При тушении пожара возле «Ростов Арены» погиб сотрудник МЧС. Поджигателей ищут

В ходе тушения пожара возле «Ростов Арены» погиб сотрудник МЧС. Он не смог выбраться из огня.

«При тушении пожара в Ростове-на-Дону погиб сотрудник спасательной службы. Пожарный Алексей Кравцов попал в кольцо огня и не смог выбраться.

Поджигателей, из-за которых и началось возгорание, до сих пор не удалось задержать, – по оперативным данным, они скрываются на белой «Ладе», – информирует телеграм-канал Baza.