Дзюба: «Обрывками я знаю языков 7-8. И неплохо владею балабольским»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, насколько хорошо он владеет иностранными языками.

– Как у вас обстоят дела с иностранными языками? Мы часто видим, что вы говорите обрывками английского и испанского?

– По обрывкам я вообще лучший в мире. Обрывками я знаю языков 7-8. И неплохо владею еще одним языком – балабольским.

В текущем сезоне Дзюба забил 15 голов и сделал 12 ассистов в 28 матчах за «Зенит».

Накануне 31-летнего форварда признали лучшим игроком РПЛ по версии тренеров.

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