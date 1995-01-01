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    Агент Чалова: «В Европе считают, что российские футболисты очень сложные»

    Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Фeдора Чалова, порассуждал о возможном летнем переходе своего клиента в европейский клуб.

    «В первую очередь мы должны узнать позицию ЦСКА. Это большая команда. Если они хотят продать его летом, будем работать над этим. В Англии много клубов интересуются Чаловым.

    Но всегда есть проблема, которая касается не лично Фeдора, а в целом российских футболистов в Европе. Там сомневаются, сможет ли российский футболист, который переходит напрямую из российского чемпионата, адаптироваться в Европе.

    В Европе считают, что российские футболисты очень сложные, их сложно понять. Не знаю, откуда это пошло, но считаю это неправильным», – сказал агент.

    • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.
    • Прошлым летом форварда пытался купить «Кристал Пэлас».

    Чалов: «Агент спросил, хочу ли я в « Кристал Пэлас». Я ответил: «Конечно»

    Чалов: «Есть цель выступать в каких-то элитных командах, но самое главное – игровая практика»

    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +38721

      portero 21 минуту назад

      Скорее слабые , чем сложные. Если футболист сильный, какие к нему вопросы... техники нет физика так себе, кому такие нужны?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +53390

      Chernyi Lis 26 минут назад

      так и есть..менталитет противоположный..запад не мы ..мы не запад..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1764

      giluxa1963 31 минуту назад

      ДА ПОРА ЕГО ПРОДАВАТЬ А ТО ПРОТУХНЕТ КАК ДЗАГОЕВ

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