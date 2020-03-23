Джанаев: «Плохих манер Кокорин в тюрьме не нахватался, интеллигентно разговаривает»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев высказался о переходе в клуб на правах аренды нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
«Пришeл Кокорин, он знает многих ребят, которые выступают с нами в команде. Со многими он пересекался в «Зените», сборной. Нужно понимать, что он провeл много времени без игры, но он в великолепной форме и дал команде хороший импульс. Плохих манер [в тюрьме] он не нахватался, интеллигентно разговаривает», – сказал Джанаев.
- Кокорина арестовали в октябре 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы.
- За решеткой футболист пробыл до сентября 2019 года.
- В составе «Сочи» форвард забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
Источник: «Чемпионат»