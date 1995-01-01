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    Джанаев: «Плохих манер Кокорин в тюрьме не нахватался, интеллигентно разговаривает»

    Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев высказался о переходе в клуб на правах аренды нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    «Пришeл Кокорин, он знает многих ребят, которые выступают с нами в команде. Со многими он пересекался в «Зените», сборной. Нужно понимать, что он провeл много времени без игры, но он в великолепной форме и дал команде хороший импульс. Плохих манер [в тюрьме] он не нахватался, интеллигентно разговаривает», – сказал Джанаев.

    • Кокорина арестовали в октябре 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы.
    • За решеткой футболист пробыл до сентября 2019 года.
    • В составе «Сочи» форвард забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.

    Источник: «Чемпионат»

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