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    При тушении пожара возле «Ростов Арены» погиб сотрудник МЧС. Поджигателей ищут

    В ходе тушения пожара возле «Ростов Арены» погиб сотрудник МЧС. Он не смог выбраться из огня.

    «При тушении пожара в Ростове-на-Дону погиб сотрудник спасательной службы. Пожарный Алексей Кравцов попал в кольцо огня и не смог выбраться.

    Поджигателей, из-за которых и началось возгорание, до сих пор не удалось задержать, – по оперативным данным, они скрываются на белой «Ладе», – информирует телеграм-канал Baza.

    • «Ростов Арена» была возведена к чемпионату миру-2018, сейчас на ней играет «Ростов».
    • Стадион имеет высшую категорию УЕФА.
    • Вместимость – более 43 тысяч человек.

    Источник: телеграм-канал Baza

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    28.03.2020 18:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 марта 2020, 16:12

      Не понятно, что именно там горело. Семье пожарного соболезнование.

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    • ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m 28 марта 2020, 19:31

      Каждый год палят и каждый год ищут )))

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