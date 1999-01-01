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    Тренер «Сочи» Федотов: «Осознаем, что «расслаблять булки» нам еще рано»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался об улучшении результатов своей команды, а также поделился мнением о предложении владельца «Спартака» Леонида Федуна досрочно завершить сезон в РПЛ с принятием итогов 22 туров, как окончательных.

    – Понимаем, куда нужно нам стремиться. Смотрим на турнирную таблицу, где очень высокая плотность, и осознаем, что «расслаблять булки» нам еще рано.

    – Тем не менее, «Сочи», еще недавно шедший последним, уже на 12-м месте. Согласились бы с предложением Леонида Федуна завершить этот сезон и подвести итоги после 22 туров?

    – Если отвечу, что не против такого варианта, на меня сразу набросятся скептики, критики. Мол, только выбрались из ямы и хотите закончить? Мы, спортсмены, люди азартные. Нас не радует, что сейчас все остались без футбола – команда же готовилась к матчам.

    Не хватает поддержки наших болельщиков... Катастрофически не хватает. Нет духа соперничества. Жаль, что пандемия убрала из жизни и с телеэкранов такой прекрасный вид спорта. Да и не только футбол пострадал. Вирус затронул все слои населения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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