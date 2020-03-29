Анчелотти: «Клопп считает, что играть с «Атлетико» было преступлением»

Мало кто умеет по-настоящему проигрывать. Клопп показал, что он горазд троллить принципиальных соперников во время их неудач, но вот, когда в топ-матчах проигрывает он, то сразу пошли отмазы и "держите меня семеро" с его безумными выражениями лица.
Уверен, что Клопп сказал бы другое, или вообще бы молчал, если бы выиграл Ливерпуль, а не Атлетико. Тем более, как чётко и грамотно победили матрасы только добавляет жару.
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о беседе с коллегой из «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Немец считает, что проводить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» было нельзя из-за начавшейся пандемии коронавируса.
«Играть с «Атлетико» в таких условиях было преступлением, сказал Клопп. Думаю, он прав. Приоритетом являются здоровье и сокращение инфекции. Остальное – вторично. Когда возобновятся матчи, мне все равно, меня заботит другое», – сказал Анчелотти Corriere dello Sport.
- «Ливерпуль» вылетел от «Атлетико».
- Англичане лидируют в АПЛ.
- По всему миру от коронавирускной инфекции умерло более 30000 человек.