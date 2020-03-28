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    Понсе: «Русский язык оказался очень сложным, но я не оставляю попыток на нем разговаривать»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, как ему дается изучение русского языка.

    «Я думал, что к этому времени буду чуть свободнее говорить. Но русский язык оказался очень сложным. Однако я не оставляю попыток на нем разговаривать. Надеюсь, что в скором времени смогу объясняться с болельщиками и партнерами.

    Не знал, что Доменико Тедеско собирается появившееся свободное время потратить на изучение русского языка. Но тренер у нас к языкам очень способный. Меня не удивляет тот факт, что он хочет его выучить», – заявил аргентинец.

    • Понсе перешел в «Спартак» прошлым летом.
    • Форвард заключил с московским клубом контракт до 2024 года.
    • В дебютном сезоне он забил девять голов в 26 матчах.

    Источник: Официальная группа «Спартака» в соцсети «ВКонтакте»

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    28.03.2020 15:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 марта 2020, 12:03

      Вот и правильно. Было бы желание. Научишься.

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 28 марта 2020, 23:05

      Молодец Эсекьель. Вообще хорошая банда у нас собирается.

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero 28 марта 2020, 16:45

      Не сложнее чем испанский, для русского.

      4
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > portero 28 марта 2020, 21:31

      Испанский один из самых простых языков , во всяком случае с русским ни в какое сравнение не идет .

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      Рейтинг: +67330

      portero > VVM1964 28 марта 2020, 22:51

      В каком месте он простой, если учить после английского да много похожих слов, если с русского на испанский(кастийский) то времен слишком много, проще латинский испанский.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > portero 29 марта 2020, 00:21

      Мнение человека имеющего диплом переводчика испанского языка ( правда полученного мной почти 40 лет назад ) в сравнении с тем же английским , изучаемым мной параллельно в школе . И - похожих слов с английским минимум , да и языки относятся к разным группам . Испанский нам гораздо ближе хотя бы по стереотипу подсознательного мышления - произвольное построение предложения ( как думаю так и говорю ) , нет такого громадного исключения из правил как в русском языке . И еще один аргумент - основой для эсперанто ( думаю знаешь о чем я ) послужил именно испанский ( видимо неспроста )

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      Рейтинг: +67330

      portero > VVM1964 29 марта 2020, 10:42

      так испанский как родной уже, для вас !
      не знаю, все родственники выучили русский и некоторые на нем говорят так что и забываешь что они каталонцы. так что возраст наверное практика и некие особенности , кто то не может избавится от акцента с детства живя в другой стране

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > portero 29 марта 2020, 14:12

      Когда учил , то разговаривал во сне ( не вслух конечно ) , а сейчас без 40 летней практики естественно забыл практически напрочь ((( . Года 3 назад был в Барселоне и что-то стало всплывать в памяти , даже обнаружил различие в диалектах .

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