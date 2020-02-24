«Челси» объявил о согласовании пятилетнего контракта с Зиешем

«Челси» подтвердил договоренность с вингером «Аякса» Хакимом Зиешем о летнем переходе в лондонский клуб.

Стороны согласовали условия контракта, который будет рассчитан до июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро, но может вырасти еще на четыре миллиона за счет бонусов.

«Горд подписать контракт с таким большим клубом, как «Челси». С нетерпением жду следующего сезона и надеюсь, что вместе мы сможем добиться больших успехов», – сказал Зиеш.