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    Федун: «Когда практически нет доходов, а есть расходы, нужна поддержка»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему необходимо временно отменить финансовый фэйр-плей.

    – Леонид Арнольдович, вы предложили ввести в футболе финансовые каникулы. Это что такое?

    – Так же как для других отраслей, когда нет практически доходов, а есть расходы, нужна какая-то поддержка.

    – А еще вы хотите обратиться в ФИФА, чтобы они пересмотрели финансовый фэйр-плей.

    – Я думаю, что не только мы, а все клубы, в первую очередь богатые клубы обратятся, поскольку у них сейчас совсем ужас-ужас. Ведь зарплату мы футболистам платим, а доходов никаких.

    – А вы своим зарплату платите в евро, можете срезать наполовину?

    – Ну а как? У меня контракты, я обязан их исполнять.

    – В Европе клубы терпят огромные убытки, а у нас, говорят, некоторым командам, которые на бюджете, даже лучше – не надо тратиться на переезды, подготовку стадиона и т.д. Это правда?

    – Нет. Все равно 90% расходов команд это зарплата.

    – Как на «Спартак» действует ситуация?

    – Да никак. Как и на всех, находимся на карантине.

    – А где сейчас футболисты?

    – Все в Москве.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1795

      alarm 58 минут назад

      на всякий случай сообщу, что мне очень стыдно за спартак.

      2
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      Рейтинг: +2575

      Борат 1 час назад

      Рыла, тебе помочь насос нефтяной включить ? Или ценник на бензин перебить ? Стыдно за хряков! Позор ! Гыгы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13898

      sssrspartak > Борат 14 минут назад

      а вам двум дибилам на всякий случай сообщу иди те вы к литейному на отсос,который вы так любите три голубых другана !гы гы гы!!

      1
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      Рейтинг: +1681

      Hektor 84 > Борат 8 минут назад

      А где литейный? У него рот занят. Аларм спереди, Борат сзади)))))

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