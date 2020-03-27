Глушаков: «Многие игроки РПЛ хотели бы не продолжать сезон. Лучше перевернуть страницу и двигаться дальше»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков считает, что чемпионат России лучше не доигрывать. Сезон сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Понятно, что наш чемпионат и решения РПЛ в этом вопросе будут ориентированы на УЕФА и европейские лиги. Всe надо четко продумать. У многих футболистов заканчиваются контракты. Получается, нужно смещать трансферное окно. Как быть с еврокубками? Проблем тут очень много. Но играть без зрителей смысла нет. Мы же выступаем для людей. Не вижу логики в таком случае продолжать РПЛ.

Я общаюсь с ребятами из других клубов. Многие уже хотели бы не продолжать этот чемпионат. Почему? Потому что двоякое какое-то состояние. Кто-то в отпуске две-три недели, ничего толком не делает. Футболисты не понимают, как им собираться и играть — и, кажется, большого желания доигрывать у многих нет. Наверное, лучше перевернуть эту страницу и двигаться дальше, когда ситуация с коронавирусом успокоится. Одним словом, начать с чистого листа. Во всяком случае, мне так кажется. Но последнее слово, конечно, не за игроками. Мы в любом случае остаемся профессионалами и готовы к любому развитию событий», – сказал Глушаков.