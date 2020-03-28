Понсе: «Русский язык оказался очень сложным, но я не оставляю попыток на нем разговаривать»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, как ему дается изучение русского языка.

«Я думал, что к этому времени буду чуть свободнее говорить. Но русский язык оказался очень сложным. Однако я не оставляю попыток на нем разговаривать. Надеюсь, что в скором времени смогу объясняться с болельщиками и партнерами.

Не знал, что Доменико Тедеско собирается появившееся свободное время потратить на изучение русского языка. Но тренер у нас к языкам очень способный. Меня не удивляет тот факт, что он хочет его выучить», – заявил аргентинец.