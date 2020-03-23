Дзюба: «Мне плохо без футбола, не могу без игр, мне невыносимо трудно»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об эмоциях во время карантина. Действующие чемпионы тренируются самостоятельно с прошлой недели.
— Скучаете по команде?
— Безумно. Скучаю по футболу, мне невыносимо трудно. Тяжело дается вся эта ситуация. Плюс у меня же была небольшая травма, становлюсь мнительным. Мне плохо без футбола, я кайфую от тренировок, не могу без игр. Не хватает драйва, эмоций, не знаю, куда девать энергию.
- РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса как минимум до 24 апреля.
- «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
- Дзюба возглавляет список бомбардиров сезона.
Источник: официальный сайт «Зенита»