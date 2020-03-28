Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • При тушении пожара возле «Ростов Арены» погиб сотрудник МЧС. Поджигателей ищут

При тушении пожара возле «Ростов Арены» погиб сотрудник МЧС. Поджигателей ищут

28 марта 2020, 18:48
2

В ходе тушения пожара возле «Ростов Арены» погиб сотрудник МЧС. Он не смог выбраться из огня.

«При тушении пожара в Ростове-на-Дону погиб сотрудник спасательной службы. Пожарный Алексей Кравцов попал в кольцо огня и не смог выбраться.

Поджигателей, из-за которых и началось возгорание, до сих пор не удалось задержать, – по оперативным данным, они скрываются на белой «Ладе», – информирует телеграм-канал Baza.

  • «Ростов Арена» была возведена к чемпионату миру-2018, сейчас на ней играет «Ростов».
  • Стадион имеет высшую категорию УЕФА.
  • Вместимость – более 43 тысяч человек.

Источник: телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
klim2m
1585413097
Каждый год палят и каждый год ищут )))
Ответить
zigbert
1585487549
Не понятно, что именно там горело. Семье пожарного соболезнование.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+