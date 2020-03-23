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  • Зинченко: «Ливерпуль» действительно заслуживает стать чемпионом в этом сезоне»

Зинченко: «Ливерпуль» действительно заслуживает стать чемпионом в этом сезоне»

23 марта 2020, 09:58
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказался о переносе Евро-2020 и паузе в АПЛ, при этом отметив, что «Ливерпуль» по праву находится в шаге от первого за 30 лет чемпионства.

«Никто не владеет информацией, когда может возобновиться чемпионат. Если говорить об Англии, то они немного медленнее реагируют на все это. Буквально с завтрашнего дня только вводится карантин. Как по мне, это нужно было делать раньше. У меня есть знакомая, которая пятый год живет в Англии, у неe есть симптомы коронавируса, но ей говорят ходить на работу. Это ненормально.

Буду лукавить, если я скажу, что это чемпионат Англии и мы должны доиграть, потому что есть все шансы побороться за чемпионство. Но надо смотреть правде в глаза: «Ливерпуль» действительно заслуживает стать чемпионом в этом сезоне.

Перенос Евро я воспринял болезненно. Для каждого спортсмена и болельщика это непросто, но здоровье всегда должно быть на первом месте», – сказал Зинченко.

  • «Ливерпуль» набрал 82 очка в 29 турах и лидирует в АПЛ.
  • «Сити» идет вторым, отставая от мерсисайдцев на 25 очков.

Зинченко – о карантине: «Я уже скоро завою в этих четырeх стенах»

Источник: Сайт телеканалов «Футбол 1/2/3»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль Зинченко Александр
Комментарии (1)
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Соня Мармеладова
1584949069
Этого походу только глорики МЮ не понимают. Спасибо Саня, Манчестер синий.
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