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    Зинченко – о карантине: «Я уже скоро завою в этих четырeх стенах»

    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился впечатлениями от пребывания в карантине из-за пандемии коронавируса.

    «Свободного времени столько много, что я уже скоро завою в этих четырeх стенах. Конечно, поддерживаю форму, насколько могу. Сегодня гулял в парке, два раза в неделю стараюсь выходить прогуливаться или сходить в супермаркет.

    Сколько ни хожу в супермаркет, действительно, нет некоторых продуктов. В частности, нет мяса и туалетной бумаги. Можно заказывать онлайн, но тогда придeтся ждать 8 дней. Поэтому пока такая ситуация.

    К счастью, «Манчестер Сити» заботится обо всех игроках и персонале. Не успеваю я открыть глаза, как у меня личное сообщение от доктора: как самочувствие у меня, у моих родных и близких. Плюс, мне привозят еду 6 дней в неделю и буквально завтра привезут все оборудование для поддержания формы», – сказал украинец.

    • АПЛ была приостановлена 13 марта.
    • Пауза продлится как минимум до 30 апреля.
    • «Манчестер Сити» после 28 сыгранных матчей идет на втором месте в турнирной таблице.

    Источник: Сайт телеканалов «Футбол 1/2/3»

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