«Рома» заинтересована в выкупе Мхитаряна, но не готова платить за него 25 миллионов

«Рома» хочет выкупить у «Арсенала» полузащитника Генриха Мхитаряна, утверждает Football Italia.

По информации источника, руководство и тренерский штаб римского клуба довольны игрой армянского хавбека, несмотря на обилие у него травм.

Ожидается, что лондонцы потребуют за 31-летнего футболиста 25 миллионов евро, однако «Рома» столько платить не готова и рассчитывает на снижение цены.