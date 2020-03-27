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  • «Чтоб ты обосрался». Федотов рассказал о взаимоотношениях внутри судейского корпуса России

«Чтоб ты обосрался». Федотов рассказал о взаимоотношениях внутри судейского корпуса России

27 марта 2020, 23:58
11

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов рассказал о внутренних отношениях арбитров. По его словам, они хотят ошибок друг друга.

«Если вы думаете, что есть такое судейское братство, судейский кодекс, то нет ничего. Ни братства, ни кодекса. Все ненавидят друг друга и ждут, когда кто-то наваляет на футбольном поле, чтобы потом получить за него назначение.

Все судьи смотрят за работой друг друга. Сидят у телевизора и смотрят. Когда у тебя что-то плохо, они звонят и говорят: «Ой, Игорь, ну бывает, такой момент сложный, бывает». Когда у тебя все хорошо, тебе никто не позвонит и не скажет, какой ты молодец. А потом: «Чтоб ты обосрался», – привел потенциальную цитату Федотов.

  • Федотов не обслуживает профессиональные матчи с 2018 года.
  • Сейчас он работает на любительских встречах.
  • РПЛ не возобновится как минимум до 24 апреля.

Источник: ютуб-канал «Мы к вам приедем»
Россия. Премьер-лига Федотов Игорь
Комментарии (11)
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paracetamol
1585356868
Да уж, пауки в банке!
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Дядя Серёжа
1585364438
Фи...
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vladimir-7
1585372984
В России все судьи, начиная с Конституционного суда и кончая футбольным судейством, косячат так, что диву даёшься, например, Конституционный суд, так антиконституционно принял поправки к Конституции, что даже другие судьи и специалисты, понять не могут принятые ими решения.
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Граф2019
1585376562
аки мухи навозные...
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кто там
1585376642
Разумеется Игорь, все хотят после отсуженной игры зенита с семьёй слетать на курорт, на моря, прикупить себя квартирку где нибудь и так далее, так что ничего удивительного!)
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Чец
1585377797
Такое во всех сферах жизни, не только в судействе.
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GreyDM
1585383673
егоров о судействе говорит так же, как волочкова о балете))) везде одно и тоже...
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Томик
1585411342
Недаром он мне напоминает неострого водилу Мишу с моей бывшей работы. Такой же с бессмысленными глазами, считающий себя центром цивилизации и за деньги продаст кого угодно. Все у него ******, а сам на Матч устроился, который неделю назад ещё грязью поливал. И ничего особенного в этом не видит.
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Hektor 84
1585435058
Его на дом 2 к Бузовой надо отправить
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