Анчелотти: «Клопп считает, что играть с «Атлетико» было преступлением»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о беседе с коллегой из «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Немец считает, что проводить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» было нельзя из-за начавшейся пандемии коронавируса.

«Играть с «Атлетико» в таких условиях было преступлением, сказал Клопп. Думаю, он прав. Приоритетом являются здоровье и сокращение инфекции. Остальное – вторично. Когда возобновятся матчи, мне все равно, меня заботит другое», – сказал Анчелотти Corriere dello Sport.