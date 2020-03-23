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    Дзюба: «Мне плохо без футбола, не могу без игр, мне невыносимо трудно»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об эмоциях во время карантина. Действующие чемпионы тренируются самостоятельно с прошлой недели.

    — Скучаете по команде?

    — Безумно. Скучаю по футболу, мне невыносимо трудно. Тяжело дается вся эта ситуация. Плюс у меня же была небольшая травма, становлюсь мнительным. Мне плохо без футбола, я кайфую от тренировок, не могу без игр. Не хватает драйва, эмоций, не знаю, куда девать энергию.

    • РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса как минимум до 24 апреля.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
    • Дзюба возглавляет список бомбардиров сезона.

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:06
    Комментарии4
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      Рейтинг: +490

      FROL001 6 минут назад

      Дзюба соскучился по голам рылам.

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      Рейтинг: +116

      valkam72 25 минут назад

      Бревну не может быть плохо.

      0
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      Рейтинг: +357

      alll-1 33 минуты назад

      ты голову проверь ,мнительный

      0
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      Рейтинг: +601

      NEONFOL 41 минуту назад

      Нам всем тоже плохо без футбола, уже лет так 40 ждём и не дождёмся от вас кривоногих

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