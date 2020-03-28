Глушаков – о последнем месте «Ахмата»: «Никто не хочет, чтобы кто-то вылетал из РПЛ»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков порассуждал о том, как разрешить ситуацию с вылетом команд из РПЛ в случае, если сезон не будет доигран.

– Как быть с чемпионством?

– По «Зениту», наверное, вопросов не возникнет. Его уже сложно достать. Возможно, будет недопонимание по второму месту, третьему. Но как-то надо выходить из ситуации. Не знаю даже...

– А как быть с «Ахматом», который сейчас занимает последнее место?

– Есть прямые конкуренты, с которыми «Ахмату» еще предстоит сыграть, если сезон возобновится. Плотность в таблице очень высокая. Кто-то победил в двух матчах кряду и серьезно поднялся. И наоборот. Лестница какая-то. Туда-сюда, туда-сюда. Все ребята между собой общаются. Никто не хочет, чтобы кто-то вылетал. Пусть все закончится мирно. Общался еще с игроками из ФНЛ.

– И какая у них позиция?

– Они говорят: «Вот было бы хорошо докинуть еще две команды в РПЛ из первой лиги». Получим 18 клубов. Была же идея расширить РПЛ? Как раз убьем сразу двух зайцев. Но это все так – пока разговоры. Пусть решения принимают компетентные люди.

Глушаков: «У нас мощное государство, полки в магазинах пустовать не будут»

Глушаков: «Многие игроки РПЛ хотели бы не продолжать сезон. Лучше перевернуть страницу и двигаться дальше»

Глушаков: «Никуда уходить не собираюсь. Я только начинаю. Планирую еще в центре обороны поиграть»