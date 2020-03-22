Федун: «Когда практически нет доходов, а есть расходы, нужна поддержка»

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему необходимо временно отменить финансовый фэйр-плей.

– Леонид Арнольдович, вы предложили ввести в футболе финансовые каникулы. Это что такое?

– Так же как для других отраслей, когда нет практически доходов, а есть расходы, нужна какая-то поддержка.

– А еще вы хотите обратиться в ФИФА, чтобы они пересмотрели финансовый фэйр-плей.

– Я думаю, что не только мы, а все клубы, в первую очередь богатые клубы обратятся, поскольку у них сейчас совсем ужас-ужас. Ведь зарплату мы футболистам платим, а доходов никаких.

– А вы своим зарплату платите в евро, можете срезать наполовину?

– Ну а как? У меня контракты, я обязан их исполнять.

– В Европе клубы терпят огромные убытки, а у нас, говорят, некоторым командам, которые на бюджете, даже лучше – не надо тратиться на переезды, подготовку стадиона и т.д. Это правда?

– Нет. Все равно 90% расходов команд это зарплата.

– Как на «Спартак» действует ситуация?

– Да никак. Как и на всех, находимся на карантине.

– А где сейчас футболисты?

– Все в Москве.