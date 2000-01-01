Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Daily Express: «Челси» хочет купить Тальяфико

    «Челси» заинтересован в приобретении защитника амстердамского «Аякса» Николаса Тальяфико.

    По информации Daily Express, лондонский клуб хотел сначала купить защитника «Лестера» Бена Чилвела, за которого просили 80 миллионов фунтов стерлингов, но решил переключиться на аргентинца, поскольку его трансфер обойдется значительно дешевле. Также «Челси» рассматривает вариант покупки бразильского защитника «Порту» Алекса Теллеса.

    Напомним, ранее лондонцы согласовали пятилетний контракт с вингером «Аякса» Хакимом Зиешем.

    • В этом сезоне в 38 матчах за «Аякс» Тальяфико забил пять голов и сделал семь результативных передач.
    • Стоимость аргентинца по оценке Transfermarkt – 35 миллионов евро.

    Источник: Daily Express

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75637
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru