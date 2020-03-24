«Рома» заинтересована в выкупе Мхитаряна, но не готова платить за него 25 миллионов

«Рома» хочет выкупить у «Арсенала» полузащитника Генриха Мхитаряна, утверждает Football Italia.
По информации источника, руководство и тренерский штаб римского клуба довольны игрой армянского хавбека, несмотря на обилие у него травм.
Ожидается, что лондонцы потребуют за 31-летнего футболиста 25 миллионов евро, однако «Рома» столько платить не готова и рассчитывает на снижение цены.
- Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» истекает летом 2021 года.
- В текущем сезоне игрок провел за «Рому» 17 матчей, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
Источник: Football Italia