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    Дзюба – о Слуцком: «Умный, веселый, классный»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

    – Что там со Слуцким? Он звонит вам, когда грустно? Сергей Семак не ревнует?

    – Нет, думаю, Сергей Богданович не ревнует, он сам в своих заботах. А со Слуцким мы созваниваемся, делимся эмоциями, переживаниями. Мы с ним большие друзья, я его обожаю.

    – Опишите Слуцкого тремя словами.

    – Умный, веселый, классный.

    • В текущем сезоне Дзюба забил 15 голов и сделал 12 ассистов в 28 матчах за «Зенит».
    • Накануне 31-летнего форварда признали лучшим игроком РПЛ по версии тренеров.

    Дзюба: «Мне плохо без футбола, не могу без игр, мне невыносимо трудно»

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    23.03.2020 23:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1854

      alarm 2 минуты назад

      стыдно за спартак!

      0
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      Рейтинг: +15853

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку."

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