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    «Рома» заинтересована в выкупе Мхитаряна, но не готова платить за него 25 миллионов

    «Рома» хочет выкупить у «Арсенала» полузащитника Генриха Мхитаряна, утверждает Football Italia.

    По информации источника, руководство и тренерский штаб римского клуба довольны игрой армянского хавбека, несмотря на обилие у него травм.

    Ожидается, что лондонцы потребуют за 31-летнего футболиста 25 миллионов евро, однако «Рома» столько платить не готова и рассчитывает на снижение цены.

    • Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» истекает летом 2021 года.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Рому» 17 матчей, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

    Источник: Football Italia

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    24.03.2020 22:47
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