Понсе: «Русский язык оказался очень сложным, но я не оставляю попыток на нем разговаривать»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, как ему дается изучение русского языка.
«Я думал, что к этому времени буду чуть свободнее говорить. Но русский язык оказался очень сложным. Однако я не оставляю попыток на нем разговаривать. Надеюсь, что в скором времени смогу объясняться с болельщиками и партнерами.
Не знал, что Доменико Тедеско собирается появившееся свободное время потратить на изучение русского языка. Но тренер у нас к языкам очень способный. Меня не удивляет тот факт, что он хочет его выучить», – заявил аргентинец.
- Понсе перешел в «Спартак» прошлым летом.
- Форвард заключил с московским клубом контракт до 2024 года.
- В дебютном сезоне он забил девять голов в 26 матчах.