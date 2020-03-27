«Ведомости»: рейтинги «Матч ТВ» упали с 3,7% до 2

Рейтинги «Матч ТВ» за последние две недели упали до 2% по данным аналитической компании Mediascope.

Год назад в те же дни показатели спортивного канала составляли 3,7%.

Опросы проводились среди зрителей-мужчин в возрасте 14–59 лет в городах России с населением более 100 000 человек.

Сейчас «Матч ТВ» показывает повторы спортивных событий, обзоры лучших голов и кинофильмы.

По словам представителя «Матч ТВ, схожая ситуация сложилась у всех без исключения спортивных СМИ не только в России, но и в мире.

«Тем не менее нам есть что предложить зрителю. У «Матч ТВ» много программ своего производства и эксклюзивного контента, поэтому мы рассчитываем на выправление ситуации. Это обязательно произойдет, когда большой спорт вернется на телеэкраны», – заявил представитель «Матч ТВ».