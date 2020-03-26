Игрок «Сочи» Мостовой: «Если бы играли в этом составе с начала сезона, боролись бы за первые места»

Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой, права на которого принадлежат «Зениту», поделился впечатлениями от игры сочинской команды в текущем чемпионате и размышлениями о своем будущем в клубе.

– В «Сочи» вы основной игрок, у вас отличная статистика, вам доверяет главный тренер. Вы не задумывались над тем, что, здесь имеет смысл продолжать?

– Конечно, я задавался этим вопросом. Но у меня действующий контракт с «Зенитом», лишь летом нам предстоит принять какое-то совместное решение. Я не знаю, видят ли меня в петербургской команде. «Зенит» – топ-клуб, понятно, что всем, в том числе мне, хочется играть на самом высоком уровне, но «Сочи» – тоже очень сильная команда. Если бы мы играли в этом составе с самого начала сезона, уверен, боролись бы за первые места. Мое будущее? Не все зависит от меня.

– Да, но выбор придется делать и вам. Прошлым летом вы прошли сборы с «Зенитом», однако шанса не получили. Здесь же дилемма встанет еще острее: стучаться в полузакрытую дверь, либо продолжать стабильно играть, как вы сами сказали, в сильной команде, способной претендовать на место в еврокубках.

– Посмотрим, как будет складываться ситуация. Может, в «Сочи» меня не захотят больше видеть. В любом случае после окончания чемпионата я вернусь в Санкт-Петербург. А там не знаю, что мне скажут. Думаю, многое будет зависеть от моей игры. Главное, проявлять себя с наилучшей стороны и помогать «Сочи» добиваться результата.