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  • Дзюба – о коронавирусе: «Русские не сдаются. Проспиртованы все»

Дзюба – о коронавирусе: «Русские не сдаются. Проспиртованы все»

23 марта 2020, 18:46
27

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выразил мнение, что русским коронавирус не страшен. Из-за инфекции по всему миру умерло более 14000 человек.

«Но вот что меня поражает, так это что русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам всe нипочем. Пока не рубанет как следует, не дойдет максимально. Недавно же только, пять-шесть дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто!» – сказал Дзюба.

  • РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса как минимум до 24 апреля.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
  • Дзюба возглавляет список бомбардиров сезона.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (27)
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латунный
1584978579
иногда лучше промолчать
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Волька
1584979590
Вонючий бомж!
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subbotaspartak
1584983751
Опять бзднюл.
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Slavyan87
1584984561
Как говорится по себе людей не судят, Артем. Если ты алкаш, то не надо все на людей валить.
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serhio80
1584984587
Дрова спиртом редко кто поливает, Дзюба перестань пить жидкость для розжига
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Черкизовский Кот
1584986009
Дурак ты, Дзюба. Ещё как болеют. И спирт тут не поможет. Любому нормальному человеку понятно, что заболевших в России не четыре сотни человек, а намного больше. И уже скорее всего есть жертвы, чью смерть списывают на инсульты или что-нибудь ещё, дабы умолчать страшную правду, как и в своё время про Чернобыль. В Люксембурге по статистике заражённых восемь сотен человек, а в России - вдвое меньше, при том, что население больше в 250 раз. Это ложь, которая даже не похожа на правду. В нашем регионе уже известны случаи заражения, но на российском сайте короновирусной статистики напротив региона значится нолик.
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DOCTOR PENALTY
1584986806
Вот он, его уровень, просто убил интеллектом.
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САДЫЧОК
1584987652
.....Тупой ещё тупее !
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Region 36
1584994833
Какой же недалёкий человек, сплошное разочарование...
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IVANRUS777
1584995280
Дзюба тот еще́ экземпляр. Для него надо при жизни здоровенную банку с формалином подготавливать, чтобы потомкам в кунсткамере потом показывать и рассказывать какие у нас "герои" в свое́ время были.
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