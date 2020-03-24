Дзюба – о переносе Евро-2020: «Конечно, расстроился, но принял как данность»

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба высказался о решении УЕФА перенести Евро-2020 на лето следующего года.

– Как вы отнеслись к переносу Евро на следующее лето? Расстроились?

– Конечно. Но вообще то, что так происходит, это логично – понятно, раз всe отменяют, то и Евро уберут. А так, конечно, расстроился. Хотелось сыграть сейчас, но как будет, так будет, я принял перенос Евро как данность.

От нас тут ничего не зависит – в таких ситуациях я не нервничаю, спокоен. Это как в самолете. В машине ты еще можешь что-то сделать, даже если она упала в воду, всe равно есть шансы. А в самолете у тебя шансов нет, так что я стараюсь быть расслабленным, от меня ничего не зависит.

Континентальное первенство отложили на год, чтобы появилась возможность завершить клубный сезон.

Все европейские турниры, кроме чемпионата Белоруссии, приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

Сборная России на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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