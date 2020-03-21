Агент Чалова: «В Европе считают, что российские футболисты очень сложные»

Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Фeдора Чалова, порассуждал о возможном летнем переходе своего клиента в европейский клуб.

«В первую очередь мы должны узнать позицию ЦСКА. Это большая команда. Если они хотят продать его летом, будем работать над этим. В Англии много клубов интересуются Чаловым.

Но всегда есть проблема, которая касается не лично Фeдора, а в целом российских футболистов в Европе. Там сомневаются, сможет ли российский футболист, который переходит напрямую из российского чемпионата, адаптироваться в Европе.

В Европе считают, что российские футболисты очень сложные, их сложно понять. Не знаю, откуда это пошло, но считаю это неправильным», – сказал агент.

В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.

Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.

Прошлым летом форварда пытался купить «Кристал Пэлас».

Чалов: «Агент спросил, хочу ли я в « Кристал Пэлас». Я ответил: «Конечно»

Чалов: «Есть цель выступать в каких-то элитных командах, но самое главное – игровая практика»