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Дзюба – лучший игрок РПЛ по версии клубов турнира

23 марта 2020, 07:00
32

«Спорт-Экспресс» провел голосование среди представителей всех 16 клубов РПЛ, чтобы выяснить лучшего игрока турнира на текущий момент. Победу в опросе одержал форвард «Зенита» Артем Дзюба.

«В нем приняли участие 15 тренеров и генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга, они назвали свои варианты тройки лучших: за первое место начислялось три балла, за второе — два, за третье — один», – таковы были правила голосования.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (32)
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BarStep
1584880912
Согласился, сейчас да, это он..
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valkam72
1584882540
Семак так засамоизолировался, что вместо него медведев ответил. Позор синиту
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AleSan4es
1584883242
Тзюпка лучший только в одном, в том что он идет н.а.х.у.й!
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Юрий Крутько
1584884598
Бесспорно,АРТЁМ- лучший,с момента ЧМ в Москве по сегоднящный день...
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MaxRnD
1584885418
Ага, а Песьяков тогда лучший вратарь
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Hektor 84
1584887145
Синит Семаку даже голосовать не дает. Не доверяют или он не за бзюбу голосовал бы.
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nik55
1584887377
неужели тренеры такие тупые------бревно лучший-- их что там зомбируют ?????????
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dyema
1584894478
Свинкам опять на больную мозоль наступили)))
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portero
1584895988
ну если медведева убрать, причем он явно лишний , то Гжегож лучший...
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Play
1584944924
Обоготворение Дзюбы это пранк, который уже давно вышел из под контроля, везде он лучший. Я думаю, что если бы Путину сроки не обнулили, то и на следующих президентских выборах, все бы за Дзюбу проголосовали. Крыховяк это футболист не то что лучший в РПЛ, он на голову лучше всей РПЛ, умный, техничный игрок, способный в одиночку выстраивать игру полузащиты. Но у нас всё не так, мы не оглядываемся на запад, у нас лучший - это здоровенное бревно, которое может только стоять, толкаться и ждать пока кто-то сделает 99% работы и отдаст ему пас.
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