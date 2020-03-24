У вратаря «Аталанты» Спортиелло выявлен коронавирус. Две недели назад он играл с «Валенсией»

Вратарь «Аталанты» Марко Спортиелло заразился коронавирусной инфекцией, информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что 27-летний футболист сдал положительный тест, но у него пока нет симптомов заболевания.

Ровно две недели назад Спортиелло отыграл 90 минут в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии».

Позднее выяснилось, что в испанском клубе 35 процентов игроков и сотрудников больны коронавирусом.

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