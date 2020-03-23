Дзюба – о Слуцком: «Умный, веселый, классный»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

– Что там со Слуцким? Он звонит вам, когда грустно? Сергей Семак не ревнует?

– Нет, думаю, Сергей Богданович не ревнует, он сам в своих заботах. А со Слуцким мы созваниваемся, делимся эмоциями, переживаниями. Мы с ним большие друзья, я его обожаю.

– Опишите Слуцкого тремя словами.

– Умный, веселый, классный.

В текущем сезоне Дзюба забил 15 голов и сделал 12 ассистов в 28 матчах за «Зенит».

Накануне 31-летнего форварда признали лучшим игроком РПЛ по версии тренеров.

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