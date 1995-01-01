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    Глушаков: «У нас мощное государство, полки в магазинах пустовать не будут»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался на тему карантина из-за коронавируса.

    — Как «Ахмат» будет жить и тренироваться на следующей неделе?

    — Пока ясности нет. Наверное, в ближайшие дни все узнаем. В принципе, в Чеченской республике нет паники, никто пока не видит катастрофы. Да, все понимают серьезность ситуации, но мы сохраняем спокойствие. Все ребята поддерживают форму. Кто-то в номерах тренируется. Кто-то уезжал в горы, немного отдохнул. Сейчас, похоже, нам предстоит жизнь без футбола.

    — Как можно поддерживать форму в номере?

    — Будем что-то придумывать. Со стульями, без них. Так что стулья нам понадобятся, но в мирных целях (смеется).

    — Почему вы не приняли участия в челлендже по чеканке туалетной бумаги? Неинтересно?

    — Ну мы же полноценно тренировались, когда другие команды сели на карантин и жонглировали туалетной бумагой (улыбается). Сейчас и до нас дошли ограничения. Так что будет время. Хотите, чтобы я тоже почеканил туалетную бумагу? Какие проблемы — пожонглирую. Но лучше, конечно, это делать с мячом. Возьму его у администратора и начну ставить рекорды.

    — В Грозном уже столкнулись с тем, что в магазинах периодически пропадает с прилавков гречка, сахар, та же туалетная бумага?

    — Думаю, в других регионах это происходило только в первые дни. У нас мощное государство, поэтому полки в магазинах пустовать не будут: останется и гречка, и сахар, и бумага. Перебоев с питанием не возникнет. Ну уж в крайнем случае будем ходить к соседям за солью или крупами. Народ в России добрый — поделится.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3792

      САДЫЧОК 4 минуты назад

      Тарасов , Глушаков-редкие идиоты !

      1
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      Рейтинг: +22460

      VVM1964 14 минут назад

      Давненьнько его не было слышно , но еще столько же и не слышал бы .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1815

      swot1205 27 минут назад

      ху ли ты пиз дишь, цены уже поползли вверх

      2
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      Рейтинг: +15930

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Кому чего, а плешивому баня. Этому Сандуны.

      1
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      Рейтинг: +1003

      Иван Петров 1986 35 минут назад

      А зарплату вы себе немножко урезать не желаете? В Европе ведущие игроки уже раскошелились, а вы как-то никак. Только языком трепать.

      1
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      Рейтинг: +407

      кто там 53 минуты назад

      Конечно полки пустовать не будут ибо из-за такого роста цен и денег не будет что б полки опустошать лол.

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