлый рот, но проблема не в этом, а в том что Бомбардир с большим задором его перепечатывает, не чураясь запачкаться

      1
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      Рейтинг: +647

      СвинкаСправедливости 30 марта, 02:17

      Он прав. Есть подписка на Матч Премьер и меня просто тошнит программы на обоих каналах. Хочется смотреть достойные обзоры, как в нулевых, кстати (Посмотрите на Ютубе записи футбольных программ), хочется достойную аналитику, а мне опять показывают каких-то дилетантов диванных. Им пивка не хватает с сухарями под рукой. И до этого докатимся.

      3
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      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 30 марта, 02:04

      та что он к ней прицепился? *** ть не дала?

      1
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      Рейтинг: +335

      Кронштадт65 30 марта, 01:50

      пусть канделаки не подарок, но уткин ведёт себя хуже бабы, как шакал тявкает.

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      Рейтинг: +3712

      3a zenit 30 марта, 00:45

      эта б л яд ь походу его опустила капитально,раз он так агрит на неё.

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      Рейтинг: +7517

      BRO_football 30 марта, 00:06

      Уткин, конечно, всё правильно говорит. Однако, что тогда он может предложить показывать по Матч ТВ вместо спортивных трансляций в прямом эфире? Лично меня не привлекают ни повторы прошедших матчей (неинтересно, потому что я знаю как он закончится), ни обзоры голов, ни кинофильмы. Уверен, большинство телевизионной аудитории абсолютно так же относится к возникшей ситуации.

      2
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      Рейтинг: +3825

      САДЫЧОК 29 марта, 23:49

      Канделаки вас всех обворовала! Украв , принадлежащий народу бесплатный просмотр футбола!

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