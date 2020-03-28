Глушаков: «Никуда уходить не собираюсь. Я только начинаю. Планирую еще в центре обороны поиграть»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков дал понять, что не думает о завершении карьеры. Сейчас игроку 33 года.

– Недавно вы забили 55-й гол в своей карьере. Какую планку перед собой ставите?

– Ну конечно – 100. Забить и закончить.

– Это сколько же вы планируете еще играть?

– А я старый что ли? Я же говорил, что еще молодой и перспективный. Помните, в каком возрасте Сергей Игнашевич играл на чемпионате мира?

– В 38 лет.

– А мне 33. Возраст Христа. Я только начинаю. Сегодня действую в центре поля, а на закате карьеры еще планирую поиграть в центре обороны. Ну а что? Это дефицитная позиция в России. Так что пусть ребята не расслабляются, тренируются. Я никуда уходить не собираюсь.