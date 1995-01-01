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    Дзюба – лучший игрок РПЛ по версии клубов турнира

    «Спорт-Экспресс» провел голосование среди представителей всех 16 клубов РПЛ, чтобы выяснить лучшего игрока турнира на текущий момент. Победу в опросе одержал форвард «Зенита» Артем Дзюба.

    «В нем приняли участие 15 тренеров и генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга, они назвали свои варианты тройки лучших: за первое место начислялось три балла, за второе — два, за третье — один», – таковы были правила голосования.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии7
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      Рейтинг: +784

      Юрий Крутько 14 секунд назад

      Бесспорно,АРТЁМ- лучший,с момента ЧМ в Москве по сегоднящный день...

      0
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      Рейтинг: +130

      AleSan4es 22 минуты назад

      Тзюпка лучший только в одном, в том что он идет н.а.х.у.й!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +108

      valkam72 34 минуты назад

      Семак так засамоизолировался, что вместо него медведев ответил. Позор синиту

      0
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      Рейтинг: +3401

      BarStep 1 час назад

      Согласился, сейчас да, это он..

      3
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      Рейтинг: +23343

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Многое говорит об уровне РПЛ и квалификации тренеров. Все неудачники выбрали деревяшку.

      1
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      Рейтинг: +3870

      Литейный4 1 час назад

      Стоило Дзюбу переобучить от свинских стеночек и забеганий в 4 клубах, как сразу стал человеком. Был лузером в команде аутсайдеров, а стал лидером сборной и Зенита. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +5338

      paracetamol > Литейный4 1 час назад

      Это точно!

      5
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