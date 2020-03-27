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    «Ведомости»: рейтинги «Матч ТВ» упали с 3,7% до 2

    Рейтинги «Матч ТВ» за последние две недели упали до 2% по данным аналитической компании Mediascope.

    Год назад в те же дни показатели спортивного канала составляли 3,7%.

    Опросы проводились среди зрителей-мужчин в возрасте 14–59 лет в городах России с населением более 100 000 человек.

    Сейчас «Матч ТВ» показывает повторы спортивных событий, обзоры лучших голов и кинофильмы.

    По словам представителя «Матч ТВ, схожая ситуация сложилась у всех без исключения спортивных СМИ не только в России, но и в мире.

    «Тем не менее нам есть что предложить зрителю. У «Матч ТВ» много программ своего производства и эксклюзивного контента, поэтому мы рассчитываем на выправление ситуации. Это обязательно произойдет, когда большой спорт вернется на телеэкраны», – заявил представитель «Матч ТВ».

    Источник: «Ведомости»

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    27.03.2020 10:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 28 марта 2020, 19:51

      Давно закрыть пора газпром срач тв

      2
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 27 марта 2020, 18:53

      Удивляюсь как вообще этот канал до сих пор не закрыли?! Это говно смотреть не возможно! Видимо газпром, себе в убыток, бабки им отмуслявивает!

      3
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 27 марта 2020, 16:07

      У м***ьТВ ЕСТЬ РЕЙТИНГ?!?!?!?!?

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 27 марта 2020, 14:36

      всех их на карантин давно пора. спорта в мире нет сейчас. зачем он нужен в такое время

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 марта 2020, 13:48

      с такой эфирной сеткой как у них удивительно что еще этот беспонтовый канал ктото вообще смотрит

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 27 марта 2020, 12:39

      Ну спорта нет и рейтинги упали, нечего даже пояснять

      1
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch > DeStar 27 марта 2020, 13:03

      Да они спорт обычно и не показывали - все на платное перевели - а по Матчу только Оренбурги да Тамбовы

      5
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 27 марта 2020, 12:13

      Да и не нужен этот канал, заплатить три сотни и не парясь смотреть много футбола это не дорого, и не надо гнать что у простого народа нет 300₽!!! Просто привыкли все на халяву, а потом жалуемся что у нас все плохо,что пивнушки в каждом дворе, так посмотрите на себя!!! Куда в первую очередь вы инвестируете??? Если есть спрос будет и предложение, просто не купи пару дней разливнухи и вот тебе месячная подписка на футбол... Повторюсь еще раз у нас каждый кто хочет смотреть футбол в состоянии купить подписку!!!

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > sergeyshubin 27 марта 2020, 12:40

      А если я смотрю тока игры Спартака, зачем мне весь пакет? за 4-5 игр 300 становится много... Не я согласен, визг тв полное овно, но оно такое из за овна руководителей. Спортивный канал стране нужен, но он не должен быть таким. К тому же люди не тока футбол смотрят
      Канал не защищаю, вообще ящик не смотрю, но вот нельзя просто брать и закрывать такие вещи

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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > ufos73 28 марта 2020, 14:58

      Ну в принципе 300₽ даже за один матч любимой команды это норм, матчтв полное овно, не понимаю зачем он существует таким как есть? Согласен, стране нужен бесплатный спортивный канал и там должны показывать хотя бы один топ матч нашей лиги, плюс должна быть куча спортивных передач, можно и матчи фнл показывать

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 27 марта 2020, 11:32

      Ведьма в экстазе ))))

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 марта 2020, 11:28

      Сейчас, пока нет футбола, нужно показывать всё по платному каналу
      Матч-премьер и рейтинг Матч-ТВ будет равен нулю, он ведь к этому
      стремится.

      0
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" 27 марта 2020, 11:07

      интересно с чего бы это....не надо говорить о коронавирусе...это давно назревало...все самое вкусное показывают на платных каналах....збс у нас идет популяризация в стране спорта и футбола в частности

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > "supermax" 27 марта 2020, 11:32

      ...ну да, а у детей денег до х.. и больше, так считает Матч-ТВ.

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