Уткин: «Мир изменится, но останется одно: где Канделаки, там унитазно бездонный провал»

Здесь я,пожалуй тоже соглашусь с ним.При Канделаки спортканалы стали платными и напичканы рекламой.Как можно,например вставлять рекламу во время стрельбы на ЧМ по биатлону?Канделаки-отстой!
Журналист и блогер Василий Уткин опубликовал пост в своем телеграм-канале, который посвятил генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки.
«Без спорта, бездарная женщина, плохо не федеральному каналу, а нам. Всем нам.
А ты, бездарная женщина, не можешь показать за неделю ничего более привлекающего внимание публики, чем спортивная программа канала «Карусель» -, а именно утренняя зарядка. Вот о чем идет речь.
Лично к тебе, бездарная жадная женщина, люди, живущие своим трудом в профессии, испытывают только презрение. Потому что именно такие показатели называется «ниже плинтуса».
А вместо своей прямой работы ты спекулировала масками. По тысяче рублей за пять штук, я никогда не устану вспоминать. И сейчас есть только один способ сделать так, чтобы «Матч» наконец-то уделал «Карусель».
Это назначить Канделаки главной по «Карусели». Ведь зарядки твой хлеб, именно зарядку ты проводила в месте концентрации всяческого начальства, когда поздравила с победой игрока сборной России Сердара Азмуна…
Мир изменится, но останется одно: где Тина Канделаки, там унитазно бездонный провал.
Жалкая, которую не жалко», – написал Уткин.
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