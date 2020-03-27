Магнуссон: «ЦСКА очень сложно даются забитые голы, но в оставшихся матчах мы сможем переломить ситуацию»

Защитник ЦСКА Хедрур Магнуссон высказался о причинах неудачного старта команды в весенней части сезона.

– Что скажете о тех матчах, которые в этом календарном году успел провести ЦСКА? Они, к сожалению, сложились для армейцев неудачно.

– В России очень сложная лига, многие клубы играют от обороны. В свою очередь, нам очень сложно даются забитые голы. Мы пытаемся что-то придумать, очень стараемся, но не всегда получается. К тому же в упомянутых матчах удача не была на нашей стороне. Голевые моменты возникали, но часто не получалось добиться самого главного – чтобы мяч пересек линию ворот.

Полагаю, в оставшихся матчах мы сможем переломить ситуацию. Будем бережнее относиться к голевым моментам, и победы обязательно вернутся к нам. Надеюсь, так и произойдет – только бы поскорее можно было вновь играть в футбол!