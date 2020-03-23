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  • Джанаев: «Плохих манер Кокорин в тюрьме не нахватался, интеллигентно разговаривает»

Джанаев: «Плохих манер Кокорин в тюрьме не нахватался, интеллигентно разговаривает»

23 марта 2020, 00:36
3

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев высказался о переходе в клуб на правах аренды нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Пришeл Кокорин, он знает многих ребят, которые выступают с нами в команде. Со многими он пересекался в «Зените», сборной. Нужно понимать, что он провeл много времени без игры, но он в великолепной форме и дал команде хороший импульс. Плохих манер [в тюрьме] он не нахватался, интеллигентно разговаривает», – сказал Джанаев.

  • Кокорина арестовали в октябре 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы.
  • За решеткой футболист пробыл до сентября 2019 года.
  • В составе «Сочи» форвард забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Джанаев Сослан Кокорин Александр
Комментарии (3)
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Давид59
1584940421
Пасть не грозился порвать?
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klim2m
1584952448
Не6 повезло Сослану не научат его плохому )))))
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