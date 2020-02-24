Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Челси» объявил о согласовании пятилетнего контракта с Зиешем

«Челси» объявил о согласовании пятилетнего контракта с Зиешем

24 февраля 2020, 06:33
2

«Челси» подтвердил договоренность с вингером «Аякса» Хакимом Зиешем о летнем переходе в лондонский клуб.

Стороны согласовали условия контракта, который будет рассчитан до июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро, но может вырасти еще на четыре миллиона за счет бонусов.

«Горд подписать контракт с таким большим клубом, как «Челси». С нетерпением жду следующего сезона и надеюсь, что вместе мы сможем добиться больших успехов», – сказал Зиеш.

Источник: Официальный сайт «Челси»
Англия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Челси Аякс Зиеш Хаким
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romio-xxx
1582519504
Ну наконец то!!
Ответить
talgatnurzhanov2006
1582519677
в 27 лет приходит
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+