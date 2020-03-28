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  • Понсе: «Русский язык оказался очень сложным, но я не оставляю попыток на нем разговаривать»

Понсе: «Русский язык оказался очень сложным, но я не оставляю попыток на нем разговаривать»

28 марта 2020, 15:56
8

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, как ему дается изучение русского языка.

«Я думал, что к этому времени буду чуть свободнее говорить. Но русский язык оказался очень сложным. Однако я не оставляю попыток на нем разговаривать. Надеюсь, что в скором времени смогу объясняться с болельщиками и партнерами.

Не знал, что Доменико Тедеско собирается появившееся свободное время потратить на изучение русского языка. Но тренер у нас к языкам очень способный. Меня не удивляет тот факт, что он хочет его выучить», – заявил аргентинец.

  • Понсе перешел в «Спартак» прошлым летом.
  • Форвард заключил с московским клубом контракт до 2024 года.
  • В дебютном сезоне он забил девять голов в 26 матчах.

Источник: Официальная группа «Спартака» в соцсети «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Спартак Понсе Эсекьель
Комментарии (8)
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portero
1585403103
Не сложнее чем испанский, для русского.
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vka1970
1585425907
Молодец Эсекьель. Вообще хорошая банда у нас собирается.
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zigbert
1585472585
Вот и правильно. Было бы желание. Научишься.
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