Зинченко – о карантине: «Я уже скоро завою в этих четырeх стенах»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился впечатлениями от пребывания в карантине из-за пандемии коронавируса.

«Свободного времени столько много, что я уже скоро завою в этих четырeх стенах. Конечно, поддерживаю форму, насколько могу. Сегодня гулял в парке, два раза в неделю стараюсь выходить прогуливаться или сходить в супермаркет.

Сколько ни хожу в супермаркет, действительно, нет некоторых продуктов. В частности, нет мяса и туалетной бумаги. Можно заказывать онлайн, но тогда придeтся ждать 8 дней. Поэтому пока такая ситуация.

К счастью, «Манчестер Сити» заботится обо всех игроках и персонале. Не успеваю я открыть глаза, как у меня личное сообщение от доктора: как самочувствие у меня, у моих родных и близких. Плюс, мне привозят еду 6 дней в неделю и буквально завтра привезут все оборудование для поддержания формы», – сказал украинец.