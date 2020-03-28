При тушении пожара возле «Ростов Арены» погиб сотрудник МЧС. Поджигателей ищут

В ходе тушения пожара возле «Ростов Арены» погиб сотрудник МЧС. Он не смог выбраться из огня.
«При тушении пожара в Ростове-на-Дону погиб сотрудник спасательной службы. Пожарный Алексей Кравцов попал в кольцо огня и не смог выбраться.
Поджигателей, из-за которых и началось возгорание, до сих пор не удалось задержать, – по оперативным данным, они скрываются на белой «Ладе», – информирует телеграм-канал Baza.
- «Ростов Арена» была возведена к чемпионату миру-2018, сейчас на ней играет «Ростов».
- Стадион имеет высшую категорию УЕФА.
- Вместимость – более 43 тысяч человек.
Источник: телеграм-канал Baza