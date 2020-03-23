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    Дзюба: «Обрывками я знаю языков 7-8. И неплохо владею балабольским»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, насколько хорошо он владеет иностранными языками.

    – Как у вас обстоят дела с иностранными языками? Мы часто видим, что вы говорите обрывками английского и испанского?

    – По обрывкам я вообще лучший в мире. Обрывками я знаю языков 7-8. И неплохо владею еще одним языком – балабольским.

    • В текущем сезоне Дзюба забил 15 голов и сделал 12 ассистов в 28 матчах за «Зенит».
    • Накануне 31-летнего форварда признали лучшим игроком РПЛ по версии тренеров.

    Дзюба: «Мне плохо без футбола, не могу без игр, мне невыносимо трудно»

    Дзюба – о коронавирусе: «Русские не сдаются. Проспиртованы все»

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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