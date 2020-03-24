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  • «Рома» заинтересована в выкупе Мхитаряна, но не готова платить за него 25 миллионов

«Рома» заинтересована в выкупе Мхитаряна, но не готова платить за него 25 миллионов

24 марта 2020, 22:47

«Рома» хочет выкупить у «Арсенала» полузащитника Генриха Мхитаряна, утверждает Football Italia.

По информации источника, руководство и тренерский штаб римского клуба довольны игрой армянского хавбека, несмотря на обилие у него травм.

Ожидается, что лондонцы потребуют за 31-летнего футболиста 25 миллионов евро, однако «Рома» столько платить не готова и рассчитывает на снижение цены.

  • Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» истекает летом 2021 года.
  • В текущем сезоне игрок провел за «Рому» 17 матчей, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Рома Арсенал Мхитарян Генрих
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