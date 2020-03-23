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  • Дзюба: «Мне плохо без футбола, не могу без игр, мне невыносимо трудно»

Дзюба: «Мне плохо без футбола, не могу без игр, мне невыносимо трудно»

23 марта 2020, 17:06
10

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об эмоциях во время карантина. Действующие чемпионы тренируются самостоятельно с прошлой недели.

— Скучаете по команде?

— Безумно. Скучаю по футболу, мне невыносимо трудно. Тяжело дается вся эта ситуация. Плюс у меня же была небольшая травма, становлюсь мнительным. Мне плохо без футбола, я кайфую от тренировок, не могу без игр. Не хватает драйва, эмоций, не знаю, куда девать энергию.

  • РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса как минимум до 24 апреля.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
  • Дзюба возглавляет список бомбардиров сезона.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (10)
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NEONFOL
1584973338
Нам всем тоже плохо без футбола, уже лет так 40 ждём и не дождёмся от вас кривоногих
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alll-1
1584973844
ты голову проверь ,мнительный
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valkam72
1584974298
Бревну не может быть плохо.
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Hektor 84
1584978576
А у нас в стране есть футбол? Больше на балет похоже.
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nik55
1584978760
иди на завод работать и плохо не будет
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Владислав Vlad
1584988826
Скоро земля оттает, можешь огороды ездить вскапывать.
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Владислав Vlad
1584988897
Нужно хрень такую запустить (не знаю, как называется). Типа - "Чем заняться Дзюбе?"
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ROSTOV SUPER
1584992131
В карманный бильярд погоняй от скуки , дебил тупоголовый !
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Чехов на Садовой
1584992713
Невыносимо трудно ему гадить коллегам и болельщикам без футбола! Прими слабительного и обгать самого себя, точно отпустит. Или сожми зубы и дуйся!
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