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    Глушаков: «Никуда уходить не собираюсь. Я только начинаю. Планирую еще в центре обороны поиграть»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков дал понять, что не думает о завершении карьеры. Сейчас игроку 33 года.

    – Недавно вы забили 55-й гол в своей карьере. Какую планку перед собой ставите?

    – Ну конечно – 100. Забить и закончить.

    – Это сколько же вы планируете еще играть?

    – А я старый что ли? Я же говорил, что еще молодой и перспективный. Помните, в каком возрасте Сергей Игнашевич играл на чемпионате мира?

    – В 38 лет.

    – А мне 33. Возраст Христа. Я только начинаю. Сегодня действую в центре поля, а на закате карьеры еще планирую поиграть в центре обороны. Ну а что? Это дефицитная позиция в России. Так что пусть ребята не расслабляются, тренируются. Я никуда уходить не собираюсь.

    • Глушаков пополнил «Ахмат» летом.
    • До этого футболист выступал за «Спартак», становился чемпионом страны.
    • «Ахмат» в РПЛ идет последним.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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