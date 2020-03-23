Зинченко – о карантине: «Я уже скоро завою в этих четырeх стенах»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился впечатлениями от пребывания в карантине из-за пандемии коронавируса.
«Свободного времени столько много, что я уже скоро завою в этих четырeх стенах. Конечно, поддерживаю форму, насколько могу. Сегодня гулял в парке, два раза в неделю стараюсь выходить прогуливаться или сходить в супермаркет.
Сколько ни хожу в супермаркет, действительно, нет некоторых продуктов. В частности, нет мяса и туалетной бумаги. Можно заказывать онлайн, но тогда придeтся ждать 8 дней. Поэтому пока такая ситуация.
К счастью, «Манчестер Сити» заботится обо всех игроках и персонале. Не успеваю я открыть глаза, как у меня личное сообщение от доктора: как самочувствие у меня, у моих родных и близких. Плюс, мне привозят еду 6 дней в неделю и буквально завтра привезут все оборудование для поддержания формы», – сказал украинец.
- АПЛ была приостановлена 13 марта.
- Пауза продлится как минимум до 30 апреля.
- «Манчестер Сити» после 28 сыгранных матчей идет на втором месте в турнирной таблице.