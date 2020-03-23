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    Дзюба – о переносе Евро-2020: «Конечно, расстроился, но принял как данность»

    Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба высказался о решении УЕФА перенести Евро-2020 на лето следующего года.

    – Как вы отнеслись к переносу Евро на следующее лето? Расстроились?

    – Конечно. Но вообще то, что так происходит, это логично – понятно, раз всe отменяют, то и Евро уберут. А так, конечно, расстроился. Хотелось сыграть сейчас, но как будет, так будет, я принял перенос Евро как данность.

    От нас тут ничего не зависит – в таких ситуациях я не нервничаю, спокоен. Это как в самолете. В машине ты еще можешь что-то сделать, даже если она упала в воду, всe равно есть шансы. А в самолете у тебя шансов нет, так что я стараюсь быть расслабленным, от меня ничего не зависит.

    • Континентальное первенство отложили на год, чтобы появилась возможность завершить клубный сезон.
    • Все европейские турниры, кроме чемпионата Белоруссии, приостановлены в связи с пандемией коронавируса.
    • Сборная России на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

    Дзюба: «Мне плохо без футбола, не могу без игр, мне невыносимо трудно»

    Дзюба – о коронавирусе: «Русские не сдаются. Проспиртованы все»

    Дзюба: «Обрывками я знаю языков 7-8. И неплохо владею балабольским»

    Дзюба – о Слуцком: «Умный, веселый, классный»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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