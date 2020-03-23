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  • Зинченко – о карантине: «Я уже скоро завою в этих четырeх стенах»

Зинченко – о карантине: «Я уже скоро завою в этих четырeх стенах»

23 марта 2020, 06:30
8

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился впечатлениями от пребывания в карантине из-за пандемии коронавируса.

«Свободного времени столько много, что я уже скоро завою в этих четырeх стенах. Конечно, поддерживаю форму, насколько могу. Сегодня гулял в парке, два раза в неделю стараюсь выходить прогуливаться или сходить в супермаркет.

Сколько ни хожу в супермаркет, действительно, нет некоторых продуктов. В частности, нет мяса и туалетной бумаги. Можно заказывать онлайн, но тогда придeтся ждать 8 дней. Поэтому пока такая ситуация.

К счастью, «Манчестер Сити» заботится обо всех игроках и персонале. Не успеваю я открыть глаза, как у меня личное сообщение от доктора: как самочувствие у меня, у моих родных и близких. Плюс, мне привозят еду 6 дней в неделю и буквально завтра привезут все оборудование для поддержания формы», – сказал украинец.

  • АПЛ была приостановлена 13 марта.
  • Пауза продлится как минимум до 30 апреля.
  • «Манчестер Сити» после 28 сыгранных матчей идет на втором месте в турнирной таблице.

Источник: Сайт телеканалов «Футбол 1/2/3»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (8)
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Cules2013
1584942774
Мне кажется странным, что несемейный молодой парень миллионер не знает, чем дома заняться. Тем более футболистам не привыкать. Они на сборах могут неделями торчать на одной и той же базе и общаться только с одноклубниками. У него есть задача поддерживать форму.
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ItalianFootball
1584946723
Да небось уже весь фортнайт избегал.
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кто там
1584950018
Ну как то скромновато украинец сказанул *в 4 стенах* как буд то в двушке живёт. Небось по размерам у него хата, такая, что при желании он сможет не пересекаться со своей невестой неделями.
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zigbert
1584973709
Что поделаешь если всем приходится жить в карантине. Хотя наверняка живет в комфортабельных условиях.
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Hektor 84
1584976175
А им не приходила в голову мысль, что пустые прилавки в супермаркете это сделано специально, чтоб появился дефицит товаров? Вследствие чего растет цена на эти товары. Соответственно кто то на этом нагревается. Например прилавки опустошили, но торгаш не торопится их пополнять или выкладывает малую часть товара, вследствие чего появляется нехватка товара, растет цена на него потому что товар ходовой. Цена вырастает и люди при любом поступлении товара сметают не обращая внимания на цену. При этом подогревают это всем количеством умерших от вируса каждый день.
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Hektor 84
1584976569
Просто понятно вирус есть и надо соблюдать правила гигиены и избегать людных мест. Но не всё так страшно. Я уверен через пол года все забудут про коронавирус, как забывали про все предыдущие. Смотрите телевизор, но не принимайте близко к сердцу.
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