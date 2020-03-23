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Дзюба – о Слуцком: «Умный, веселый, классный»

23 марта 2020, 23:55
7

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

– Что там со Слуцким? Он звонит вам, когда грустно? Сергей Семак не ревнует?

– Нет, думаю, Сергей Богданович не ревнует, он сам в своих заботах. А со Слуцким мы созваниваемся, делимся эмоциями, переживаниями. Мы с ним большие друзья, я его обожаю.

– Опишите Слуцкого тремя словами.

– Умный, веселый, классный.

  • В текущем сезоне Дзюба забил 15 голов и сделал 12 ассистов в 28 матчах за «Зенит».
  • Накануне 31-летнего форварда признали лучшим игроком РПЛ по версии тренеров.

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Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1584997436
"Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку."
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Бухбух
1585006250
Интересно, а что Дзюба думает в трех словах об Эмери?
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portero
1585041145
Дзюба дорожку протаптывает к следующим контрактам...
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ZENIT***
1585043899
То лаются, то целуются, х.р.ен поймёшь вас.
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zigbert
1585074593
В Рубине он еще не играл.
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