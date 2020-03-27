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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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«Ведомости»: рейтинги «Матч ТВ» упали с 3,7% до 2

27 марта 2020, 10:54
15

Рейтинги «Матч ТВ» за последние две недели упали до 2% по данным аналитической компании Mediascope.

Год назад в те же дни показатели спортивного канала составляли 3,7%.

Опросы проводились среди зрителей-мужчин в возрасте 14–59 лет в городах России с населением более 100 000 человек.

Сейчас «Матч ТВ» показывает повторы спортивных событий, обзоры лучших голов и кинофильмы.

По словам представителя «Матч ТВ, схожая ситуация сложилась у всех без исключения спортивных СМИ не только в России, но и в мире.

«Тем не менее нам есть что предложить зрителю. У «Матч ТВ» много программ своего производства и эксклюзивного контента, поэтому мы рассчитываем на выправление ситуации. Это обязательно произойдет, когда большой спорт вернется на телеэкраны», – заявил представитель «Матч ТВ».

Источник: «Ведомости»
Комментарии (15)
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"supermax"
1585296425
интересно с чего бы это....не надо говорить о коронавирусе...это давно назревало...все самое вкусное показывают на платных каналах....збс у нас идет популяризация в стране спорта и футбола в частности
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vladimir-7
1585297713
Сейчас, пока нет футбола, нужно показывать всё по платному каналу Матч-премьер и рейтинг Матч-ТВ будет равен нулю, он ведь к этому стремится.
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zagrizlik
1585297920
Ведьма в экстазе ))))
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sergeyshubin
1585300399
Да и не нужен этот канал, заплатить три сотни и не парясь смотреть много футбола это не дорого, и не надо гнать что у простого народа нет 300₽!!! Просто привыкли все на халяву, а потом жалуемся что у нас все плохо,что пивнушки в каждом дворе, так посмотрите на себя!!! Куда в первую очередь вы инвестируете??? Если есть спрос будет и предложение, просто не купи пару дней разливнухи и вот тебе месячная подписка на футбол... Повторюсь еще раз у нас каждый кто хочет смотреть футбол в состоянии купить подписку!!!
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DeStar
1585301986
Ну спорта нет и рейтинги упали, нечего даже пояснять
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серега кашин
1585306093
с такой эфирной сеткой как у них удивительно что еще этот беспонтовый канал ктото вообще смотрит
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Рубинище
1585308986
всех их на карантин давно пора. спорта в мире нет сейчас. зачем он нужен в такое время
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Axe111
1585314424
У м***ьТВ ЕСТЬ РЕЙТИНГ?!?!?!?!?
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plehanov6
1585324385
Удивляюсь как вообще этот канал до сих пор не закрыли?! Это говно смотреть не возможно! Видимо газпром, себе в убыток, бабки им отмуслявивает!
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Hektor 84
1585414309
Давно закрыть пора газпром срач тв
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