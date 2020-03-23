Дзюба – о коронавирусе: «Русские не сдаются. Проспиртованы все»

Дрова спиртом редко кто поливает, Дзюба перестань пить жидкость для розжига
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выразил мнение, что русским коронавирус не страшен. Из-за инфекции по всему миру умерло более 14000 человек.
«Но вот что меня поражает, так это что русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам всe нипочем. Пока не рубанет как следует, не дойдет максимально. Недавно же только, пять-шесть дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто!» – сказал Дзюба.
- РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса как минимум до 24 апреля.
- «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
- Дзюба возглавляет список бомбардиров сезона.