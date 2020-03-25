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  • Тренер «Сочи» Федотов: «Осознаем, что «расслаблять булки» нам еще рано»

Тренер «Сочи» Федотов: «Осознаем, что «расслаблять булки» нам еще рано»

25 марта 2020, 00:59
8

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался об улучшении результатов своей команды, а также поделился мнением о предложении владельца «Спартака» Леонида Федуна досрочно завершить сезон в РПЛ с принятием итогов 22 туров, как окончательных.

– Понимаем, куда нужно нам стремиться. Смотрим на турнирную таблицу, где очень высокая плотность, и осознаем, что «расслаблять булки» нам еще рано.

– Тем не менее, «Сочи», еще недавно шедший последним, уже на 12-м месте. Согласились бы с предложением Леонида Федуна завершить этот сезон и подвести итоги после 22 туров?

– Если отвечу, что не против такого варианта, на меня сразу набросятся скептики, критики. Мол, только выбрались из ямы и хотите закончить? Мы, спортсмены, люди азартные. Нас не радует, что сейчас все остались без футбола – команда же готовилась к матчам.

Не хватает поддержки наших болельщиков... Катастрофически не хватает. Нет духа соперничества. Жаль, что пандемия убрала из жизни и с телеэкранов такой прекрасный вид спорта. Да и не только футбол пострадал. Вирус затронул все слои населения.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Федотов Владимир
Комментарии (8)
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Niko
1585106548
Вы булки можете расслабить давно, с таким админресурсом можете даже не выходить на поле, лигу расширят оставят или ещё что-то придумают.
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vladimir-7
1585114737
Какие у Сочи болельщики? Отдыхающие, им вечером не до футбола, ресторан с девочками и продолжение с ними до утра. Местному населению, некогда, на следующий день на службу или работа по дому.
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paracetamol
1585118930
Федотов наладил атакующий футбол и взаимодействие между игроками. То, чего не хватает Семаку! Может поменять их местами? А то у Семака только аппетиты по зарплате растут, а игроки играют как хотят. То нормально, то как дохлые мухи. Нет стабильности, значит тренер керовый!
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Давид59
1585122341
Булки? Ну вот уже жаргона набрался.
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