Дзюба – о коронавирусе: «Русские не сдаются. Проспиртованы все»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выразил мнение, что русским коронавирус не страшен. Из-за инфекции по всему миру умерло более 14000 человек.

«Но вот что меня поражает, так это что русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам всe нипочем. Пока не рубанет как следует, не дойдет максимально. Недавно же только, пять-шесть дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто!» – сказал Дзюба.