Daily Express: «Челси» хочет купить Тальяфико

«Челси» заинтересован в приобретении защитника амстердамского «Аякса» Николаса Тальяфико.

По информации Daily Express, лондонский клуб хотел сначала купить защитника «Лестера» Бена Чилвела, за которого просили 80 миллионов фунтов стерлингов, но решил переключиться на аргентинца, поскольку его трансфер обойдется значительно дешевле. Также «Челси» рассматривает вариант покупки бразильского защитника «Порту» Алекса Теллеса.

Напомним, ранее лондонцы согласовали пятилетний контракт с вингером «Аякса» Хакимом Зиешем.