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  • Магнуссон: «ЦСКА очень сложно даются забитые голы, но в оставшихся матчах мы сможем переломить ситуацию»

Магнуссон: «ЦСКА очень сложно даются забитые голы, но в оставшихся матчах мы сможем переломить ситуацию»

27 марта 2020, 16:12
4

Защитник ЦСКА Хедрур Магнуссон высказался о причинах неудачного старта команды в весенней части сезона.

– Что скажете о тех матчах, которые в этом календарном году успел провести ЦСКА? Они, к сожалению, сложились для армейцев неудачно.

– В России очень сложная лига, многие клубы играют от обороны. В свою очередь, нам очень сложно даются забитые голы. Мы пытаемся что-то придумать, очень стараемся, но не всегда получается. К тому же в упомянутых матчах удача не была на нашей стороне. Голевые моменты возникали, но часто не получалось добиться самого главного – чтобы мяч пересек линию ворот.

Полагаю, в оставшихся матчах мы сможем переломить ситуацию. Будем бережнее относиться к голевым моментам, и победы обязательно вернутся к нам. Надеюсь, так и произойдет – только бы поскорее можно было вновь играть в футбол!

  • После зимней паузы ЦСКА не одержал ни одной победы в четырех матчах: две ничьи и два поражения.
  • В турнирной таблице РПЛ команда занимает пятое место.
  • Из Кубка России москвичи вылетели на стадии 1/4 финала.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига ЦСКА Магнуссон Хердур
Комментарии (4)
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кто там
1585321966
С Онопкой переобщался, то же за чемпионство бороться собрался?)
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моэм
1585327807
Честно говоря меня несколько удивило то что при столь жёстком кадровом голоде ЦСКА не захотел воспользоваться "халявой" в лице освободившегося Мамаева - своего воспитанника … уходил он потому что его затирали , но после зоны ЦСКА мог бы и доброго папу сыграть и усилиться бесплатно...да и Кокорина можно было бы попытаться "зацепить"
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Граф2019
1585374346
дык Акинфееву забивайте... ой нет! морду набьет!
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