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  • Анчелотти: «Клопп считает, что играть с «Атлетико» было преступлением»

Анчелотти: «Клопп считает, что играть с «Атлетико» было преступлением»

29 марта 2020, 13:51
5

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о беседе с коллегой из «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Немец считает, что проводить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» было нельзя из-за начавшейся пандемии коронавируса.

«Играть с «Атлетико» в таких условиях было преступлением, сказал Клопп. Думаю, он прав. Приоритетом являются здоровье и сокращение инфекции. Остальное – вторично. Когда возобновятся матчи, мне все равно, меня заботит другое», – сказал Анчелотти Corriere dello Sport.

  • «Ливерпуль» вылетел от «Атлетико».
  • Англичане лидируют в АПЛ.
  • По всему миру от коронавирускной инфекции умерло более 30000 человек.

Источник: Corriere dello Sport
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Ливерпуль Атлетико Эвертон Анчелотти Карло Клопп Юрген
Комментарии (5)
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portero
1585479412
А если результат был бы другой???
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koli4ka
1585480536
думаю,что эта фантастическая победа "Атлетико" не выведет этот клуб в финал ЛЧ,уж больно много еще "зубров" на пути...
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Cules2013
1585492509
Мало кто умеет по-настоящему проигрывать. Клопп показал, что он горазд троллить принципиальных соперников во время их неудач, но вот, когда в топ-матчах проигрывает он, то сразу пошли отмазы и "держите меня семеро" с его безумными выражениями лица. Уверен, что Клопп сказал бы другое, или вообще бы молчал, если бы выиграл Ливерпуль, а не Атлетико. Тем более, как чётко и грамотно победили матрасы только добавляет жару.
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СвинкаСправедливости
1585757446
Клопп совсем "разваливается" как личность в таких эпизодах.
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