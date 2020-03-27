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  • Глушаков: «У нас мощное государство, полки в магазинах пустовать не будут»

Глушаков: «У нас мощное государство, полки в магазинах пустовать не будут»

27 марта 2020, 20:50
22

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался на тему карантина из-за коронавируса.

— Как «Ахмат» будет жить и тренироваться на следующей неделе?

— Пока ясности нет. Наверное, в ближайшие дни все узнаем. В принципе, в Чеченской республике нет паники, никто пока не видит катастрофы. Да, все понимают серьезность ситуации, но мы сохраняем спокойствие. Все ребята поддерживают форму. Кто-то в номерах тренируется. Кто-то уезжал в горы, немного отдохнул. Сейчас, похоже, нам предстоит жизнь без футбола.

— Как можно поддерживать форму в номере?

— Будем что-то придумывать. Со стульями, без них. Так что стулья нам понадобятся, но в мирных целях (смеется).

— Почему вы не приняли участия в челлендже по чеканке туалетной бумаги? Неинтересно?

— Ну мы же полноценно тренировались, когда другие команды сели на карантин и жонглировали туалетной бумагой (улыбается). Сейчас и до нас дошли ограничения. Так что будет время. Хотите, чтобы я тоже почеканил туалетную бумагу? Какие проблемы — пожонглирую. Но лучше, конечно, это делать с мячом. Возьму его у администратора и начну ставить рекорды.

— В Грозном уже столкнулись с тем, что в магазинах периодически пропадает с прилавков гречка, сахар, та же туалетная бумага?

— Думаю, в других регионах это происходило только в первые дни. У нас мощное государство, поэтому полки в магазинах пустовать не будут: останется и гречка, и сахар, и бумага. Перебоев с питанием не возникнет. Ну уж в крайнем случае будем ходить к соседям за солью или крупами. Народ в России добрый — поделится.

  • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля.
  • Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.
  • В России коронавирус подтвержден у 1036 человек.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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кто там
1585331568
Конечно полки пустовать не будут ибо из-за такого роста цен и денег не будет что б полки опустошать лол.
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Иван Петров 1986
1585332613
А зарплату вы себе немножко урезать не желаете? В Европе ведущие игроки уже раскошелились, а вы как-то никак. Только языком трепать.
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swot1205
1585333117
ху ли ты пиз дишь, цены уже поползли вверх
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VVM1964
1585333880
Давненьнько его не было слышно , но еще столько же и не слышал бы .
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САДЫЧОК
1585334517
Тарасов , Глушаков-редкие идиоты !
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Viper for CSKA
1585334849
Мощное государство. Ха-ха-ха, у вас, Глушаков, похоже, какое-то своё государство.
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guron88
1585337088
Ну, Глушак уже очень много лет, как получает мощную зарплату в "мощном" государстве. Соответственно, под влиянием этих мощей, у него нарушилось объективное восприятие реальности...А что...Автобус, стадион, тренировка, игра...тачки, развлекательные клубы, тёлки, апартаменты...и опять по новой: Автобус, стадион, тренировка, игра...тачки, развлекательные клубы, тёлки, апартаменты...
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NEFTyanick
1585338053
Глушаков мощный дурак
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Nerlinger
1585376758
Нет у нас никакого государства !!! Шайка проходимцев у власти!!!
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Чец
1585380504
Все спортсмены,артисты оторваны от реальности жизни в стране, это не их вина,деньги их развратили.
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