Глушаков: «Никуда уходить не собираюсь. Я только начинаю. Планирую еще в центре обороны поиграть»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков дал понять, что не думает о завершении карьеры. Сейчас игроку 33 года.
– Недавно вы забили 55-й гол в своей карьере. Какую планку перед собой ставите?
– Ну конечно – 100. Забить и закончить.
– Это сколько же вы планируете еще играть?
– А я старый что ли? Я же говорил, что еще молодой и перспективный. Помните, в каком возрасте Сергей Игнашевич играл на чемпионате мира?
– В 38 лет.
– А мне 33. Возраст Христа. Я только начинаю. Сегодня действую в центре поля, а на закате карьеры еще планирую поиграть в центре обороны. Ну а что? Это дефицитная позиция в России. Так что пусть ребята не расслабляются, тренируются. Я никуда уходить не собираюсь.
- Глушаков пополнил «Ахмат» летом.
- До этого футболист выступал за «Спартак», становился чемпионом страны.
- «Ахмат» в РПЛ идет последним.
Источник: «Спорт-Экспресс»