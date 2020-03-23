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  • Дзюба: «Обрывками я знаю языков 7-8. И неплохо владею балабольским»

Дзюба: «Обрывками я знаю языков 7-8. И неплохо владею балабольским»

23 марта 2020, 20:21
13

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, насколько хорошо он владеет иностранными языками.

– Как у вас обстоят дела с иностранными языками? Мы часто видим, что вы говорите обрывками английского и испанского?

– По обрывкам я вообще лучший в мире. Обрывками я знаю языков 7-8. И неплохо владею еще одним языком – балабольским.

  • В текущем сезоне Дзюба забил 15 голов и сделал 12 ассистов в 28 матчах за «Зенит».
  • Накануне 31-летнего форварда признали лучшим игроком РПЛ по версии тренеров.

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Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (13)
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VVM1964
1584985219
И это твой родной язык ))) И ты здесь явно уже не чужой - на сайте появилось много мигрантов с соккера , носителей этого же языка (((((((((((((((((((
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ZENIT***
1584988473
Ну ты,,,, и Морозов.
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Владислав Vlad
1584988589
Не думал, что так напишу, но плюсик Артёмке за правду. Главное, что бы ты понимал, что это правда.))
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Давид59
1584989571
Ох Артём! 7-8 языков говоришь? По-моему Сантос говорил: все смеются и я смеюсь. А что Артём сказал не понял. Ха-ха!
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Lester84
1584990492
Я б сказал балабольским - в совершенстве
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моэм
1584994699
Артём - красавчик!!!... на все наезды он кладёт большой и красный....а если судить по сказанному то он просто смеётся , а точнее издевается над своими критиками...по моему критика его больше забавляет , чем огорчает.
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Дядя Серёжа
1585028651
И на человеческом - обрывками
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portero
1585042081
Балабол это точно!!!!! Нашёл в себе главное достоинство.
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zigbert
1585076805
Вот сам себя и разоблачил.
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alex1951
1585118302
Этих вполне достаточно,чтобы закончить играть в Россиии.
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