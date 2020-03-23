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    Дзюба – о коронавирусе: «Русские не сдаются. Проспиртованы все»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выразил мнение, что русским коронавирус не страшен. Из-за инфекции по всему миру умерло более 14000 человек.

    «Но вот что меня поражает, так это что русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам всe нипочем. Пока не рубанет как следует, не дойдет максимально. Недавно же только, пять-шесть дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто!» – сказал Дзюба.

    • РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса как минимум до 24 апреля.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
    • Дзюба возглавляет список бомбардиров сезона.

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1579

      serhio80 1 минуту назад

      Дрова спиртом редко кто поливает, Дзюба перестань пить жидкость для розжига

      0
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      Рейтинг: +21

      Bondavy 2 минуты назад

      Как говорится по себе людей не судят, Артем. Если ты алкаш, то не надо все на людей валить.

      0
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      Рейтинг: +4588

      subbotaspartak 15 минут назад

      Опять бзднюл.

      0
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      Рейтинг: +5424

      Persona_non_Grata 40 минут назад

      Ну вот , а то жаловался , что делать нечего - сиди , бухай дальше , можешь онлайн тосты глушакову посылать , тот небось в бане на карантин заперся )))

      3
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      Рейтинг: +2616

      Борат 1 час назад

      Ну вот так дзюбу воспитали в Тарасовке ... стыдно за спартак !
      Гыгы

      4
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      Рейтинг: +2479

      Томик 1 час назад

      ******* уже, что ли, от вседозволенности и особенности? Кто "все"? Если сам бухаешь, то лечиться надо, а если за других говоришь, то не стОит, Артёмка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Волька 1 час назад

      Вонючий бомж!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1702

      Hektor 84 1 час назад

      С чего этот дурик решил что спирт спасает от коронавируса? Если бы всё так было просто такой ситуации не было.

      1
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      Рейтинг: +4096

      nik55 1 час назад

      дурак--больше добавить нечего

      4
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    • ...
      Рейтинг: +381

      кто там 1 час назад

      Так а что РФПЛ то остановили, вот бы и бегали, мячик гоняли туда сюда.

      3
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      Рейтинг: +625

      АИН-27 > кто там 37 минут назад

      РФПЛ вообще отменили, не первый год уже

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