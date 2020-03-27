«Чтоб ты обосрался». Федотов рассказал о взаимоотношениях внутри судейского корпуса России

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов рассказал о внутренних отношениях арбитров. По его словам, они хотят ошибок друг друга.

«Если вы думаете, что есть такое судейское братство, судейский кодекс, то нет ничего. Ни братства, ни кодекса. Все ненавидят друг друга и ждут, когда кто-то наваляет на футбольном поле, чтобы потом получить за него назначение.

Все судьи смотрят за работой друг друга. Сидят у телевизора и смотрят. Когда у тебя что-то плохо, они звонят и говорят: «Ой, Игорь, ну бывает, такой момент сложный, бывает». Когда у тебя все хорошо, тебе никто не позвонит и не скажет, какой ты молодец. А потом: «Чтоб ты обосрался», – привел потенциальную цитату Федотов.