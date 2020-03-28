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    Глушаков – о последнем месте «Ахмата»: «Никто не хочет, чтобы кто-то вылетал из РПЛ»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков порассуждал о том, как разрешить ситуацию с вылетом команд из РПЛ в случае, если сезон не будет доигран.

    – Как быть с чемпионством?

    – По «Зениту», наверное, вопросов не возникнет. Его уже сложно достать. Возможно, будет недопонимание по второму месту, третьему. Но как-то надо выходить из ситуации. Не знаю даже...

    А как быть с «Ахматом», который сейчас занимает последнее место?

    – Есть прямые конкуренты, с которыми «Ахмату» еще предстоит сыграть, если сезон возобновится. Плотность в таблице очень высокая. Кто-то победил в двух матчах кряду и серьезно поднялся. И наоборот. Лестница какая-то. Туда-сюда, туда-сюда. Все ребята между собой общаются. Никто не хочет, чтобы кто-то вылетал. Пусть все закончится мирно. Общался еще с игроками из ФНЛ.

    – И какая у них позиция?

    – Они говорят: «Вот было бы хорошо докинуть еще две команды в РПЛ из первой лиги». Получим 18 клубов. Была же идея расширить РПЛ? Как раз убьем сразу двух зайцев. Но это все так – пока разговоры. Пусть решения принимают компетентные люди.

    Глушаков: «У нас мощное государство, полки в магазинах пустовать не будут»

    Глушаков: «Многие игроки РПЛ хотели бы не продолжать сезон. Лучше перевернуть страницу и двигаться дальше»

    Глушаков: «Никуда уходить не собираюсь. Я только начинаю. Планирую еще в центре обороны поиграть»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.03.2020 11:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 28 марта 2020, 17:09

      Да, в пердиве тебе такой синекуры не будет. Процентов 20 от зарплаты за безделие останется.

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      Рейтинг: +3561

      Axe111 28 марта 2020, 13:22

      Что значит НИКТО НЕ ХОЧЕТ ЧТО БЫ КТО-ТО ВЫЛЕТАЛ!!!! последние 4 командочки НА ВЫХОД!!!!!

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