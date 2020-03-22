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  • Федун: «Когда практически нет доходов, а есть расходы, нужна поддержка»

Федун: «Когда практически нет доходов, а есть расходы, нужна поддержка»

22 марта 2020, 21:48
8

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему необходимо временно отменить финансовый фэйр-плей.

– Леонид Арнольдович, вы предложили ввести в футболе финансовые каникулы. Это что такое?

– Так же как для других отраслей, когда нет практически доходов, а есть расходы, нужна какая-то поддержка.

– А еще вы хотите обратиться в ФИФА, чтобы они пересмотрели финансовый фэйр-плей.

– Я думаю, что не только мы, а все клубы, в первую очередь богатые клубы обратятся, поскольку у них сейчас совсем ужас-ужас. Ведь зарплату мы футболистам платим, а доходов никаких.

– А вы своим зарплату платите в евро, можете срезать наполовину?

– Ну а как? У меня контракты, я обязан их исполнять.

– В Европе клубы терпят огромные убытки, а у нас, говорят, некоторым командам, которые на бюджете, даже лучше – не надо тратиться на переезды, подготовку стадиона и т.д. Это правда?

– Нет. Все равно 90% расходов команд это зарплата.

– Как на «Спартак» действует ситуация?

– Да никак. Как и на всех, находимся на карантине.

– А где сейчас футболисты?

– Все в Москве.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (8)
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Axe111
1584910853
Как интересно!!!! А че у сочи не поинтересовались????
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777+
1584918876
Спустись с небес, Федун, - голубчик! Учителям, врачам, пенсионерам лучше б помогал!!! Какое горе - не прилипла сотня лямов в месяц.... Контракты с деревяшками ты сам же подписал!!!
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paracetamol
1584941341
Цены на пензин на пензоколонках не упали случайно, Леня?
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Рубинище
1584943183
А народ кто в России поддержит. в европе топливо упало, отменяют комуналки, приостанавливают кредиты, где просто денег дают, а у нас тупо грабят людей, деньги зарплаты обесцениваются на глазах и с какого перепугу мы долны помогать ещё зажравшимся с бешеными личками футболистам.
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Garrincha58
1584945844
господа давай те скинемся всем табором Арнольдычу на пропитание, а то бедный совсем оголодает
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nemolod
1584947584
Почему-то все богатые плачутся типа все у них дорого,хотя в загашниках еще на две жизни как минимум,припасено!
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