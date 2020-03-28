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  • Глушаков: «Никуда уходить не собираюсь. Я только начинаю. Планирую еще в центре обороны поиграть»

Глушаков: «Никуда уходить не собираюсь. Я только начинаю. Планирую еще в центре обороны поиграть»

28 марта 2020, 00:15
3

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков дал понять, что не думает о завершении карьеры. Сейчас игроку 33 года.

– Недавно вы забили 55-й гол в своей карьере. Какую планку перед собой ставите?

– Ну конечно – 100. Забить и закончить.

– Это сколько же вы планируете еще играть?

– А я старый что ли? Я же говорил, что еще молодой и перспективный. Помните, в каком возрасте Сергей Игнашевич играл на чемпионате мира?

– В 38 лет.

– А мне 33. Возраст Христа. Я только начинаю. Сегодня действую в центре поля, а на закате карьеры еще планирую поиграть в центре обороны. Ну а что? Это дефицитная позиция в России. Так что пусть ребята не расслабляются, тренируются. Я никуда уходить не собираюсь.

  • Глушаков пополнил «Ахмат» летом.
  • До этого футболист выступал за «Спартак», становился чемпионом страны.
  • «Ахмат» в РПЛ идет последним.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (3)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1585357372
Глушаку главное присосаться. Сейчас сосет у Ахмата, хотя клуп одной ногой в ФНЛ, а ему это до лампочки!
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VVM1964
1585419282
Да чего там - давай сразу на ворота )))
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Hektor 84
1585435184
Жинка бывшая наверно хорошо наотсуживала?
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