Глушаков: «У нас мощное государство, полки в магазинах пустовать не будут»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался на тему карантина из-за коронавируса.

— Как «Ахмат» будет жить и тренироваться на следующей неделе?

— Пока ясности нет. Наверное, в ближайшие дни все узнаем. В принципе, в Чеченской республике нет паники, никто пока не видит катастрофы. Да, все понимают серьезность ситуации, но мы сохраняем спокойствие. Все ребята поддерживают форму. Кто-то в номерах тренируется. Кто-то уезжал в горы, немного отдохнул. Сейчас, похоже, нам предстоит жизнь без футбола.

— Как можно поддерживать форму в номере?

— Будем что-то придумывать. Со стульями, без них. Так что стулья нам понадобятся, но в мирных целях (смеется).

— Почему вы не приняли участия в челлендже по чеканке туалетной бумаги? Неинтересно?

— Ну мы же полноценно тренировались, когда другие команды сели на карантин и жонглировали туалетной бумагой (улыбается). Сейчас и до нас дошли ограничения. Так что будет время. Хотите, чтобы я тоже почеканил туалетную бумагу? Какие проблемы — пожонглирую. Но лучше, конечно, это делать с мячом. Возьму его у администратора и начну ставить рекорды.

— В Грозном уже столкнулись с тем, что в магазинах периодически пропадает с прилавков гречка, сахар, та же туалетная бумага?

— Думаю, в других регионах это происходило только в первые дни. У нас мощное государство, поэтому полки в магазинах пустовать не будут: останется и гречка, и сахар, и бумага. Перебоев с питанием не возникнет. Ну уж в крайнем случае будем ходить к соседям за солью или крупами. Народ в России добрый — поделится.