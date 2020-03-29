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    Анчелотти: «Клопп считает, что играть с «Атлетико» было преступлением»

    Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о беседе с коллегой из «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Немец считает, что проводить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» было нельзя из-за начавшейся пандемии коронавируса.

    «Играть с «Атлетико» в таких условиях было преступлением, сказал Клопп. Думаю, он прав. Приоритетом являются здоровье и сокращение инфекции. Остальное – вторично. Когда возобновятся матчи, мне все равно, меня заботит другое», – сказал Анчелотти Corriere dello Sport.

    • «Ливерпуль» вылетел от «Атлетико».
    • Англичане лидируют в АПЛ.
    • По всему миру от коронавирускной инфекции умерло более 30000 человек.

    Источник: Corriere dello Sport

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    29.03.2020 13:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9584

      Cules2013 29 марта, 17:35

      Мало кто умеет по-настоящему проигрывать. Клопп показал, что он горазд троллить принципиальных соперников во время их неудач, но вот, когда в топ-матчах проигрывает он, то сразу пошли отмазы и "держите меня семеро" с его безумными выражениями лица.

      Уверен, что Клопп сказал бы другое, или вообще бы молчал, если бы выиграл Ливерпуль, а не Атлетико. Тем более, как чётко и грамотно победили матрасы только добавляет жару.

      4
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      Рейтинг: +2030

      solodealer 29 марта, 16:20

      Без контекста... Юрген прав, конечно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. 29 марта, 15:33

      Поезд ушёл. Теперь можно что хочешь придумывать.

      3
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      Рейтинг: +1233

      koli4ka 29 марта, 14:15

      думаю,что эта фантастическая победа "Атлетико" не выведет этот клуб в финал ЛЧ,уж больно много еще "зубров" на пути...

      1
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      Рейтинг: +830

      Psih86 > koli4ka 29 марта, 15:17

      Скорее позорная победа. Их футбол полное фуфло.

      0
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      Рейтинг: +39034

      portero 29 марта, 13:56

      А если результат был бы другой???

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