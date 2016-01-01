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    Магнуссон: «ЦСКА очень сложно даются забитые голы, но в оставшихся матчах мы сможем переломить ситуацию»

    Защитник ЦСКА Хедрур Магнуссон высказался о причинах неудачного старта команды в весенней части сезона.

    – Что скажете о тех матчах, которые в этом календарном году успел провести ЦСКА? Они, к сожалению, сложились для армейцев неудачно.

    – В России очень сложная лига, многие клубы играют от обороны. В свою очередь, нам очень сложно даются забитые голы. Мы пытаемся что-то придумать, очень стараемся, но не всегда получается. К тому же в упомянутых матчах удача не была на нашей стороне. Голевые моменты возникали, но часто не получалось добиться самого главного – чтобы мяч пересек линию ворот.

    Полагаю, в оставшихся матчах мы сможем переломить ситуацию. Будем бережнее относиться к голевым моментам, и победы обязательно вернутся к нам. Надеюсь, так и произойдет – только бы поскорее можно было вновь играть в футбол!

    • После зимней паузы ЦСКА не одержал ни одной победы в четырех матчах: две ничьи и два поражения.
    • В турнирной таблице РПЛ команда занимает пятое место.
    • Из Кубка России москвичи вылетели на стадии 1/4 финала.

    Источник: Bobsoccer

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