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  • Глушаков: «Многие игроки РПЛ хотели бы не продолжать сезон. Лучше перевернуть страницу и двигаться дальше»

Глушаков: «Многие игроки РПЛ хотели бы не продолжать сезон. Лучше перевернуть страницу и двигаться дальше»

27 марта 2020, 22:11
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков считает, что чемпионат России лучше не доигрывать. Сезон сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Понятно, что наш чемпионат и решения РПЛ в этом вопросе будут ориентированы на УЕФА и европейские лиги. Всe надо четко продумать. У многих футболистов заканчиваются контракты. Получается, нужно смещать трансферное окно. Как быть с еврокубками? Проблем тут очень много. Но играть без зрителей смысла нет. Мы же выступаем для людей. Не вижу логики в таком случае продолжать РПЛ.

Я общаюсь с ребятами из других клубов. Многие уже хотели бы не продолжать этот чемпионат. Почему? Потому что двоякое какое-то состояние. Кто-то в отпуске две-три недели, ничего толком не делает. Футболисты не понимают, как им собираться и играть — и, кажется, большого желания доигрывать у многих нет. Наверное, лучше перевернуть эту страницу и двигаться дальше, когда ситуация с коронавирусом успокоится. Одним словом, начать с чистого листа. Во всяком случае, мне так кажется. Но последнее слово, конечно, не за игроками. Мы в любом случае остаемся профессионалами и готовы к любому развитию событий», – сказал Глушаков.

  • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 24000 человек.
  • Сезон РПЛ не планируют возобновлять раньше 24 апреля.
  • «Ахмат» в таблице идет последним.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (2)
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Рубинище
1585346776
На последнем месте клуб, конечно доигрывать не хочет.
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paracetamol
1585405113
Ага, валяться на диване и смотреть всякую хрень, как ростовский Пошляков, получая нехилую зарплату, конечно куда лучше.
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