Дзюба – лучший игрок РПЛ по версии клубов турнира

«Спорт-Экспресс» провел голосование среди представителей всех 16 клубов РПЛ, чтобы выяснить лучшего игрока турнира на текущий момент. Победу в опросе одержал форвард «Зенита» Артем Дзюба.

«В нем приняли участие 15 тренеров и генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга, они назвали свои варианты тройки лучших: за первое место начислялось три балла, за второе — два, за третье — один», – таковы были правила голосования.