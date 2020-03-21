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  • Агент Чалова: «В Европе считают, что российские футболисты очень сложные»

Агент Чалова: «В Европе считают, что российские футболисты очень сложные»

21 марта 2020, 17:33
6

Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Фeдора Чалова, порассуждал о возможном летнем переходе своего клиента в европейский клуб.

«В первую очередь мы должны узнать позицию ЦСКА. Это большая команда. Если они хотят продать его летом, будем работать над этим. В Англии много клубов интересуются Чаловым.

Но всегда есть проблема, которая касается не лично Фeдора, а в целом российских футболистов в Европе. Там сомневаются, сможет ли российский футболист, который переходит напрямую из российского чемпионата, адаптироваться в Европе.

В Европе считают, что российские футболисты очень сложные, их сложно понять. Не знаю, откуда это пошло, но считаю это неправильным», – сказал агент.

  • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
  • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.
  • Прошлым летом форварда пытался купить «Кристал Пэлас».

Чалов: «Агент спросил, хочу ли я в « Кристал Пэлас». Я ответил: «Конечно»

Чалов: «Есть цель выступать в каких-то элитных командах, но самое главное – игровая практика»

Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (6)
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giluxa1963
1584802644
ДА ПОРА ЕГО ПРОДАВАТЬ А ТО ПРОТУХНЕТ КАК ДЗАГОЕВ
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Chernyi Lis
1584802958
так и есть..менталитет противоположный..запад не мы ..мы не запад..
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portero
1584803281
Скорее слабые , чем сложные. Если футболист сильный, какие к нему вопросы... техники нет физика так себе, кому такие нужны?
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Hektor 84
1584808599
Слабохарактерные. Те же Жирков, павлюченко, Аршавин, Билялетдинов и Погребняк не выдержали конкуренцию и сдались вернувшись в РПЛ. Про нынешних вообще молчу.
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raritet
1584809970
Дело не в сложности. Ментальность передается на генетическом уровне. Все вокруг колхозное и все вокруг мое- передалось даже этому поколению , хотя они рождены уже в эпоху перестройки.
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zigbert
1584818649
Пока наши игроки считаются звездами только по меркам РПЛ. В Европе они растворяются.
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